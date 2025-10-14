ETV Bharat / sports

విండీస్‌తో రెండో టెస్టులో భారత్‌ ఘన విజయం

వెస్టిండీస్‌పై 7 వికెట్ల తేడాతో టీమ్‌ఇండియా ఘన విజయం!

India Won Second Test Match
India Won Second Test Match (Source: Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 14, 2025 at 10:45 AM IST

India Won Second Test Match : వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన రెండో టెస్టులో టీమ్‌ఇండియా 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో రెండు టెస్టుల ఈ సిరీస్‌ను భారత్‌ 2-0తో క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసింది. తొలి టెస్టులో చిత్తుగా ఓడిన విండీస్‌ రెండో టెస్టులో కాస్త పోరాడింది. దీంతో ఆట ఐదో రోజుకు చేరింది. 63/1 ఓవర్‌నైట్‌ స్కోరుతో చివరి రోజు ఆట ప్రారంభించిన టీమ్‌ ఇండియా మరో రెండు వికెట్లు కోల్పోయి స్వల్ప లక్ష్యాన్ని సునాయాసంగా ఛేదించింది. కేఎల్‌ రాహుల్‌(58) అర్ధ శతకం చేయగా సాయి సుదర్శన్‌ (39), గిల్‌ (13) పరుగులు చేశారు.

