Rs 100 Cricket Match Ticket : ఏదైనా క్రికెట్ మ్యాచ్ స్టేడియంలోకి వెళ్లి ప్రత్యక్షంగా చూడాలంటే టికెట్ ధర వేలల్లో ఉంటుంది. కొన్ని కొన్ని స్టేడియాల్లో అయితే రూ.1000కి తక్కువ రేంజ్లో అసలు టికెట్లు కూడా లభించవు. ఇక ప్రీమియం లీగుల్లాంటి ఐపీఎల్లో అయితే వేలల్లో ఖర్చు చేసి టికెట్లు కొనుగోలు చేయాల్సిందే. వీఐపీ, ప్రీమియం లాంటి బాక్సుల్లో టికెట్ ధర రూ.40 వేలు కూడా ఉంటుంది.
అయితే రూ.100కే స్టేడియంలో క్రికెట్ మ్యాచ్ చూసే అవకాశం లభిస్తే ఎలా ఉంటుంది? అది కూడా టీమ్ఇండియా మ్యాచ్ అయితే? నిజంగా అది సాధ్యమయ్యే పనేనా అనుకుంటున్నారా? అసలు ఇలాంటి ఈ ఆఫర్ అసలు ఉంటుందని ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా? నిజమే ఇప్పుడు క్రికెట్ లవర్స్ స్టేడియంలో రూ.100 కే టికెట్ కొనుగోలు చేసి లైవ్ మ్యాచ్ చూసేయోచ్చు! మరి ఇది ఏ టోర్నీ? ఎప్పుడు ప్రారంభం కానుందో తెలుసుకుందాం!
రూ.100కే టికెట్
2025 మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్ సెప్టెంబర్ 30న మహిళల ప్రపంచకప్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నమెంట్కు భారత్, శ్రీలంక ఆతిథ్యమివ్వనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో క్రికెట్ అభిమానులకు బీసీసీఐ చక్కని అవకాశం కల్పించాలని నిర్ణయించింది. అతి తక్కువ ధరకే వన్డే వరల్డ్కప్ మ్యాచ్లను చూసేలా ప్రేక్షకులకు ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలోనే టోర్నమెంట్ తొలి దశలో జరగనున్న అన్ని లీగ్ మ్యాచ్ల టికెట్ల ధరను రూ.100గా నిర్ణయించారు. అంటే దాదాపుగా 1.14 డాలరే అన్నమాట!
వాళ్లకు మాత్రమే!
అయితే మహిళల క్రికెట్కు ప్రోత్సాహం అందించేలా, అత్యధిక మంది ప్రేక్షకులను స్టేడియాలకు రప్పించాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఇంత తక్కువ ధరకు టికెట్లను అమ్ముతున్నారు. అయితే ప్రముఖ యూపీఐ యాప్ గూగుల్ పే యూజర్లకు మాత్రమే ఈ తొలి దశ టికెట్లు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. సెప్టెంబరు 9న టికెట్ల అమ్మకాలు ప్రారంభం కానున్నాయి.
ఏయే స్టేడియాల్లో అంటే?
కాగా, ఈ టోర్నీకి ఆతిథ్యమిచ్చేందుకు భారత్లో నాలుగు స్టేడియాలు, శ్రీలంకలో ఒక స్టేడియం ఎంపిక చేశారు. ఇందులో భారత్ నుంచి డీవై పాటిల్ స్టేడియం (నవీ ముంబయి), అస్సాం క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియం (గువాహటి), విశాఖపట్టణం స్టేడియం (ఆంధ్రప్రదేశ్), హోల్కర్ స్టేడియం (ఇందౌర్)తోపాటు శ్రీలంకలో కొలంబో మైదానం ఈ టోర్నీకి వేదికలు కానున్నాయి.
ఓపెనింగ్ మ్యాచ్
ఈ నెల 30న ప్రపంచకప్ ప్రారంభం కానుంది. తొలి మ్యాచ్ ఆతిథ్య దేశాల మధ్యే ఉంది. భారత్- శ్రీలంక మ్యాచ్తోనే టోర్నీ ఆరంభం అవుతుంది. ఈ మ్యాచ్కు అస్సాం స్టేడియం వేదిక కానుంది. మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు ఓపెనింగ్ సెర్మనీ ఉండనుంది. ఈ ఈవెంట్లో బాలీవుడ్ సింగర్ శ్రేయ ఘోషల్ తన పెర్ఫార్మెన్స్లో అలరించనున్నారు. ఇక అక్టోబర్ 05న భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ఉండనుంది. ఈ మ్యాచ్ల కొలంబోలో జరగనుంది.
బెంగళూరు నుంచి షిఫ్ట్!
అయితే ఈ టోర్నీలో భారత్ బెంగళూరులో 5 మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. ఇందులో టోర్నమెంట్ ప్రారంభ మ్యాచ్, ఓ లీగ్ మ్యాచ్ ఉన్నాయి. నాకౌట్ సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. పాకిస్థాన్ జట్టు ఫైనల్కు చేరుకోకపోతే, ఫైనల్ మ్యాచ్ కూడా బెంగళూరులోనే జరగాల్సి ఉంది. అయితే పలు కారణాల వల్ల బెంగళూరు చిన్నస్వామి మ్యాచ్లన్నింటినీ ఇటీవల నవీ ముంబయికి షిఫ్ట్ చేశారు.
