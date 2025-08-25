ETV Bharat / sports

క్రికెట్ చరిత్రలో 122 ఏళ్లుగా ఆ రికార్డ్ అలానే- ఇప్పటికైనా బ్రేక్ చేస్తారా? - HIGHEST SCORE ON TEST DEBUT

122 ఏళ్లు దాటిన ఆ రికార్డ్​- క్రికెట్ చరిత్రలోనే అరుదైనది

Highest Score On Test Debut
Highest Score On Test Debut (Source: Getty Images)
Highest Score On Test Debut : క్రికెట్ చరిత్రలో రికార్డులు ఎన్ని క్రియేట్ అయినా అవి కొంతకాలం మాత్రమే ఉంటాయి. ఆ తర్వాత కొత్త ఆటగాళ్లు వాటిని చెరిపేస్తారు. అదే స్థానంలో కొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తారు. కానీ చాలా అరుదైన సందర్భాల్లో మాత్రమే ఒక రికార్డ్ సుదీర్ఘ కాలం పాటు చెరగకుండా నిలబడుతుంది. అలాంటి రికార్డ్ ఒకటి 20వ శతాబ్దం ఆరంభంలో ఏర్పడింది. దాదాపు మూడున్నర దశాబ్దాల వరకు ఎవరూ దాన్ని అధిగమించలేకపోయారు. అది కూడా టెస్ట్ క్రికెట్‌లో, ఆ ఆటగాడి కెరీర్ మొదటి మ్యాచ్‌లోనే వచ్చిన రికార్డ్ కావడం ఆశ్చర్యకరం.

డెబ్యూ మ్యాచ్‌లోనే అద్భుతం
1903లో సిడ్నీ మైదానంలో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన టెస్ట్‌లో ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు టిప్ ఫోస్టర్ తన అరంగేట్రం చేశాడు. సాధారణంగా డెబ్యూ మ్యాచ్ అంటే ప్రతి ఆటగాడికి ఉత్కంఠ, ఒత్తిడి ఉండే సందర్భం. కానీ ఫోస్టర్ మాత్రం ఆ పరిస్థితులను పట్టించుకోకుండా అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అతను 287 పరుగులు చేసి, అప్పటి వరకు టెస్ట్ క్రికెట్‌లో ఎవరూ సాధించని రికార్డ్‌ను నెలకొల్పాడు. ఆ సమయంలో అది టెస్ట్ చరిత్రలో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరే కాకుండా, డెబ్యూ మ్యాచ్‌లో వచ్చిన అత్యంత పెద్ద ఇన్నింగ్స్‌గా నిలిచింది.

27 ఏళ్ల తర్వాత కొత్త రికార్డ్
ఫోస్టర్ చేసిన 287 పరుగులు దాదాపు 27 సంవత్సరాలు ఎవరికీ అందని రికార్డ్‌గా నిలిచింది. చివరికి 1930లో ఆండీ సాండమ్ అనే మరో ఇంగ్లాండ్ ఆటగాడు వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన టెస్ట్‌లో 325 పరుగులు చేసి టెస్ట్ చరిత్రలో తొలి ట్రిపుల్ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. దీంతో ఫోస్టర్ రికార్డ్ చెదిరినా, అతను డెబ్యూ మ్యాచ్‌లో సాధించిన 287 పరుగుల ఘనత మాత్రం ఇంతవరకు నిలకడగానే ఉంది.

ఆ రికార్డ్ ఇప్పటికీ చెదరలేదు
ఫోస్టర్ సాధించిన మరో విశేషం ఏమిటంటే, టెస్ట్ డెబ్యూ మ్యాచ్‌లో చేసిన 287 పరుగులు ఇవాళ్టికీ అత్యధిక స్కోరే. 122 సంవత్సరాలు గడిచినా ఎవరూ ఆ రికార్డ్‌ను బ్రేక్ చేయలేకపోయారు. టెస్ట్ క్రికెట్‌లో కొత్తగా వచ్చిన ఆటగాడికి అంత పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఆడే అవకాశం రావడం చాలా అరుదు. నేటి పరిస్థితుల్లో వేగం పెరిగిన టెస్టుల్లో అలాంటి స్థిరత్వం చూపించడం ఇంకా కష్టమే. అందుకే ఈ రికార్డ్ మరికొన్ని దశాబ్దాలు అలాగే కొనసాగుతుందనే అభిప్రాయం నిపుణులది.

నేటి క్రికెట్‌లో సాధ్యం అవుతుందా?
ఇప్పటి క్రికెట్‌లో యువ ఆటగాళ్లు డెబ్యూ మ్యాచ్‌లోనే బలంగా రాణిస్తున్నా, ఇంత పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఆడటం చాలా కష్టమని అనిపిస్తుంది. ఒకవేళ ఎవరైనా కొత్త ఆటగాడు టెస్ట్ డెబ్యూ ఇన్నింగ్స్‌లో 300 పరుగులు చేసి, ఆ రికార్డ్‌ను సుదీర్ఘంగా నిలబెట్టుకుంటే, అది నిజంగా గొప్ప ఘనత అవుతుంది. కానీ ఇప్పటివరకు అలాంటి సాహసం ఎవరూ చేయలేకపోయారు. టిప్ ఫోస్టర్ సాధించిన ఈ రికార్డ్ క్రికెట్ చరిత్రలో ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది.

