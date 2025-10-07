ETV Bharat / sports

టీమ్​ఇండియా ముగ్గురు స్టార్లకు గడ్డుకాలం- ఆస్ట్రేలియా టూర్​లో రాణించకపోతే!

వన్డే కెప్టెన్సీ కోల్పోయిన రోహిత్‌కు ఇది అసలు పరీక్ష- గిల్ T20లో ప్రదర్శన చూపించకపోతే ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం - హర్షిత్ రాణా ఈసారి క్లిక్కవుతాడా?

3 Players In Match
3 Players In Match (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 7, 2025 at 3:58 PM IST

4 Min Read
Last Chance For 3 Players : భారత క్రికెట్‌లో ఈ మధ్య ఊహించని మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. పాత శకానికి వీడ్కోలు పలుకుతూ, కొత్త భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసే సమయం ఆసన్నమైంది. ఇటీవల బీసీసీఐ ప్రకటించిన ఆస్ట్రేలియా టూర్ స్క్వాడ్ చూస్తే ఇదే అనిపిస్తుంది. ఈ జట్టు ఎంపిక కేవలం రెగ్యులర్ ప్లాన్ తరహాలో లేదు, భవిష్యత్ ప్రణాళికలకు సిద్ధమవుతున్నట్లు ఉంది. అలాగే కొందరి కెరీర్‌ డేంజర్ జోన్​లో పడే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే లెజెండరీ ఓపెనర్ చేతి నుంచి కెప్టెన్సీ జారిపోయింది. ఒక యంగ్ సూపర్ స్టార్ ఒక ఫార్మాట్‌లో కెప్టెన్ అయినా, మరో ఫార్మాట్‌లో తన స్థానం కోసం పోరాడాల్సిన పరిస్థితి. మరోవైపు, ఎవరి ఊహలకూ అందని ఒక కొత్త కుర్రాడికి అవకాశం ఇచ్చి సెలెక్టర్లు పెద్ద షాకే ఇచ్చారు. రాబోయే ఆస్ట్రేలియా పర్యటన కొందరికి కేవలం ఒక సిరీస్ మాత్రమే కాదు, అది వారి కెరీర్‌ను నిర్ణయించే ఒక ఫైనల్ ఎగ్జామ్. ఇంతకీ, ఆ అగ్నిపరీక్షను ఎదుర్కోబోతున్న ఆ ముగ్గురు ఆటగాళ్లు ఎవరు? వారి భవిష్యత్తు ఎందుకు ప్రమాదంలో పడింది?

'హిట్‌మ్యాన్' పరిస్థితేంటి?
భారత వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో రోహిత్ శర్మ ఒక లెజెండ్. 2023 వరల్డ్ కప్‌లో అతను ఆడిన పవర్ఫుల్ ఇన్నింగ్స్‌లు, జట్టుకు అందించిన ఓపెనింగ్ స్కోర్​లను ఎవరూ మర్చిపోలేరు. కానీ 'హిట్‌మ్యాన్' ఇప్పుడు తన పదును కోల్పోతున్నాడా అనే అనుమానాలు మొదలయ్యాయి. ఇటీవల గణాంకాలే దీనికి నిదర్శనం. 2023లో 11 ఇన్నింగ్స్‌లలో 54.27 యావరేజ్‌తో, 125 స్ట్రైక్ రేట్‌తో పరుగుల వరద పారించిన రోహిత్, 2025 వచ్చేసరికి 8 ఇన్నింగ్స్‌లలో కేవలం 37.75 యావరేజ్‌తో, 108.4 స్ట్రైక్ రేట్‌తో వెనుకబడ్డాడు.

ఈ గణాంకాలు అతని ఫామ్‌లో వచ్చిన భారీ తేడాను స్పష్టం చేస్తున్నాయి. దీనికి తోడు, బీసీసీఐ ఇప్పుడు శుభ్‌మన్ గిల్‌ను కొత్త వన్డే కెప్టెన్‌గా ప్రకటించడం, రోహిత్ శకం ముగింపునకు ఇది తొలి అడుగు అని చెప్పకనే చెబుతోంది. ఈ ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ అతనికి చావో రేవో లాంటిది. ఇక్కడ గనక విఫలమైతే, 2027 వరల్డ్ కప్ లక్ష్యంగా సాగుతున్న జట్టులో అతనికి చోటు దక్కడం దాదాపు అసాధ్యమే.

న్యూ వన్డే కెప్టెన్- కానీ T20 ఫ్యూచర్ ఏంటి?
టీమ్​ఇండియా భవిష్యత్ కెప్టెన్‌గా శుభ్‌మన్ గిల్‌ను ఎంపిక చేయడం సరైన నిర్ణయమే. అతని ప్రతిభ, టెక్నిక్ గురించి ఎవరికీ సందేహాలు లేవు. కానీ, నాణేనికి మరోవైపు అన్నట్లు, వన్డేల్లో జట్టును నడిపించబోతున్న గిల్, T20 ఫార్మాట్‌లో మాత్రం దారుణంగా తడబడుతున్నాడు. 2025 ఆసియా కప్‌లో అతని పేలవమైన ప్రదర్శన అందరినీ నిరాశపరిచింది. అయినా సెలెక్టర్లు అతనిపై నమ్మకం ఉంచి ఆస్ట్రేలియా T20 సిరీస్‌కు ఎంపిక చేశారు. కానీ ఈ నమ్మకాన్ని అతను ఎంతకాలం నిలబెట్టుకుంటాడనేది పెద్ద ప్రశ్న.

ముఖ్యంగా, ఆస్ట్రేలియాలోని బౌన్సీ పిచ్‌లపై T20ల్లో రాణించడం గిల్‌కు పెద్ద సవాలు. ఒకవేళ ఈ సిరీస్‌లో కూడా అతను తన వైఫల్యాన్ని కొనసాగిస్తే, సెలెక్టర్లపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వన్డే కెప్టెన్ కదా అని T20ల్లో అవకాశాలు ఇస్తూ పోలేరు. 2026 T20 వరల్డ్ కప్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, గిల్ స్థానంలో మరో పవర్ఫుల్ ఓపెనర్‌ను వెతకాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.

హర్షిత్ రాణా
ఈ స్క్వాడ్ ఎంపికలో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన పేరు హర్షిత్ రాణా. అతని పేరు వచ్చిన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో పెద్ద దుమారమే రేగింది. గౌతమ్ గంభీర్ అండదండలతోనే రాణాకు చోటు దక్కిందని, ఇది ఫేవరిటిజం అని చాలా మంది ఫ్యాన్స్ విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ విమర్శలకు అతని గణాంకాలు కూడా బలం చేకూరుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా T20ల్లో అతని ఎకానమీ రేటు 10.18గా ఉంది. అంటే, దాదాపు ప్రతీ ఓవర్‌కు 10 పరుగులకు పైగా ఇస్తున్నాడు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇది చాలా ఆందోళన కలిగించే విషయం.

ఇటీవల కాలంలో అతను ఆడింది కేవలం 3 T20లు, తీసింది 5 వికెట్లు. ఖలీల్ అహ్మద్, అన్షుల్ కంబోజ్ వంటి ఆటగాళ్లను కాదని రాణాకు అవకాశం ఇవ్వడం వెనుక ఉన్న లాజిక్ ఎవరికీ అంతుపట్టలేదు. వన్డేల్లో అతని గణాంకాలు (5 మ్యాచుల్లో 10 వికెట్లు) కాస్త ఫర్వాలేదనిపించినా, ఇప్పుడు అతనిపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉంది. ఈ ఆస్ట్రేలియా సిరీస్‌లో అద్భుతంగా రాణించి తనపై వస్తున్న విమర్శలకు సమాధానం చెప్పాలి, లేదంటే అతని అంతర్జాతీయ కెరీర్ మొదలవకముందే ముగిసిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

ప్రయోగాల బాటలో టీమ్​ఇండియా
రోహిత్‌ను కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించడం, రాణా లాంటి కొత్త ప్లేయర్స్​కు అవకాశం ఇవ్వడం వంటి కఠిన నిర్ణయాల వెనుక బీసీసీఐకి ఒక స్పష్టమైన విజన్ ఉంది. 2026 T20 వరల్డ్ కప్, 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్‌లను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇప్పటి నుంచే ఒక బలమైన జట్టును నిర్మించడం. ఈ క్రమంలో, ఆటగాళ్ల పాత రికార్డులు, వారి స్టార్‌డమ్‌తో సంబంధం లేకుండా ప్రస్తుత ఫామ్, భవిష్యత్ అవసరాలకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. యువ ఆటగాళ్లకు వీలైనన్ని ఎక్కువ అవకాశాలు ఇచ్చి, వారిలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచిన వారితో ఒక కోర్ టీమ్‌ను తయారు చేయాలనేది వారి ప్లాన్. ఈ ప్రయోగాల బాటలో కొందరికి అవకాశాలు దక్కుతాయి, మరికొందరు తమ స్థానాలను కోల్పోతారు. ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ ఈ ప్రయోగాలకు ఒక ముఖ్యమైన వేదిక కానుంది. ఇక్కడ రాణించిన వారే భవిష్యత్ భారత జట్టులో తమ స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకోగలరు.

ఆసీస్ గడ్డపై అగ్నిపరీక్ష
మొత్తం మీద, అక్టోబర్ 19న ప్రారంభం కాబోయే ఈ ఆస్ట్రేలియా పర్యటన, ముగ్గురు ఆటగాళ్లకు నిజమైన అగ్నిపరీక్ష. ఒకవైపు తన లెజెండరీ కెరీర్‌ను గౌరవంగా ముగించాలని రోహిత్ శర్మ, మరోవైపు తన ఆల్ ఫార్మాట్ కెప్టెన్సీ ఆశలను సజీవంగా ఉంచుకోవాలని శుభ్‌మన్ గిల్, ఇంకోవైపు తన ఎంపిక సరైనదేనని నిరూపించుకోవాలని హర్షిత్ రాణా ఇలా ముగ్గురూ తీవ్రమైన ఒత్తిడితో బరిలోకి దిగుతున్నారు. ఏదేమైనా ఈ సిరీస్ ముగిసేసరికి, టీమ్​ఇండియా భవిష్యత్తుపై ఒక స్పష్టత రావడం ఖాయం. మరి ఏం జరగనుందో చూడాలి.

రోహిత్ నుంచి గిల్ నేర్చుకోవాల్సింది ఇదే- ఈ మూడు సూత్రాలే సక్సెస్​కు ఫార్ములా!

పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్​లో అనుకోని సంఘటనలు- కాంట్రవర్సీలోకి రిఫరీ, థర్డ్ అంపైర్!

