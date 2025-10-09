కెప్టెన్గా తిలక్ వర్మకు ప్రమోషన్- అయినా రెండో మ్యాచ్కు దూరం- ఎందుకంటే?
Published : October 9, 2025 at 10:14 AM IST
Tilak Varma Captain : ఆసియా కప్లో అదరగొట్టిన టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ ఇప్పుడు మరో టోర్నీకి సిద్ధం అవుతున్నాడు. అంతేకాదు ఓ జట్టుకు కెప్టెన్గా కూడా నియమితుడయ్యాడు. 2025- 26 సీజన్ రంజీ ట్రోఫీ టోర్నీలో 15 మందితో కూడిన హైదరాబాద్ జట్టును ప్రకటించారు. ఇందులో తిలక్ సారథిగా ఎంపికయ్యాడు. రాహుల్ సింగ్ వైస్ కెప్టెన్గా ఎంపికయ్యాడు.
ఈ జట్టులో గత సీజన్లో ఆడిన సీవీ మిలింద్, రాహుల్ రాదేశ్, అభిరత్ రెడ్డి, తన్మయ్ అగర్వాల్, హిమ తేజ, అలీ కాచి డైమండ్, రోహిత్ రాయుడు, తనయ్ త్యాగరాజన్, నిశాంత్, కార్తికేయ, అనికేత్ రెడ్డి స్థానాలు కాపాడుకున్నారు. వీరంతా ఈ సీజన్లోనూ బరిలోకి దిగనున్నారు. ఇక నితీశ్ రెడ్డి, రక్షన్ రెడ్డి, నితేష్ కనాలా, మిఖిల్ జైస్వాల్, సాయి ప్రజ్ఞయ్ రెడ్డి స్టాండ్ బైగా ఎంపికయ్యారు.
కొత్త సీజన్ రంజీ టోర్నీ ఈనెల 15న ప్రారంభం కానుంది. ఈ సీజన్లో హైదరాబాద్ తమ తొలి మ్యాచ్లో దిల్లీతో తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ అక్టోబర్ 15- 18 మధ్య జరగనుంది. అక్టోబర్ 25 పుదుచ్చెరితో రెండో మ్యాచ్లో ఢీ కొట్టనుంది. అయితే ఈ రెండో మ్యాచ్కు కెప్టెన్ తిలక్ అందుబాటులో ఉండడం లేదు. ఎందుకంటే?
ఆ మ్యాచ్లకు దూరం!
ఇదే నెలలో భారత్ క్రికెట్ జట్టు ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్లో ఆతిథ్య ఆసీస్తో భారత్ ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ సిరీస్కు తిలక్ వర్మ ఎంపికయ్యాడు. 2026 టీ20 వరల్డ్కప్ నేపథ్యంలో ఆసీస్ గడ్డపై ఈ సిరీస్ యువ భారత్కు అత్యంత కీలకం. అక్టోబర్ 29న తొలి టీ20 జరగనుంది. అయితే టీ20 సిరీస్ కోసం తిలక్ ఆసీస్ బయల్దేరాల్సి ఉంటుంది. నవంబర్ 08 దాకా మ్యాచ్లు ఉడడంతో అక్కడే ఉంటాడు. ఈ క్రమంలోనే తిలక్ రంజీలో రెండో మ్యాచ్ సహా పలు గేమ్లకు దూరం అవుతాడు. అక్టోబర్ 25నే అతడు ఆస్ట్రేలియా వెళ్తాడు.
గతేడాది ఇదీ ప్రదర్శన
గత సీజన్లో హైదరాబాద్ జట్టు ఎలైట్ గ్రూప్- బిలో ఆడింది. ఇందులో 7 మ్యాచ్ల్లో రెండే విజయాలు సాధించింది. మూడింట్లో ఓడింది. మరో రెండు మ్యాచ్లు డ్రా చేసుకుంది. దీంతో లీగ్ దశలోనే టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది.
హైదరాబాద్ రంజీ జట్టు : తిలక్ వర్మ (కెప్టెన్), సీవీ మిలింద్, తన్మయ్, అభిరత్ రెడ్డి, హిమతేజ, తనయ్ త్యాగరాజన్, రోహిత్ రాయుడు, నిశాంత్, అనికేత్ రెడ్డి, కార్తికేయ, అలీ కాచి డైమండ్, రాహుల్ రాదేశ్