అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో హైదరాబాదీ క్రికెటర్- అమ్మ సపోర్ట్​తో గల్లీ నుంచి వరల్డ్​కప్​ దాకా!

అరుంధతి రెడ్డి క్రికెట్ జర్నీ- హైదరాబాద్ నుంతి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్​కు

Arundhati Reddy Journey
Arundhati Reddy Journey (Source : Arundhati Reddy Insta Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2025 at 4:21 PM IST

Arundhati Reddy Journey : హైదరాబాద్‌ క్రికెటర్‌ అరుంధతి రెడ్డి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియాలో కీలక ప్లేయర్​గా రాణిస్తోంది. అనేక మ్యాచ్​ల్లో టీమ్ఇండియా విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఇక 2025 మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్​కు కూడా ఎంపికైంది. ఈ క్రమంలో అరుధంతి రెడ్డి క్రికెట్ జర్నీ ఏంటి? అలా ప్రారంభం అయ్యింది. అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం!

గల్లీలో షురూ
ఆమె ఇంటి పక్కన గల్లీలో క్రికెట్‌ ఆడటం అరుంధతికి ఓ సరదా. ఆ ఇష్టాన్నీ ఆనందాన్నీ గమనించారు ఆమె తల్లి. అందుకే అరుంధతిని క్రికెట్ శిక్షణలో చేర్పించారు. ఆమె రాణిస్తే చూడాలని ఎన్నో కలలు కన్నారు. అయితే ఎంతో కష్టపడి అనుకున్నది సాధించి, అమ్మ కలను నిజం చేస్తూ రాణిస్తోంది అరుంధతి.

అరుంధతి12 ఏళ్ల వయసులో అన్నయ్య రోహిత్‌తో కలిసి ఇంటిపక్క గల్లీలో క్రికెట్‌ ఆడేది. ఆ సమయంలో కూతురు సంతోషాన్ని చూసిన తల్లి భాగ్యరెడ్డికి తన చిన్నతనం గుర్తొచ్చింది. ఆమె తమ చిన్నప్పుడు వాలీబాల్‌ ఆడేవారు. కుటుంబ పరిస్థితుల కారణంగా ఆటకు దూరమై ఉపాధ్యాయురాలిగా మారారు. తన పరిస్థితి తన కూతురికి రావొద్దని అనుకున్నారు. మిడిల్ క్లాస్​ ఫ్యామిలీ. పిల్లల బాధ్యత మొత్తం ఆమెదే. కూతురు నోరు తెరిచి అడగకపోయినా ఆమెను క్రికెట్‌ శిక్షణలో చేర్చారు.

ఉదయం 4 గంటలకు గ్రౌండ్‌కు తీసుకెళ్లి, ఇంటికి వచ్చాక వంట చేసి అరుంధతిని పాఠశాలలో దించి ఆ తర్వాత ఆమె ఉద్యోగానికి వెళ్లేవారు. సాయంత్రం మళ్లీ క్రికెట్‌ ట్రైనిగ్​కు తీసుకెళ్లి శిక్షణ పూర్తయ్యేంత వరకు అక్కడే ఉండి ఇంటికి తీసుకొచ్చేవారు. కొన్నేళ్లపాటు దీన్నే తన దినచర్యగా మార్చుకురు భాగ్యరెడ్డి.

వికెట్‌ కీపర్‌ అనుకోని
మిస్టర్ డిపెండెబుల్ రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌, అరుంధతికి స్ఫూర్తి. నిజానికి తాను వికెట్‌ కీపర్‌ అవ్వాలనుకుందట. కానీ బౌలింగ్‌లో తన వేగాన్ని గమనించిన కోచ్‌ గణేశ్ ఆమెను బౌలింగ్‌వైపు ప్రోత్సహించారు. దీంతో ఆమెను కోచ్ గణేశ్ ఆల్‌రౌండర్‌గా తీర్చిదిద్దారు. తన కృషితో కష్టపడి 15 ఏళ్లకే అండర్‌- 19 హైదరాబాద్‌ జట్టుకు ఎంపికైంది. కెప్టెన్​గా ఆ జట్టును నడిపింది కూడా. ఇక 2017లో ఇండియన్‌ రైల్వేలో చేరింది. అక్కడ తన ట్రైనర్ నూషిల్‌ అల్‌ ఖదీర్‌ తన భవిష్యత్​కు ఎంతో సాయపడ్డార అరుంధతి చెప్పింది.

2018లో శిక్షణలో జరిగిన అండర్‌ 23 ఇంటర్‌ జోనల్‌ టోర్న్‌మెంట్‌లో అరుంధతి రాణించింది. 4 మ్యాచ్‌ల్లో తొమ్మిది వికెట్లు పడగొట్టి అంతర్జాతీయ సెలక్షన్‌ కమిటీ దృష్టిని తన వైపునకు తిప్పుకుంది. అంతే, ఇక అదే ఏడాది శ్రీలంకతో జరిగిన టీ20 సిరీస్‌కు టీమ్ఇండియా జట్టుకు ఎంపికైంది. ఆ తర్వాత ఏకంగా టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ జట్టులోనూ స్థానం సంపాదించింది.

అంత ఈజీ కాదు
అరుంధతి ఇప్పటివరకూ 38 టీ20 (అందులో 3 టీ20 వరల్డ్‌కప్, 9వన్డే ఇంటర్నేషనల్‌) మ్యాచ్‌లు ఆడింది. అయితే తక్కువ పరుగులిస్తూ వికెట్లు పడగొట్టగలనని నిరూపించుకుంది. కానీ, కొత్త బౌలర్ల రాకతో పోటీ ఎక్కువై జట్టులో స్థానం నిలదొక్కుకోలేకపోయింది. ఆ సమయంలో రైల్వేస్‌లో ఉద్యోగాన్ని సైతం వదిలేసి, కేరళ జట్టులోకి మారింది.

అక్కడ కోచ్‌ బిజూ జార్జ్‌ ఆధ్వర్యంలో రెండేళ్లపాటు శిక్షణ తీసుతుంది. ఈ శిక్షణలో అరుంధతి రాటుదేలి, గతేడాది మళ్లీ జట్టులోకి వచ్చింది. ఇక డబ్ల్యూపీఎల్‌లోనూ దిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ ఫ్రాంచైజీ తరఫున ఆడి తనను తాను నిరూపించుకుంది. ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్​లో ఆడుతున్న అరుంధతి, సెప్టెంబర్ 30న ప్రారంభం కానున్న ఐసీసీ ఉమెన్స్‌ వరల్డ్‌ కప్‌లో జట్టులోనూ చోటు దక్కించుకుంది. సంపాదించుకుంది.

"మధ్య తరగతి అమ్మాయిని. అయినా, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆడగలిగే ఛాన్స్​లు అందుకున్నానంటే అది ట్రైనర్​ల ఎంకరేజ్​మెంట్​ మాత్రమే కాదు, అమ్మ నాపై ఉంచిన భరోసా కూడా. నేను నోరు తెరిచి అడగకపోయినా నా మనసు తెలుసుకుని కష్టమైనా, నష్టమైనా మా అమ్మ ప్రతి విషయంలో నాకు అండగా నిలిచింది. నేను రాణించాలని ఎన్నో కలలు కంది. అందుకే ఎన్ని ఎన్ని క్లిష్ట పరిస్థితులు ఎదురైనా పట్టుదలతో అవన్నీ దాటుకుంటూ వస్తున్నా. భారత్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నందుకు గర్విస్తున్నా. అత్యుత్తమ ఆల్‌రౌండర్‌గా పేరు తెచ్చుకోవడమే నా లక్ష్యం" అని అరుంధతి ఈనాడుతో చెప్పుకొచ్చింది.

