ETV Bharat / sports

వన్డేల్లో హైయెస్ట్​ రన్స్​ చేసిన టీమ్​ఇండియా క్రికెటర్లు ఎవరు? రోహిత్‌ స్థానమెంత? - Top Indian Batters In ODI

Top 5 batters with most runs for India in ODIs ( Associated Press, Getty Images )