షాకింగ్ : ఆసియా కప్​లో గిల్​కు నో ఛాన్స్​!- ఎందుకంటే? - ASIA CUP 2025

ఆసియా కప్ 2025- జట్టులో గిల్​కు ప్లేస్ కష్టమేనా?

Asia Cup 2025 Shubman Gill
Asia Cup 2025 Shubman Gill (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2025 at 9:03 PM IST

2 Min Read

Asia Cup 2025 Shubman Gill : 2025 ఆసియా కప్​కు సమయం దగ్గరపడుతోంది. సెప్టెంబర్‌ 9న ఈ టోర్నీ ప్రారంభమై, 28న ఫైనల్​తో ముగుస్తుంది. ఈ టోర్నీకి యూఏఈ వేదిక కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో టీమ్ఇండియా జట్టు ఎంపికపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. అటు సెలక్టర్లకు సైతం జట్టు ఎంపిక సవాల్​గా మారనుంది. దీంతో జట్టు ఎలా ఉండనుంది? ఎవరెవరు చోటు దక్కించుకోనున్నారు? అవేవి ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్నాయి.

చీఫ్ సెలక్టర్ అజిత్‌ అగార్కర్‌ నేతృత్వంలోని బీసీసీఐ సెలెక్షన్‌ కమిటీ ఆగస్టు 19 లేదా 20వ తేదీల్లో ఆసియా కప్​కు టీమ్ఇండియా జట్టును ప్రకటించే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే యంగ్ బ్యాటర్ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌కు ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నమెంట్​లో చోటు దక్కకపోవచ్చని క్రీడా వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది.

గిల్​కు నో!
ఇటీవల ముగిసిన అండర్సన్- తెందుల్కర్ సిరీస్​లో ఇంగ్లాండ్​పై గిల్ అద్భుతంగా రాణించాడు. ఈ సిరీస్​లో అతడే టాప్ స్కోరర్. నాలుగు సెంచరీలు సహా 754 పరుగులు చేశాడు. అటు రోహిత్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత కెప్టెన్​ నియమితుడైన గిల్, సారథిగానూ ఆకట్టుకున్నాడు. అలా బ్యాటర్​గా, కెప్టెన్​గా రాణించినా గిల్​కు ఆసియాకప్‌లో మాత్రం ఆడే అవకాశం దక్కకపోవచ్చని తెలుస్తోంది.

సూర్యకే మొగ్గు!
ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా టీ20 కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్. అతడి సారథ్యంలో గత కొన్ని సిరీస్​ల్లో టీమ్ఇండియా రాణిస్తోంది. అందుకే టీ20 జట్టులో ప్రయోగాలు చేయడానికి బీసీసీఐ సెలెక్టర్లు మొగ్గు చూపడం లేదట. టీ20ల్లో అభిషేక్‌ శర్మ, సంజు శాంసన్ రాణిస్తున్నారు. ఈ జోడీ అద్భుత ఆరంభాలు అందిస్తుంది.

అందుకే ఓపెనింగ్ జోడీని సెలెక్టర్లు మార్చే సాహసం చేయడం లేదని తెలుస్తోంది. మిడిలార్డర్‌ కూడా పటిష్ఠంగానే ఉంది. సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, రింకు సింగ్​ ఉన్నారు. దీంతో మిడిలార్డర్​లో కూడా పోటీ తీవ్రంగా ఉంది. అందుకే శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ పేరును ఆసియా కప్​ జట్టుకు పరిశీలించకపోవచ్చు!

వీళ్లూ అంతే!
గిల్​తోపాటు యశస్వీ జైస్వాల్‌కు కూడా మొండి చెయ్యి ఎదురయ్యే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. అతడిని ప్రస్తుతం రెడ్‌ బాల్ క్రికెట్‌ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టమని సెలెక్టర్లు సూచించినట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. అలాగే శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌కు కూడా ఈ ఆసియా కప్​ జట్టులో స్థానం దక్కకపోవచ్చు. కానీ ఈ జట్టు కూర్పుపై క్లారిటీ రావాలంటే కొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే!

భారత్ మ్యాచ్​లు
ఈ టోర్నీలో భారత్ తొలి మ్యాచ్​లో సెప్టెంబర్ 10న ఆతిథ్య యూఏఈతో తలపడాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్​తోనే భారత్ జర్నీ ప్రారంభమవుతుంది. ఈ మ్యాచ్​కు దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికకానుంది. తర్వాత సెప్టెంబర్ 14న పాకిస్థాన్‌తో హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ ఉంది. ఇక సెప్టెంబర్ 19న అబుదాబిలోని షేక్ జాయెద్ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఒమన్‌తో మూడో మ్యాచ్ ఆడనుంది టీమ్ఇండియా.

టీ20 ఫార్మాట్‌లో
2026 టీ20 ప్రపంచ కప్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈసారి ఆసియా కప్‌ను పొట్టి ఫార్మాట్‌లోనే నిర్వహించాలని ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ నిర్ణయించింది. 2023లో వన్డే ఫార్మాట్​లో జరిగిన ఈ టోర్నీ ఈసారి టీ20 ఫార్మాట్లో అలరించనుంది. దీంతో స్టార్ ప్లేయర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇందులో ఆడే ఛాన్స్ లేదు.

