టీమ్ఇండియా ప్లేయర్ల డామినేషన్- ర్యాంకింగ్స్లో మనోళ్లే టాప్
ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్- టాప్ 5 ప్లేయర్లు లో ఎవరంటే?
Published : September 24, 2025 at 2:43 PM IST
ICC Rankings 2025 : ఆసియా కప్లో రాణిస్తున్న టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ తాజా ఐసీసీ ర్యాకింగ్స్లో అగ్రస్థానం నిలబెట్టుకున్నాడు. 907 రేటింగ్ పాయింట్లతో అభిషేక్ టాప్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు. అతడి తర్వాత ఇంగ్లాండ్ స్టార్ బ్యాటర్ ఫిల్ సాల్ట్ (844 రేటింగ్స్) రెండో ప్లేస్లో ఉన్నాడు . ఇక టీమ్ఇండియా మరో యంగ్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకున్నాడు. 791 రేటింగ్స్తో ప్రస్తుతం తిలక్ మూడో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. కెప్టెన్ సూర్యకమార్ కూడా (729 రేటింగ్స్) ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని ఆరో ప్లేస్ దక్కించుకున్నాడు. ఇలా టాప్ -10లో ముగ్గురు టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు ఉన్నారు.
- టాప్ 5 బ్యాటర్లు
అభిషేక్ శర్మ (భారత్)- 907 రేటింగ్స్
- ఫిల్ సాల్ట్ (ఇంగ్లాండ్)- 844 రేటింగ్స్
- తిలక్ వర్మ (భారత్)- 791 రేటింగ్స్
- జాస్ బట్లర్ (ఇంగ్లాండ్)- 785 రేటింగ్స్
- ట్రావిస్ హెడ్ (ఆస్ట్రేలియా)- 771 రేటింగ్స్
మరోవైవు బౌలింగ్ విభాగంలో పాకిస్థాన్ స్పిన్నర్ అబ్రార్ అహ్మద్ ఏకంగా 12 స్థానాలు ఎగబాకాడు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఆసియా కప్లో రాణిస్తున్న అబ్రార్ ర్యాంక్లో భారీ మార్పు వచ్చింది. అతడు 12 స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని టాప్ 5లోకి దూసుకొచ్చాడు. ప్రస్తుతం 703 రేటింగ్స్తో నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. బంగ్లాదేశ్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రహ్మాన్ (660 రేటింగ్స్) ఆరు స్థానాలు మెరుగుపడి టాప్ 10లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ప్రస్తుతం అతడు 9వ ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక ఈ లిస్ట్లో భారత్ స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి (747 రేటింగ్స్)తో టాప్లో ఉన్నాడు.
Asia Cup performers gain big in latest T20I rankings 👊https://t.co/BvzIHqVrxA— ICC (@ICC) September 24, 2025
టాప్ 5 బౌలర్లు
- వరుణ్ చక్రవర్తి (భారత్)- 747 రేటింగ్స్
- జాకబ్ డఫ్పీ (న్యూజిలాండ్)- 717 రేటింగ్స్
- అకీల్ హొస్సేన్ (వెస్టిండీస్)- 707 రేటింగ్స్
- అహ్మద్ అబ్రార్ (పాకిస్థాన్)- 703 రేటింగ్స్
- ఆడమ్ జంపా (ఆసీస్) - 700 రేటింగ్స్
