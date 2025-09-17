ETV Bharat / sports

2025లో ఒక్క ఓటమి లేని టీమ్ఇండియా క్రికెటర్లు- అరుదైన లిస్ట్​లో రోహిత్ శర్మ

టీమ్ఇండియా 2025- అరుదైన ట్రాక్ రికార్డ్​లో కొనసాగుతున్న రోహిత్, కుల్దీప్ యాదవ్

Undefeated In 2025
Undefeated In 2025 (Source : Getty Images)
Undefeated India Cricketers In 2025 : 2025 ఏడాదిలో టీమ్ఇండియా మంచి సక్సెస్ రేట్​తో దూసుకుపోతోంది. గడిచిన ఎనిమిదిన్నర నెలల్లో భారత్ అనేక విజయాలు నమోదు చేసింది. ఈ ఏడాదిని ఆస్ట్రేలియాతో సిడ్నీ టెస్టులో ఓటమితో ప్రారంభించినా, ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్​తో టీ20, వన్డే సిరీస్ దక్కించుకుంది. ఆ తర్వాత రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలో దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భారత్ పాల్గొంది. ఇందులో ఓటమి లేకుండా వరుస విజయాలు సాధించిన ఛాంపియన్​గా నిలిచింది.

ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్​ పర్యటనకు వెళ్లిన యువ భారత్ కూడా ఆకట్టుకుంది. ఈ సిరీస్​ను 2-2తో సమం చేసుకుంది. ఇక ప్రస్తుతం ఆసియా కప్​లోనూ భారత్ వరుస విజయాలతో జోరుమీదుంది. ఇప్పటికే గ్రూప్ బీ నుంచి సూపర్ 4 స్టేజ్​కు కూడా టీమ్ఇండియా అర్హత సాధించింది. ఇలా 2025 ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో టీమ్ఇండియా డామినేషన్ కొనసాగుతోంది.

ఈ క్రమంలో టీమ్ఇండియాలో పలువురు ప్లేయర్లు ఇప్పటిదాకా ఓ అరుదైన ట్రాక్ రికార్డ్ కలిగి ఉన్నారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో భారత జట్టులో ఏడుగురు ప్లేయర్లు ఈ ఏడాది ఒక్క ఓటమి కూడా ఎదుర్కోలేదు. ఈ లిస్ట్​లో కుల్దీప్ యాదవ్ అందరికంటే అత్యధికంగా 9 విజయాలతో టాప్​లో ఉన్నాడు. మరి ఈ అరుదైన జాబితాలో ఉన్న భారత క్రికెటర్లు ఎవరెవరో తెలుసుకుందాం!

2025లో ఇప్పటివరకు ఓటమి ఎదుర్కోని టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్లు

  • కుల్దీప్ యాదవ్ - 09 విజయాలు
  • శ్రేయస్ అయ్యర్ - 08 విజయాలు
  • రోహిత్ శర్మ - 08 విజయాలు
  • హర్షిత్ రానా - 06 విజయాలు
  • అర్షదీప్ సింగ్ - 04 విజయాలు
  • శివమ్ దూబే - 04 విజయాలు
  • రింకూ సింగ్ - 03 విజయాలు

కాగా, రోహిత్ శర్మ ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఆసీస్​తో సిడ్నీ టెస్టులో ఆడలేదు. ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్​తో వన్డే సిరీస్, ఛాంపియన్స్​ ట్రోఫీలో బరిలోకి దిగాడు. అలా ఈ ఏడాది రోహిత్ శర్మ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో ఆడిన అన్ని మ్యాచ్​ల్లోనూ విజయం సాధించాడు. ఇక ఈ ఏడుగురు ఆటగాళ్లలో ప్రస్తుతం ఇద్దరు ఆసియా కప్​లో ఆడుతున్నారు. కుల్దీప్ యాదవ్, శివమ్ దూబే రెండు మ్యాచ్​ల్లో బరిలోకి దిగారు. అయితే రింకూ సింగ్, అర్షదీప్ కూడా జట్టులోనే ఉన్నారు. కానీ ఈ ఇద్దరికి ఇప్పటిదాకా బరిలో దిగే ఛాన్స్ రాలేదు.

