Man Of The Match With 0 Runs: క్రికెట్ మ్యాచ్లో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు అనేది అరుదైన గౌరవం. మ్యాచ్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబర్చిన ప్లేయర్కు ఈ అవార్డు ఇస్తారు. అంటే బ్యాట్తో భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడడం, బౌలింగ్లో వికెట్లు పడగొట్టడం, లేదా ఫీల్డింగ్లో చురుగ్గా ఉంటూ క్యాచ్లు పట్టి మ్యాచ్ను మలుపు తిప్పిన వారికి ఈ అవార్డు దక్కుతుంది. కానీ, ఓ మ్యాచ్లో క్రికెట్లోనే అరుదైన సంఘటన జరిగింది. ఓ క్రికెటర్ ఒక్క పరుగు బాదకున్నా, వికెట్ తీయకున్నా, క్యాచ్ పట్టకపోయినా మ్యాచ్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్గా ఎంపికయ్యాడు. అదేలా సాధ్యమైందంటే?
ఆస్ట్రేలియా- న్యూజిలాండ్
2010లో ఆస్ట్రేలియా- న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య టీ20 మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 150 పరుగులు చేసింది. అనంతరం 151 పరుగుల టార్గెట్ ఛేదనలో న్యూజిలాండ్ జట్టు చివరి వరకూ పోరాడింది. కానీ కేవలం 149 పరుగుల వద్దే ఆగిపోయింది. దీంతో ఈ మ్యాచ్లో ఒకే ఒక పరుగు తేడాతో ఆస్ట్రేలియా నెగ్గింది.
మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు
ఈ సస్పెన్స్ థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్లో ఆసీస్ బౌలర్ నాథన్ బ్రాకెన్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. అ మ్యాచ్లో బ్రాకెన్కు బ్యాటింగ్ రాలేదు. ఫీల్డింగ్లోనూ ఎలాంటి విన్యాసాలు చేయలేదు. వికెట్లు కూడా తీయలేదు. అయినా బ్రాకెన్కు అవార్డు దక్కింది. ఎందుకంటే, ఈ మ్యాచ్లో ఆసీస్ విజయంలో బ్రాకెన్ వికెట్లు తీయకపోయినా, కట్టుదిట్టమైన బంతులేస్తూ ప్రత్యర్థులను కట్టి చేశాడు.
టీ20 ఫార్మాట్ అంటేనే చెలరేగిపోవడం. తొలి బంతి నుంచే ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదేయాలని చూడడం. అలాంటి ఫార్మాట్లో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను బ్రాకెన్ భలే కట్టడి చేశాడు. తన నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో ఒక మెయిడెన్ సహా కేవలం 16 పరుగులే ఇచ్చాడు. ఇక కివీస్ విజయానికి 6 బంతుల్లో 14 పరుగులు కావాల్సిన దశలో బ్రాకెన్ బౌలింగ్ చేశాడు. ఈ ఆఖరి ఓవర్లో అద్భుతంగా కట్టిడి చేసి 12 పరుగులే ఇచ్చాడు. దీంతో ఆసీస్ 1 పరుగు తేడాతో నెగ్గింది.
అంటే ఇందులో తన ఆఖరి ఓవర్లోనే 12 పరుగులు ఇచ్చాడంటే, అంతకుముందు తొలి మూడు ఓవర్లలో 4 పరుగులు మాత్రమే ఇవ్వడం విశేషం. అలా తన అద్భుత ప్రదర్శనతో మ్యాచ్లో ఆసీస్ను గట్టెక్కించిన నాథన్ బ్రాకెన్కు నిర్వాహకులు మ్యాచ్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు ఇచ్చారు.
అరుదైన సంఘనట
మామూలుగా అయితే, మ్యాచ్లో బ్యాటింగ్ లేదా బౌలింగ్ గణాంకాల ఆధారంగానే ఈ అవార్డు ఇస్తారు. అవార్డుతో పాటుగా క్యాష్ రివార్డ్ కూడా ఇస్తారు. ఆయా టోర్నమెంట్ను బట్టి ఈ రికార్డులో తేడాలు ఉంటాయి. ఇక ఇక్కడ బ్రాకెన్ పరుగులు చేయలేదు, వికెట్లు తీయకపోయినా, మ్యాచ్పై ప్రభావం చూపించాడు. అందుకే అతడికి ఈ గౌరవం దక్కింది. దీంతో ఇది క్రికెట్ చరిత్రలో అరుదైన ఘట్టంగా నిలిచిపోయింది.