2025లో ఒక్క ఓటమి లేని టీమ్ఇండియా క్రికెటర్లు- అరుదైన లిస్ట్లో రోహిత్ శర్మ
టీమ్ఇండియా 2025- అరుదైన ట్రాక్ రికార్డ్లో కొనసాగుతున్న రోహిత్, కుల్దీప్ యాదవ్
Published : September 17, 2025 at 10:33 AM IST
Undefeated India Cricketers In 2025 : 2025 ఏడాదిలో టీమ్ఇండియా మంచి సక్సెస్ రేట్తో దూసుకుపోతోంది. గడిచిన ఎనిమిదిన్నర నెలల్లో భారత్ అనేక విజయాలు నమోదు చేసింది. ఈ ఏడాదిని ఆస్ట్రేలియాతో సిడ్నీ టెస్టులో ఓటమితో ప్రారంభించినా, ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్తో టీ20, వన్డే సిరీస్ దక్కించుకుంది. ఆ తర్వాత రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలో దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భారత్ పాల్గొంది. ఇందులో ఓటమి లేకుండా వరుస విజయాలు సాధించిన ఛాంపియన్గా నిలిచింది.
ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లిన యువ భారత్ కూడా ఆకట్టుకుంది. ఈ సిరీస్ను 2-2తో సమం చేసుకుంది. ఇక ప్రస్తుతం ఆసియా కప్లోనూ భారత్ వరుస విజయాలతో జోరుమీదుంది. ఇప్పటికే గ్రూప్ బీ నుంచి సూపర్ 4 స్టేజ్కు కూడా టీమ్ఇండియా అర్హత సాధించింది. ఇలా 2025 ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో టీమ్ఇండియా డామినేషన్ కొనసాగుతోంది.
ఈ క్రమంలో టీమ్ఇండియాలో పలువురు ప్లేయర్లు ఇప్పటిదాకా ఓ అరుదైన ట్రాక్ రికార్డ్ కలిగి ఉన్నారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో భారత జట్టులో ఏడుగురు ప్లేయర్లు ఈ ఏడాది ఒక్క ఓటమి కూడా ఎదుర్కోలేదు. ఈ లిస్ట్లో కుల్దీప్ యాదవ్ అందరికంటే అత్యధికంగా 9 విజయాలతో టాప్లో ఉన్నాడు. మరి ఈ అరుదైన జాబితాలో ఉన్న భారత క్రికెటర్లు ఎవరెవరో తెలుసుకుందాం!
🇮🇳♥️ pic.twitter.com/iRgJwbC3Dt— Kuldeep yadav (@imkuldeep18) September 14, 2025
2025లో ఇప్పటివరకు ఓటమి ఎదుర్కోని టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్లు
- కుల్దీప్ యాదవ్ - 09 విజయాలు
- శ్రేయస్ అయ్యర్ - 08 విజయాలు
- రోహిత్ శర్మ - 08 విజయాలు
- హర్షిత్ రానా - 06 విజయాలు
- అర్షదీప్ సింగ్ - 04 విజయాలు
- శివమ్ దూబే - 04 విజయాలు
- రింకూ సింగ్ - 03 విజయాలు
కాగా, రోహిత్ శర్మ ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఆసీస్తో సిడ్నీ టెస్టులో ఆడలేదు. ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్తో వన్డే సిరీస్, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో బరిలోకి దిగాడు. అలా ఈ ఏడాది రోహిత్ శర్మ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో ఆడిన అన్ని మ్యాచ్ల్లోనూ విజయం సాధించాడు. ఇక ఈ ఏడుగురు ఆటగాళ్లలో ప్రస్తుతం ఇద్దరు ఆసియా కప్లో ఆడుతున్నారు. కుల్దీప్ యాదవ్, శివమ్ దూబే రెండు మ్యాచ్ల్లో బరిలోకి దిగారు. అయితే రింకూ సింగ్, అర్షదీప్ కూడా జట్టులోనే ఉన్నారు. కానీ ఈ ఇద్దరికి ఇప్పటిదాకా బరిలో దిగే ఛాన్స్ రాలేదు.
📍 Dubai— BCCI (@BCCI) March 10, 2025
🗓️ 10th March 2025
Captain Rohit Sharma 🫡🏆🏆#TeamIndia | #INDvNZ | #ChampionsTrophy | #Final pic.twitter.com/amMFCXWoZQ