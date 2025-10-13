ETV Bharat / sports

ఆసీస్​తో మ్యాచ్​లో స్మృతి మంధాన వరల్డ్ రికార్డులు- తొలి బ్యాటర్​గా ఘనత

భారత్ x ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్- పలు రికార్డులు నమోదు

Smriti Mandhana
Smriti Mandhana (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 11:22 AM IST

3 Min Read
Smriti Mandhana Records : విశాఖ వేదికగా మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్​లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్​లో భారత్ ఓడినప్పటికీ ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన పలు ప్రపంచ రికార్డులు నమోదు చేసింది. టీమ్ఇండియా అభిమానులకు ఈ మ్యాచ్​లో ఏదైన సంతృప్తి ఉందంటే అది మంధాన బ్యాటింగే. ఓపెనర్​గా వచ్చిన మంధాన ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదుతూ స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించింది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె పలు ప్రపంచ రికార్డులు అందుకుంది. అవేంటంటే?

టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్​కు దిగిన స్మృతి జట్టుకు మంచి ఆరంభం అందించింది. ప్రతీక రావల్​తో కలిసి 155 ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యం నమోదు చేసింది. 66 బంతుల్లోనే 80 పరుగులు బాదింది. ఇందులో 3 సిక్స్​లు, 9 ఫోర్లు ఉండడం విశేషం. స్టైక్ రేట్​ 121.21గా ఉంది. హాఫ్ సెంచరీ తర్వాత కూడా జోరుగా ఆడడంతో శతకం బాదేస్తుందని అనుకుంటుండగా ఆమెను సోఫీ ఔట్ చేసింది. దీంతో 80 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్​తో మంధాన పెవిలియన్ చేరింది. కానీ అప్పటికే ఆమె రికార్డులు సాధించింది.

Smriti Mandhana
స్మృతి మంధాన (Source : Associated Press)
  • 2025లో స్మృతి మంధాన ఈ ఏడాది వన్డేల్లో 1000 పరుగులు పూర్తి చేసుకుంది. మహిళల వన్డే క్రికెట్ హిస్టరీలో సింగిల్ క్యాలెండర్ ఇయర్​లో 1000 పరుగులు మార్క్ అందుకున్న తొలి బ్యాటర్​గా మంధాన వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టింది
  • అలాగే తాజా ఇన్నింగ్స్​తో మంధాన వన్డేల్లో 5 వేల పరుగులు పూర్తి చేసుకుంది. భారత్​ నుంచి ఈ ఘనత అందుకున్న రెండో బ్యాటర్​గా రికార్డు కొట్టింది. ఆమెకన్నా ముందు భారత్‌ తరఫున ఇప్పటిదాకా మాజీ కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్‌ మాత్రమే ఈ మైలురాయిని అందుకుంది. ఇక వరల్డ్​వైడ్​గా ఈ ఘనత అందుకున్న ఐదో బ్యాటర్​గానూ మంధాన నిలిచింది
  • 2013లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేసిన మంధాన ఇప్పటిదాకా భారత్ తరఫున 112 వన్డేలు ఆడింది. 47.50 యావరేజ్​తో 5022 పరుగులు చేసింది. ఇందులో 13 సెంచరీలు, 33 హాఫ్ సెంచరీలు ఉండడం విశేషం. భారత్ నుంచి అత్యధిక సెంచరీల రికార్డ్ కూడా మంధాన పేరిటే ఉంది. ఆమె తర్వాత ఏడేసి శతకాలతో మిథాలీ, హర్మన్​ ప్రీత్ కౌర్ రెండో స్థానంలో ఉన్నారు
  • మహిళల వన్డే హిస్టరీలో అత్యంత వేగంగా 5 వేల పరుగులు సాధించిన బ్యాటర్​గానూ మంధాన వరల్డ్​ రికార్డు కొట్టింది. ఆమె 112 ఇన్నింగ్స్​ల్లోనే ఈ ఘనత సాధించి, స్టెఫానీ టేలర్‌ (129 ఇన్నింగ్స్​, వెస్టిండీస్‌)ను వెనక్కినెట్టింది

మహిళల వన్డే క్రికెట్‌లో అత్యంత వేగంగా 5 వేల పరుగులు చేసిన ప్లేయర్

  • 112 ఇన్నింగ్స్ - స్మృతి మంధాన (భారత్)
  • 129 ఇన్నింగ్స్ - స్టెఫానీ టేలర్ (వెస్టిండీస్)
  • 136 ఇన్నింగ్స్ - సుజీ బేట్స్ (న్యూజిలాండ్)
  • 144 ఇన్నింగ్స్ - మిథాలీ రాజ్ (భారత్​)
  • 156 ఇన్నింగ్స్ - షార్లెట్ ఎడ్వర్డ్స్ (ఇంగ్లాండ్)

ఈ మ్యాచ్​లో ఆస్ట్రేలియా సైతం ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పింది. మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్ హిస్టరీలో హైయ్యెస్ట్ స్కోర్​ను ఛేజ్ జట్టుగా ఆసీస్ ఘనత సాధించింది. భారత్ నిర్దేశించిన 331 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఆసీస్ 7 వికెట్లు కోల్పోయి 49 ఓవర్లలోనే అందుకుంది. దీంతో ఇదివరకు శ్రీలంక పేరిట ఉన్న రికార్డును తాజా మ్యాచ్​తో ఆసీస్ బ్రేక్ చేసింది.

మహిళల వన్డేల్లో అత్యధిక లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన జట్లు

  • 331 పరుగులు - ఆస్ట్రేలియా vs భారత్, వైజాగ్, 2025 WC*
  • 302 పరుగులు - శ్రీలంక vs సౌతాఫ్రికా, పోట్చెఫ్‌స్ట్రూమ్, 2024
  • 289 పరుగులు - ఆస్ట్రేలియా vs న్యూజిలాండ్, నార్త్ సిడ్నీ, 2012
  • 283 పరుగులు - ఆస్ట్రేలియా vs భారత్, వాంఖడే, 2023
  • 282 పరుగులు - ఆస్ట్రేలియా vs భారత్, న్యూ చండీగఢ్, 2025

భారత్‌కు మరో షాక్‌ – ఆస్ట్రేలియా చేతిలో రెండో పరాజయం

వరుసగా రెండు ఓటములు- అయినా భారత్​కు సెమీస్​ ఛాన్స్​లు- ఎలాగంటే?

