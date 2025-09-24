ETV Bharat / sports

టీమ్ఇండియా ప్లేయర్ల డామినేషన్- ర్యాంకింగ్స్​లో మనోళ్లే టాప్​

ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్- టాప్​ 5 ప్లేయర్లు లో ఎవరంటే?

ICC Rankings 2025
ICC Rankings 2025 (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2025 at 2:43 PM IST

1 Min Read
ICC Rankings 2025 : ఆసియా కప్​లో రాణిస్తున్న టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ తాజా ఐసీసీ ర్యాకింగ్స్​లో అగ్రస్థానం నిలబెట్టుకున్నాడు. 907 రేటింగ్ పాయింట్లతో అభిషేక్ టాప్​ ప్లేస్​లో ఉన్నాడు. అతడి తర్వాత ఇంగ్లాండ్ స్టార్ బ్యాటర్ ఫిల్ సాల్ట్ (844 రేటింగ్స్) రెండో ప్లేస్​లో ఉన్నాడు . ఇక టీమ్ఇండియా మరో యంగ్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకున్నాడు. 791 రేటింగ్స్​తో ప్రస్తుతం తిలక్ మూడో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. కెప్టెన్ సూర్యకమార్ కూడా (729 రేటింగ్స్) ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని ఆరో ప్లేస్​ దక్కించుకున్నాడు. ఇలా టాప్ -10లో ముగ్గురు టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు ఉన్నారు.

  • టాప్ 5 బ్యాటర్లు
    అభిషేక్ శర్మ (భారత్)- 907 రేటింగ్స్
  • ఫిల్ సాల్ట్ (ఇంగ్లాండ్)- 844 రేటింగ్స్
  • తిలక్ వర్మ (భారత్)- 791 రేటింగ్స్
  • జాస్ బట్లర్ (ఇంగ్లాండ్)- 785 రేటింగ్స్
  • ట్రావిస్ హెడ్ (ఆస్ట్రేలియా)- 771 రేటింగ్స్

మరోవైవు బౌలింగ్ విభాగంలో పాకిస్థాన్ స్పిన్నర్ అబ్రార్ అహ్మద్ ఏకంగా 12 స్థానాలు ఎగబాకాడు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఆసియా కప్​లో రాణిస్తున్న అబ్రార్ ర్యాంక్​లో భారీ మార్పు వచ్చింది. అతడు 12 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని టాప్ 5లోకి దూసుకొచ్చాడు. ప్రస్తుతం 703 రేటింగ్స్​తో నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. బంగ్లాదేశ్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రహ్మాన్ (660 రేటింగ్స్​) ఆరు స్థానాలు మెరుగుపడి టాప్ 10లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ప్రస్తుతం అతడు 9వ ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక ఈ లిస్ట్​లో భారత్ స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి (747 రేటింగ్స్)తో టాప్​లో ఉన్నాడు.

టాప్ 5 బౌలర్లు

  • వరుణ్ చక్రవర్తి (భారత్)- 747 రేటింగ్స్
  • జాకబ్ డఫ్పీ (న్యూజిలాండ్)- 717 రేటింగ్స్
  • అకీల్ హొస్సేన్ (వెస్టిండీస్)- 707 రేటింగ్స్
  • అహ్మద్ అబ్రార్ (పాకిస్థాన్)- 703 రేటింగ్స్
  • ఆడమ్ జంపా (ఆసీస్) - 700 రేటింగ్స్

