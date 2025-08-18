ETV Bharat / sports

రన్స్ 'జీరో', వికెట్లు 'జీరో'- అయినా 'మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అదెలాగంటే? - MAN OF THE MATCH

పరుగులు '0', వికెట్లు '0'- అయినా మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్- ఎందుకో తెలుసా?

Man Of The Match
Man Of The Match (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2025 at 3:41 PM IST

2 Min Read

Man Of The Match With 0 Runs: క్రికెట్ మ్యాచ్​లో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు అనేది అరుదైన గౌరవం. మ్యాచ్​లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చిన ప్లేయర్​కు ఈ అవార్డు ఇస్తారు. అంటే బ్యాట్​తో భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడడం, బౌలింగ్​లో వికెట్లు పడగొట్టడం, లేదా ఫీల్డింగ్​లో చురుగ్గా ఉంటూ క్యాచ్​లు పట్టి మ్యాచ్​ను మలుపు తిప్పిన వారికి ఈ అవార్డు దక్కుతుంది. కానీ, ఓ మ్యాచ్​లో క్రికెట్​లోనే అరుదైన సంఘటన జరిగింది. ఓ క్రికెటర్ ఒక్క పరుగు బాదకున్నా, వికెట్ తీయకున్నా, క్యాచ్ పట్టకపోయినా మ్యాచ్​ ఆఫ్ ది మ్యాచ్​గా ఎంపికయ్యాడు. అదేలా సాధ్యమైందంటే?

ఆస్ట్రేలియా- న్యూజిలాండ్
2010లో ఆస్ట్రేలియా- న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య టీ20 మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 150 పరుగులు చేసింది. అనంతరం 151 పరుగుల టార్గెట్​ ఛేదనలో న్యూజిలాండ్ జట్టు చివరి వరకూ పోరాడింది. కానీ కేవలం 149 పరుగుల వద్దే ఆగిపోయింది. దీంతో ఈ మ్యాచ్​లో ఒకే ఒక పరుగు తేడాతో ఆస్ట్రేలియా నెగ్గింది.

మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు
ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్​లో ఆసీస్ బౌలర్ నాథన్ బ్రాకెన్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. అ మ్యాచ్​లో బ్రాకెన్​కు బ్యాటింగ్ రాలేదు. ఫీల్డింగ్​లోనూ ఎలాంటి విన్యాసాలు చేయలేదు. వికెట్లు కూడా తీయలేదు. అయినా బ్రాకెన్​కు అవార్డు దక్కింది. ఎందుకంటే, ఈ మ్యాచ్​లో ఆసీస్ విజయంలో బ్రాకెన్ వికెట్లు తీయకపోయినా, కట్టుదిట్టమైన బంతులేస్తూ ప్రత్యర్థులను కట్టి చేశాడు.

టీ20 ఫార్మాట్ అంటేనే చెలరేగిపోవడం. తొలి బంతి నుంచే ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదేయాలని చూడడం. అలాంటి ఫార్మాట్​లో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను బ్రాకెన్ భలే కట్టడి చేశాడు. తన నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో ఒక మెయిడెన్ సహా కేవలం 16 పరుగులే ఇచ్చాడు. ఇక కివీస్ విజయానికి 6 బంతుల్లో 14 పరుగులు కావాల్సిన దశలో బ్రాకెన్ బౌలింగ్ చేశాడు. ఈ ఆఖరి ఓవర్లో అద్భుతంగా కట్టిడి చేసి 12 పరుగులే ఇచ్చాడు. దీంతో ఆసీస్ 1 పరుగు తేడాతో నెగ్గింది.

అంటే ఇందులో తన ఆఖరి ఓవర్లోనే 12 పరుగులు ఇచ్చాడంటే, అంతకుముందు తొలి మూడు ఓవర్లలో 4 పరుగులు మాత్రమే ఇవ్వడం విశేషం. అలా తన అద్భుత ప్రదర్శనతో మ్యాచ్​లో ఆసీస్​ను గట్టెక్కించిన నాథన్ బ్రాకెన్​కు నిర్వాహకులు మ్యాచ్​ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు ఇచ్చారు.

అరుదైన సంఘనట
మామూలుగా అయితే, మ్యాచ్​లో బ్యాటింగ్ లేదా బౌలింగ్ గణాంకాల ఆధారంగానే ఈ అవార్డు ఇస్తారు. అవార్డుతో పాటుగా క్యాష్ రివార్డ్ కూడా ఇస్తారు. ఆయా టోర్నమెంట్​ను బట్టి ఈ రికార్డులో తేడాలు ఉంటాయి. ఇక ఇక్కడ బ్రాకెన్ పరుగులు చేయలేదు, వికెట్లు తీయకపోయినా, మ్యాచ్​పై ప్రభావం చూపించాడు. అందుకే అతడికి ఈ గౌరవం దక్కింది. దీంతో ఇది క్రికెట్ చరిత్రలో అరుదైన ఘట్టంగా నిలిచిపోయింది.

Man Of The Match With 0 Runs: క్రికెట్ మ్యాచ్​లో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు అనేది అరుదైన గౌరవం. మ్యాచ్​లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చిన ప్లేయర్​కు ఈ అవార్డు ఇస్తారు. అంటే బ్యాట్​తో భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడడం, బౌలింగ్​లో వికెట్లు పడగొట్టడం, లేదా ఫీల్డింగ్​లో చురుగ్గా ఉంటూ క్యాచ్​లు పట్టి మ్యాచ్​ను మలుపు తిప్పిన వారికి ఈ అవార్డు దక్కుతుంది. కానీ, ఓ మ్యాచ్​లో క్రికెట్​లోనే అరుదైన సంఘటన జరిగింది. ఓ క్రికెటర్ ఒక్క పరుగు బాదకున్నా, వికెట్ తీయకున్నా, క్యాచ్ పట్టకపోయినా మ్యాచ్​ ఆఫ్ ది మ్యాచ్​గా ఎంపికయ్యాడు. అదేలా సాధ్యమైందంటే?

ఆస్ట్రేలియా- న్యూజిలాండ్
2010లో ఆస్ట్రేలియా- న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య టీ20 మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 150 పరుగులు చేసింది. అనంతరం 151 పరుగుల టార్గెట్​ ఛేదనలో న్యూజిలాండ్ జట్టు చివరి వరకూ పోరాడింది. కానీ కేవలం 149 పరుగుల వద్దే ఆగిపోయింది. దీంతో ఈ మ్యాచ్​లో ఒకే ఒక పరుగు తేడాతో ఆస్ట్రేలియా నెగ్గింది.

మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు
ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్​లో ఆసీస్ బౌలర్ నాథన్ బ్రాకెన్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. అ మ్యాచ్​లో బ్రాకెన్​కు బ్యాటింగ్ రాలేదు. ఫీల్డింగ్​లోనూ ఎలాంటి విన్యాసాలు చేయలేదు. వికెట్లు కూడా తీయలేదు. అయినా బ్రాకెన్​కు అవార్డు దక్కింది. ఎందుకంటే, ఈ మ్యాచ్​లో ఆసీస్ విజయంలో బ్రాకెన్ వికెట్లు తీయకపోయినా, కట్టుదిట్టమైన బంతులేస్తూ ప్రత్యర్థులను కట్టి చేశాడు.

టీ20 ఫార్మాట్ అంటేనే చెలరేగిపోవడం. తొలి బంతి నుంచే ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదేయాలని చూడడం. అలాంటి ఫార్మాట్​లో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను బ్రాకెన్ భలే కట్టడి చేశాడు. తన నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో ఒక మెయిడెన్ సహా కేవలం 16 పరుగులే ఇచ్చాడు. ఇక కివీస్ విజయానికి 6 బంతుల్లో 14 పరుగులు కావాల్సిన దశలో బ్రాకెన్ బౌలింగ్ చేశాడు. ఈ ఆఖరి ఓవర్లో అద్భుతంగా కట్టిడి చేసి 12 పరుగులే ఇచ్చాడు. దీంతో ఆసీస్ 1 పరుగు తేడాతో నెగ్గింది.

అంటే ఇందులో తన ఆఖరి ఓవర్లోనే 12 పరుగులు ఇచ్చాడంటే, అంతకుముందు తొలి మూడు ఓవర్లలో 4 పరుగులు మాత్రమే ఇవ్వడం విశేషం. అలా తన అద్భుత ప్రదర్శనతో మ్యాచ్​లో ఆసీస్​ను గట్టెక్కించిన నాథన్ బ్రాకెన్​కు నిర్వాహకులు మ్యాచ్​ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు ఇచ్చారు.

అరుదైన సంఘనట
మామూలుగా అయితే, మ్యాచ్​లో బ్యాటింగ్ లేదా బౌలింగ్ గణాంకాల ఆధారంగానే ఈ అవార్డు ఇస్తారు. అవార్డుతో పాటుగా క్యాష్ రివార్డ్ కూడా ఇస్తారు. ఆయా టోర్నమెంట్​ను బట్టి ఈ రికార్డులో తేడాలు ఉంటాయి. ఇక ఇక్కడ బ్రాకెన్ పరుగులు చేయలేదు, వికెట్లు తీయకపోయినా, మ్యాచ్​పై ప్రభావం చూపించాడు. అందుకే అతడికి ఈ గౌరవం దక్కింది. దీంతో ఇది క్రికెట్ చరిత్రలో అరుదైన ఘట్టంగా నిలిచిపోయింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

MAN OF THE MATCH 0 RUNSMAN OF THE MATCH CASH PRIZESTRANGE MOMENTS IN CRICKETNATHAN BRACKEN MAN OF THE MATCHMAN OF THE MATCH

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఊదలతో "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​కు పర్ఫెక్ట్​ - టేస్ట్​ సూపర్​!

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.