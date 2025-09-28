ఈ మూడింట్లో రాణిస్తే పాకిస్థాన్పై విజయం 'భారత్'దే!
భారత్ x పాకిస్థాన్ ఫైనల్ మ్యాచ్- ఈ మూడు తప్పులు చేయకుంటే కప్పు మనదే!
Published : September 28, 2025 at 5:21 PM IST
Asia Cup 2025 Final : 2025 ఆసియా కప్లో భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య మరికొద్ది గంటల్లో ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియానే టైటిల్ ఫేవరెట్. అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అయితే పాకిస్థాన్ గ్రూప్ దశలో పాక్ను అలవోకగా ఓడించిన టీమ్ఇండియా సూపర్ 4లో గెలుపు కోసం కాస్త కష్టపడాల్సి వచ్చింది. సూపర్ 4లో భారత్కు పాకిస్థాన్ పోటీనిచ్చింది. దీంతో ఫైనల్ మ్యాచ్లోనూ పాక్ బలంగా పంజుకొని వస్తుంది. అందుకు భారత్ కూడా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి.
భారత్ ఇప్పటిదాకా 8సార్లు ఆసియాకప్ టోర్నీ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఈ ఎడిషవన్లో డిఫెండింగ్ ఛాంప్గా బరిలోకి దిగి అందుకు తగ్గట్లే ఆడుతూ ఫైనల్ దాకా వచ్చింది. అయితే తుదిపోరులో పోటీ అంత ఈజీగా ఏం ఉండదు. టీమ్ఇండియా అన్ని విభాగాల్లో బలంగా ఉండాలి. ఈ క్రమంలో భారత్ ఈ మూడు అంశాల్లో తప్పులు చేయకుండా ఉండగలిగితే, పాక్ను ఓడించి టైటిల్ నెగ్గడం పక్కా!
అది మెరుగుపరచుకోవాలి
ఈ టోర్నీలో భారత్ ఫీల్డింగ్లో చాలా తప్పిదాలు చేసింది. మన ప్లేయర్లు చాలా క్యాచ్లను నేలపాలు చేశారు. అభిషేక్ శర్మ, కుల్దీప్ యాదవ్, శివమ్ దూబే వంటి చాలా మంది ఆటగాళ్లు ఆయా మ్యాచ్ల్లో ముఖ్యమైన క్యాచ్లను వదిలివేశారు. ఈ ఒక్క టోర్నీలోనే భారత్ ఇప్పటివరకు మొత్తం 12 క్యాచ్లను వదిలివేసింది. ఫైనల్లో కూడా ఇదే రిపీట్ అయితే, ఆటగాళ్లు భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది. అందుకే ఫీల్డింగ్ను మెరుగుపరచుకోవాలి.
కెప్టెన్ టెన్షన్!
టీ20లు అంటే ఊగిపోయే టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, ఈ టోర్నీలో వరుసగా విఫలం అయ్యాడు. ఇప్పటిదాకా సూర్య నుంచి ఆశించిన రేంజ్లో భారీ ఇన్నింగ్స్ రాలేదు. కేవలం 71 పరుగులే చేశారు. అందుకే ఇప్పటికైనా సూర్య బ్యాటింగ్లో పరుగులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి తన టాలెంట్ అంతా ఫైనల్ కోసం దాచిపెట్టాడా చూడాలి. సూర్యతోపాటు హార్దిక్ పాండ్య బ్యాటింగ్ కూడా కలవరపెడుతోంది.
టాపార్డర్ రాణించడంతో హార్దిక్పై ఇప్పటిదాకా భారం పడలేదు. కానీ ఫైనల్ అంటే ఒత్తిడి ఉంటుంది. జూనియర్లు విఫలమైనా, హార్దిక్ బ్యాటింగ్లో ఆదుకోవాల్సి ఉంటుంది. మడిలార్డర్లో మరో యంగ్ బ్యాటర్ తిలక్ వర్మ ఫర్వాలేదనిపిస్తున్నాడు. అయినా అభిమానులు అతడి నుంచి ఓ భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆశిస్తున్నారు.
ఆ స్పిన్నర్ల ప్రభావం!
ఆసియా కప్కు ఆతిథ్యమిస్తున్న దుబాయ్ పిచ్ స్పిన్ బౌలర్లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, వరుణ్ చక్రవర్తి (5 వికెట్లు), అక్షర్ పటేల్ (4 వికెట్లు) బంతితో పెద్దగా రాణించలేకపోయారు. జట్టులోని స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ 12 వికెట్లతో టాప్ వికెట్ టేకర్గా కొనసాగుతున్నాడు. ఇప్పుడు, ఫైనల్లో భారత్ పాకిస్థాన్ను ఓడించాలనుకుంటే, వరుణ్, అక్షర్ వికెట్లు తీయాల్సి ఉంటుంది. ఈ మూడింట్లో భారత్ రాణించగలిగితే తొమ్మిదోసారి ఆసియా కప్ విజేతగా నిలవడం భారత్కు పెద్ద కష్టమైన పనేం కాదు.
తుది జట్లు అంచనా
భారత్ - అభిషేక్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), హార్దిక్ పాండ్యా/అర్ష్దీప్ సింగ్, అక్షర్ పటేల్, శివమ్ దూబే, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి
పాకిస్థాన్ - సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, ఫఖర్ జమాన్, సైమ్ అయూబ్, సల్మాన్ అఘా (కెప్టెన్), హుస్సేన్ తలత్, మహ్మద్ హారీస్ (వికెట్ కీపర్), మహ్మద్ నవాజ్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, షాహీన్ అఫ్రిది, హారీస్ రవూఫ్, అబ్రార్ అహ్మద్
