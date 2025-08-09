Essay Contest 2025

ETV Bharat / sports

ఆసియా కప్​ వేళ భారత్​కు గుడ్​న్యూస్- ప్రాక్టీస్ షురూ చేసిన కెప్టెన్ - ASIA CUP 2025

ఆసియా కప్ 2025- టీమ్ఇండియాకు గుడ్​న్యూస్

Asia Cup 2025
Asia Cup 2025 (Source: Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2025 at 1:08 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read

Asia Cup 2025 : 2025 ఆసియా కప్ ఎడిషన్ సెప్టెంబర్​ నెలలో ప్రారంభం కానుంది. ఈ టోర్నమెంట్ సెప్టెంబర్ 9న ప్రారంభమై అదే నెల 28న ఫైనల్‌తో ముగుస్తుంది. ఈసారి భారత్ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్​ హోదాలో బరిలోకి దిగుతోంది. అలాగే ఈ ఏడాది కూడా టైటిల్ లక్ష్యంగా బరిలో దిగనుంది.

ఈసారి కాస్త స్పెషల్
ఈసారి ఆసియా కప్ ప్రత్యేకంగా అలరించడానికి సిద్ధమవుతోంది. గతంలో ఈ టోర్నమెంట్‌లో కేవలం 6 జట్లే ఉండగా, ఈసారి మొత్తం 8 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. భారత్​, పాకిస్థాన్​తోపాటు, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్గానిస్థాన్, హాంకాంగ్, ఒమన్, యుఏఈ జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. భారత్​ టైటిల్ ఫెవరెట్​గా ఉంది. అందుకు తగ్గట్లే టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ ఇప్పటికే ప్రాక్టీస్ షురూ చేసేశాడు.

కెప్టెన్ ప్రాక్టీస్
టీమ్ఇండియాకు గుడ్​న్యూస్. గాయం కారణంగా కొన్ని రోజులు ఆటకు దూరంగా ఉంటూ వస్తున్న, టీ20 కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఇటీవల విదేశాల్లో హెర్నియా సర్జరీ సక్సెస్​ఫుల్​గా చేయించుకున్నాడు. అయితే రికవరీకి టైమ్ పడుతుందని, దీంతో అతడు రానున్న ఆసియా కప్​లో ఆడడం కష్టమని వార్తలు వచ్చాయి.

తానీ, సూర్య ఆల్రెడీ గాయం నుంచి రికవరీ అయినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు తాజాగా సూర్య తాజాగా నెట్స్​లో ప్రాక్టీస్ కూడా మొదలుపెట్టేశాడు. దీంతో అతడు అతను ఆసియా కప్‌లో ఆడటం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన ఫొటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. టీమ్ఇండియాకు గుడ్ డేస్ అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

టీ20 ఫార్మాట్‌లో
2026 టీ20 ప్రపంచ కప్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈసారి ఆసియా కప్‌ను పొట్టి ఫార్మాట్‌లోనే నిర్వహించాలని ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ నిర్ణయించింది. 2023లో వన్డే ఫార్మాట్​లో జరిగిన ఈ టోర్నీ ఈసారి టీ20 ఫార్మాట్లో అలరించనుంది. దీంతో స్టార్ ప్లేయర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇందులో ఆడే ఛాన్స్ లేదు.

T20ల్లో సూర్యకుమార్ రికార్డులు
సూర్యకు T20 ఫార్మాట్‌లో మంచి రికార్డును ఉన్నాయి. అతను ఇప్పటివరకు IPL, అంతర్జాతీయ టీ20తో సహా మొత్తం 249 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. T20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ల్లో 38.21 సగటుతో 2598 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 4 సెంచరీలు, 21 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

ఐపీఎల్‌లో సూర్య
ఐపీఎల్​లో ఇప్పటివరకు 166 మ్యాచ్‌లు ఆడిన సూర్య 35 సగటుతో 4311 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 2 సెంచరీలు, 29 అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఇందులో 168 సిక్సర్లు కొట్టాడు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఫిబ్రవరిలో ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన తన చివరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడాడు. దీని తర్వాత ఐపీఎల్‌లోనూ పాల్గొన్నాడు.

భారత్ మ్యాచ్​లు
ఈ టోర్నీలో భారత్ తొలి మ్యాచ్​లో సెప్టెంబర్ 10న ఆతిథ్య యూఏఈతో తలపడాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్​తోనే భారత్ జర్నీ ప్రారంభమవుతుంది. ఈ మ్యాచ్​కు దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికకానుంది. తర్వాత సెప్టెంబర్ 14న పాకిస్థాన్‌తో హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ ఉంది. ఇక సెప్టెంబర్ 19న అబుదాబిలోని షేక్ జాయెద్ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఒమన్‌తో మూడో మ్యాచ్ ఆడనుంది టీమ్ఇండియా.

బాయ్​కాట్ ఆసియా కప్- BCCIపై ఫ్యాన్స్ ఫైర్!

ఆసియా కప్​ వేళ భారత్​కు గుడ్​న్యూస్- ప్రాక్టీస్ షురూ చేసిన కెప్టెన్

Asia Cup 2025 : 2025 ఆసియా కప్ ఎడిషన్ సెప్టెంబర్​ నెలలో ప్రారంభం కానుంది. ఈ టోర్నమెంట్ సెప్టెంబర్ 9న ప్రారంభమై అదే నెల 28న ఫైనల్‌తో ముగుస్తుంది. ఈసారి భారత్ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్​ హోదాలో బరిలోకి దిగుతోంది. అలాగే ఈ ఏడాది కూడా టైటిల్ లక్ష్యంగా బరిలో దిగనుంది.

ఈసారి కాస్త స్పెషల్
ఈసారి ఆసియా కప్ ప్రత్యేకంగా అలరించడానికి సిద్ధమవుతోంది. గతంలో ఈ టోర్నమెంట్‌లో కేవలం 6 జట్లే ఉండగా, ఈసారి మొత్తం 8 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. భారత్​, పాకిస్థాన్​తోపాటు, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్గానిస్థాన్, హాంకాంగ్, ఒమన్, యుఏఈ జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. భారత్​ టైటిల్ ఫెవరెట్​గా ఉంది. అందుకు తగ్గట్లే టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ ఇప్పటికే ప్రాక్టీస్ షురూ చేసేశాడు.

కెప్టెన్ ప్రాక్టీస్
టీమ్ఇండియాకు గుడ్​న్యూస్. గాయం కారణంగా కొన్ని రోజులు ఆటకు దూరంగా ఉంటూ వస్తున్న, టీ20 కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఇటీవల విదేశాల్లో హెర్నియా సర్జరీ సక్సెస్​ఫుల్​గా చేయించుకున్నాడు. అయితే రికవరీకి టైమ్ పడుతుందని, దీంతో అతడు రానున్న ఆసియా కప్​లో ఆడడం కష్టమని వార్తలు వచ్చాయి.

తానీ, సూర్య ఆల్రెడీ గాయం నుంచి రికవరీ అయినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు తాజాగా సూర్య తాజాగా నెట్స్​లో ప్రాక్టీస్ కూడా మొదలుపెట్టేశాడు. దీంతో అతడు అతను ఆసియా కప్‌లో ఆడటం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన ఫొటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. టీమ్ఇండియాకు గుడ్ డేస్ అంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

టీ20 ఫార్మాట్‌లో
2026 టీ20 ప్రపంచ కప్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈసారి ఆసియా కప్‌ను పొట్టి ఫార్మాట్‌లోనే నిర్వహించాలని ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ నిర్ణయించింది. 2023లో వన్డే ఫార్మాట్​లో జరిగిన ఈ టోర్నీ ఈసారి టీ20 ఫార్మాట్లో అలరించనుంది. దీంతో స్టార్ ప్లేయర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఇందులో ఆడే ఛాన్స్ లేదు.

T20ల్లో సూర్యకుమార్ రికార్డులు
సూర్యకు T20 ఫార్మాట్‌లో మంచి రికార్డును ఉన్నాయి. అతను ఇప్పటివరకు IPL, అంతర్జాతీయ టీ20తో సహా మొత్తం 249 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. T20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ల్లో 38.21 సగటుతో 2598 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 4 సెంచరీలు, 21 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

ఐపీఎల్‌లో సూర్య
ఐపీఎల్​లో ఇప్పటివరకు 166 మ్యాచ్‌లు ఆడిన సూర్య 35 సగటుతో 4311 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 2 సెంచరీలు, 29 అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఇందులో 168 సిక్సర్లు కొట్టాడు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఫిబ్రవరిలో ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన తన చివరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడాడు. దీని తర్వాత ఐపీఎల్‌లోనూ పాల్గొన్నాడు.

భారత్ మ్యాచ్​లు
ఈ టోర్నీలో భారత్ తొలి మ్యాచ్​లో సెప్టెంబర్ 10న ఆతిథ్య యూఏఈతో తలపడాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్​తోనే భారత్ జర్నీ ప్రారంభమవుతుంది. ఈ మ్యాచ్​కు దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం వేదికకానుంది. తర్వాత సెప్టెంబర్ 14న పాకిస్థాన్‌తో హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ ఉంది. ఇక సెప్టెంబర్ 19న అబుదాబిలోని షేక్ జాయెద్ క్రికెట్ స్టేడియంలో ఒమన్‌తో మూడో మ్యాచ్ ఆడనుంది టీమ్ఇండియా.

బాయ్​కాట్ ఆసియా కప్- BCCIపై ఫ్యాన్స్ ఫైర్!

ఆసియా కప్​ వేళ భారత్​కు గుడ్​న్యూస్- ప్రాక్టీస్ షురూ చేసిన కెప్టెన్

Last Updated : August 9, 2025 at 2:18 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SURYAKUMAR YADAV ASIA CUP UPDATEASIA CUP INDIA 2025SURYAKUMAR YADAV T20 STATSIND VS PAK ASIA CUPASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.