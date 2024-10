ETV Bharat / sports

36 ఏళ్లుగా ఒక్క విజయం లేదు - భారత్ వర్సెస్‌ న్యూజిలాండ్‌ టెస్టుల్లో ఎవరిది పైచేయి?

By ETV Bharat Sports Team

TeamIndia vs New Zealand 2024 ( source Associated Press )