గంభీర్ పదవీకాలంలోనే సీనియర్ల రిటైర్మెంట్లు- లిస్ట్​లో స్టార్ ప్లేయర్లే! - RETIREMENT

గౌతమ్ గంభీర్ పదవీకాలంలోనే నలుగురు ఆటకు వీడ్కోలు- అందరూ సీనియర్లే!

Gautam Gambhir
Gautam Gambhir (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 8:31 PM IST

Team India Seniors Retirement: టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ గౌతమ్ గంభీర్ ఎన్నో అంచనాల మధ్య జట్టు హెడ్ కోచ్​గా బాధ్యతలు స్వీకరించాడు. అతడి పదవీకాలం టీమ్ఇండియా 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్, 2027 ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్​ల్లో ఆడనుంది. వీటితోపాటు 2027 డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్, మరికొన్ని సిరీస్​లు ఆడాల్సి ఉంది. ఇలా అనేక అంచనాలతో గంభీర్ పదవి చేపట్టాడు.

కానీ, ఆయన కోచ్​గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత ఆస్ట్రేలియా సిరీస్​లో ఓటమి ఎదురైంది. దాంతోపాటు గంభీర్ కోచ్​గా నియమితుడైన తొలి ఏడాదిలోనే టీమ్ఇండియా సీనియర్ ప్లేయర్లు నలుగురు అంతర్జాతీయ టెస్టుకు వీడ్కోలు పలకడం క్రికెట్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది నలుగురి ప్రయాణంపై ఒక లుక్కేస్తే..

స్పిన్ మాయాజాలం
రవిచంద్రన్ అశ్విన్ పేరు వినగానే ప్రత్యర్థి జట్లు సీరియస్‌గా ఫ్లాన్ చేసేవి. టెస్టుల్లో అతను సాధించిన విజయాలు హై లెవెల్‌లో ఉంటాయి. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త బౌలింగ్ వేరియేషన్స్ నేర్చుకోవడం, ఫీల్డ్ సెట్టింగ్‌లతో బ్యాటర్లను గందరగోళంలో పడేయడం అతని ప్రత్యేకత. 2011లో డెబ్యూ చేసిన అశ్విన్, 500 వికెట్లు తీసిన అతికొద్ది మంది బౌలర్లలో ఒకడు.

ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్, సౌతాఫ్రికా లాంటి కఠిన పరిస్థితుల్లోనూ తన బౌలింగ్‌తో మ్యాచ్‌లు మలుపు తిప్పాడు. గంభీర్ కోచ్‌గా ఉన్న సమయంలో, ఆసీస్ సిరీస్​ మధ్యలోనే క్రికెట్ నుంచి రిటైర్ అయ్యాడు. అతడి రిటైర్మెంట్‌తో భారత స్పిన్ విభాగంలో ఒక ఖాళీ ఏర్పడిందని చెప్పవచ్చు.

రోహిత్ శర్మ
వైట్ బాల్ ఫార్మాట్‌లోనే ఎక్కువగా మెరిసిన రోహిత్ శర్మ, తన కెరీర్ చివర భాగంలో టెస్టుల్లోనూ అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు. 2019లో ఓపెనర్‌గా ఆడే అవకాశం వచ్చిన తరువాత, అతని బ్యాటింగ్‌లో కాన్ఫిడెన్స్ కనిపించింది. పెద్ద ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడుతూ, విదేశీ పిచ్‌లలోనూ సత్తా చాటాడు. కెప్టెన్‌గా కూడా జట్టుకు స్థిరత్వం తీసుకొచ్చాడు. అయినప్పటికీ గంభీర్ కోచింగ్ కాలంలో రోహిత్ కూడా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడంతో అభిమానులు ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. అతని స్టైలిష్ బ్యాటింగ్, లీడర్‌షిప్ ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి.

విరాట్ కోహ్లీ
విరాట్ కోహ్లీ పేరు అంటే ఒక ఏమోషన్. గ్రౌండ్ లోకి రాగానే అతని ఆత్మవిశ్వాసం, గెలవాలనే తపన హై రేంజ్​లో ఉంటాయి. 2014 ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ నుంచి 2018 ఇంగ్లాండ్ పర్యటన వరకు కోహ్లీ చూపిన బ్యాటింగ్ ఆధునిక టెస్టు క్రికెట్‌లో అత్యుత్తమం. అతని కెప్టెన్సీలో భారత్ ఆస్ట్రేలియాలో వరుసగా రెండు సిరీస్‌లు గెలవడం చరిత్రలో నిలిచింది. అలాంటి ప్లేయర్ గంభీర్ కోచింగ్ కాలంలోనే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడం భారత క్రికెట్ చరిత్రలో పెద్ద మలుపు.

ఛెతేశ్వర్ పుజారా
రాహుల్ ద్రావిడ్ తర్వాత చెతేశ్వర్ పుజారానే అసలైన టెస్టు క్రికెట్ అంటే ఏంటో తిరిగి గుర్తుచేశాడు. స్ట్రైక్‌రేట్ కంటే క్రీజ్‌లో గడిపిన గంటలు ముఖ్యమని నిరూపించాడు. గబ్బా టెస్టులో ఆస్ట్రేలియన్ బౌలర్ల బౌన్సర్లు తట్టుకుని మ్యాచ్ డ్రా చేయడంలో అతని పాత్ర మరవలేనిది. జట్టుకు పెద్ద స్కోర్లు సాధించడమే లక్ష్యంగా ఆడే పుజారా, కెరీర్​లో అనేక కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. దేశవాళీలో సౌరాష్ట్రకు రన్ మిషన్‌గా నిలిచాడు. ఇక రీసెంట్​గా పుజారా కూడా కెరీర్​కు గుడ్ బై చెప్పాడు.

టీమ్ఇండియాకు సంప్రదాయ టెస్టులో కీలక ప్లేయర్లుగా ఒక దశాబ్దానికి పైగా వెనున్నముకలా ఉన్న ఈ నలుగురు బ్యాక్ టు బ్యాక్ గంభీర్ కోచ్​గా ఉన్నప్పుడే రిటైర్మెంట్ ఇవ్వడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

