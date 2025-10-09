ETV Bharat / sports

కెప్టెన్​గా తిలక్​ వర్మకు ప్రమోషన్- అయినా రెండో మ్యాచ్​కు దూరం- ఎందుకంటే?

కెప్టెన్​గా తిలక్ వర్మ- రెండో మ్యాచ్ మాత్రం ఆడడు- ఎందుకో తెలుసా?

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 9, 2025 at 10:14 AM IST

Tilak Varma Captain : ఆసియా కప్​లో అదరగొట్టిన టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ ఇప్పుడు మరో టోర్నీకి సిద్ధం అవుతున్నాడు. అంతేకాదు ఓ జట్టుకు కెప్టెన్​గా కూడా నియమితుడయ్యాడు. 2025- 26 సీజన్​ రంజీ ట్రోఫీ టోర్నీలో 15 మందితో కూడిన హైదరాబాద్ జట్టును ప్రకటించారు. ఇందులో తిలక్ సారథిగా ఎంపికయ్యాడు. రాహుల్‌ సింగ్‌ వైస్‌ కెప్టెన్‌గా ఎంపికయ్యాడు.

ఈ జట్టులో గత సీజన్​లో ఆడిన సీవీ మిలింద్, రాహుల్ రాదేశ్, అభిరత్ రెడ్డి, తన్మయ్ అగర్వాల్, హిమ తేజ, అలీ కాచి డైమండ్, రోహిత్ రాయుడు, తనయ్ త్యాగరాజన్, నిశాంత్, కార్తికేయ, అనికేత్ రెడ్డి స్థానాలు కాపాడుకున్నారు. వీరంతా ఈ సీజన్​లోనూ బరిలోకి దిగనున్నారు. ఇక నితీశ్ రెడ్డి, రక్షన్ రెడ్డి, నితేష్ కనాలా, మిఖిల్ జైస్వాల్, సాయి ప్రజ్ఞయ్ రెడ్డి స్టాండ్‌ బైగా ఎంపికయ్యారు.

కొత్త సీజన్ రంజీ టోర్నీ ఈనెల 15న ప్రారంభం కానుంది. ఈ సీజన్​లో హైదరాబాద్ తమ తొలి మ్యాచ్​లో దిల్లీతో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ అక్టోబర్ 15- 18 మధ్య జరగనుంది. అక్టోబర్ 25 పుదుచ్చెరితో రెండో మ్యాచ్​లో ఢీ కొట్టనుంది. అయితే ఈ రెండో మ్యాచ్​కు కెప్టెన్ తిలక్ అందుబాటులో ఉండడం లేదు. ఎందుకంటే?

ఆ మ్యాచ్​లకు దూరం!
ఇదే నెలలో భారత్ క్రికెట్ జట్టు ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్​లో ఆతిథ్య ఆసీస్​తో భారత్ ఐదు మ్యాచ్​ల టీ20 సిరీస్​ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్​కు తిలక్ వర్మ ఎంపికయ్యాడు. 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్​ నేపథ్యంలో ఆసీస్ గడ్డపై ఈ సిరీస్ యువ భారత్​కు అత్యంత కీలకం. అక్టోబర్ 29న తొలి టీ20 జరగనుంది. అయితే టీ20 సిరీస్​ కోసం తిలక్ ఆసీస్​ బయల్దేరాల్సి ఉంటుంది. నవంబర్ 08 దాకా మ్యాచ్​లు ఉడడంతో అక్కడే ఉంటాడు. ఈ క్రమంలోనే తిలక్ రంజీలో రెండో మ్యాచ్​ సహా పలు గేమ్​లకు దూరం అవుతాడు. అక్టోబర్ 25నే అతడు ఆస్ట్రేలియా వెళ్తాడు.

గతేడాది ఇదీ ప్రదర్శన
గత సీజన్‌లో హైదరాబాద్ జట్టు ఎలైట్ గ్రూప్- బిలో ఆడింది. ఇందులో 7 మ్యాచ్‌ల్లో రెండే విజయాలు సాధించింది. మూడింట్లో ఓడింది. మరో రెండు మ్యాచ్‌లు డ్రా చేసుకుంది. దీంతో లీగ్ దశలోనే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది.

హైదరాబాద్‌ రంజీ జట్టు : తిలక్‌ వర్మ (కెప్టెన్‌), సీవీ మిలింద్, తన్మయ్, అభిరత్‌ రెడ్డి, హిమతేజ, తనయ్‌ త్యాగరాజన్, రోహిత్‌ రాయుడు, నిశాంత్, అనికేత్‌ రెడ్డి, కార్తికేయ, అలీ కాచి డైమండ్, రాహుల్‌ రాదేశ్‌

