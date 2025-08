ETV Bharat / sports

టెస్టు క్రికెట్ చరిత్రలో టీమ్ ఇండియా రేర్ రికార్డు- ఒకే సిరీస్​లో ముగ్గురు 500కి పైగా రన్స్ - IND VS ENG 5TH TEST

Published : August 3, 2025 at 11:19 AM IST

By ETV Bharat Sports Team

India England 5th Test : ఇంగ్లాండ్ వేదికగా జరుగుతున్న అండర్సన్-తెందూల్కర్ ట్రోఫీలో టీమ్ ఇండియా బ్యాటర్లు అదరగొడుతున్నారు. 91 ఏళ్ల టెస్టు క్రికెట్ చరిత్రలోనే అరుదైన రికార్డును సృష్టించారు. భారత కెప్టెన్ శుభ్‌ మన్ గిల్,three batters 500 runs in test series first time in 91 years 3 indian batter కేఎల్ రాహుల్, రవీంద్ర జడేజా ఈ సిరీస్‌లో 500 కంటే ఎక్కువ పరుగులు సాధించారు. ఇలా ఒక టెస్ట్ సిరీస్‌లో ముగ్గురు భారత బ్యాటర్లు 500 కంటే ఎక్కువ పరుగులు చేయడం ఇదే మొదటిసారి.

జడేజా అదుర్స్

ఇంగ్లాండ్‌తో జరుగుతున్న ఐదు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్ సిరీస్‌లో టీమ్ ఇండియా ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా తన బ్యాటింగ్ ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఐదు టెస్టుల్లో కలిపి 500కి పైగా పరుగులు చేశాడు. భారత జట్టు తరపున జడేజా ఒక టెస్ట్ సిరీస్‌లో 500 పరుగులు చేయడం తన కెరీర్‌లో ఇదే తొలిసారి. ఓవల్ వేదికగా జరుగుతున్న చివరి టెస్టులో ఈ ఫీట్​ను అందుకున్నాడు జడ్డూ.

హయ్యెస్ట్ స్కోరు గిల్​దే

ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అండర్సన్-తెందూల్కర్ ట్రోఫీలో టీమ్ ఇండియా తరఫున అత్యధిక పరుగులు సాధించిన ఆటగాడు శుభ్ మన్ గిల్. 5 టెస్టుల్లో 754 పరుగులు బాది సిరీస్ టాప్ స్కోరర్​గా నిలిచాడు. అందులో ఒక డబుల్ సెంచరీ, మూడు సెంచరీలు ఉన్నాయి. భారత ఓపెనర్ కేఎల్ రాహుల్ ఐదు మ్యాచుల్లో 532 పరుగులు చేశాడు. రవీంద్ర జడేజా ఐదు మ్యాచుల్లో 500 రన్స్ బాదాడు. అలాగే పంత్ 4 టెస్టుల్లో 479 పరుగులు చేశాడు. యశస్వీ జైస్వాల్ 411 రన్స్ సాధించాడు.