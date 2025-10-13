ఆసీస్తో మ్యాచ్లో స్మృతి మంధాన వరల్డ్ రికార్డులు- తొలి బ్యాటర్గా ఘనత
భారత్ x ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్- పలు రికార్డులు నమోదు
Published : October 13, 2025 at 11:22 AM IST
Smriti Mandhana Records : విశాఖ వేదికగా మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్లో ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్ ఓడినప్పటికీ ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన పలు ప్రపంచ రికార్డులు నమోదు చేసింది. టీమ్ఇండియా అభిమానులకు ఈ మ్యాచ్లో ఏదైన సంతృప్తి ఉందంటే అది మంధాన బ్యాటింగే. ఓపెనర్గా వచ్చిన మంధాన ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదుతూ స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించింది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె పలు ప్రపంచ రికార్డులు అందుకుంది. అవేంటంటే?
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన స్మృతి జట్టుకు మంచి ఆరంభం అందించింది. ప్రతీక రావల్తో కలిసి 155 ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యం నమోదు చేసింది. 66 బంతుల్లోనే 80 పరుగులు బాదింది. ఇందులో 3 సిక్స్లు, 9 ఫోర్లు ఉండడం విశేషం. స్టైక్ రేట్ 121.21గా ఉంది. హాఫ్ సెంచరీ తర్వాత కూడా జోరుగా ఆడడంతో శతకం బాదేస్తుందని అనుకుంటుండగా ఆమెను సోఫీ ఔట్ చేసింది. దీంతో 80 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్తో మంధాన పెవిలియన్ చేరింది. కానీ అప్పటికే ఆమె రికార్డులు సాధించింది.
- 2025లో స్మృతి మంధాన ఈ ఏడాది వన్డేల్లో 1000 పరుగులు పూర్తి చేసుకుంది. మహిళల వన్డే క్రికెట్ హిస్టరీలో సింగిల్ క్యాలెండర్ ఇయర్లో 1000 పరుగులు మార్క్ అందుకున్న తొలి బ్యాటర్గా మంధాన వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టింది
- అలాగే తాజా ఇన్నింగ్స్తో మంధాన వన్డేల్లో 5 వేల పరుగులు పూర్తి చేసుకుంది. భారత్ నుంచి ఈ ఘనత అందుకున్న రెండో బ్యాటర్గా రికార్డు కొట్టింది. ఆమెకన్నా ముందు భారత్ తరఫున ఇప్పటిదాకా మాజీ కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ మాత్రమే ఈ మైలురాయిని అందుకుంది. ఇక వరల్డ్వైడ్గా ఈ ఘనత అందుకున్న ఐదో బ్యాటర్గానూ మంధాన నిలిచింది
- 2013లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసిన మంధాన ఇప్పటిదాకా భారత్ తరఫున 112 వన్డేలు ఆడింది. 47.50 యావరేజ్తో 5022 పరుగులు చేసింది. ఇందులో 13 సెంచరీలు, 33 హాఫ్ సెంచరీలు ఉండడం విశేషం. భారత్ నుంచి అత్యధిక సెంచరీల రికార్డ్ కూడా మంధాన పేరిటే ఉంది. ఆమె తర్వాత ఏడేసి శతకాలతో మిథాలీ, హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ రెండో స్థానంలో ఉన్నారు
- మహిళల వన్డే హిస్టరీలో అత్యంత వేగంగా 5 వేల పరుగులు సాధించిన బ్యాటర్గానూ మంధాన వరల్డ్ రికార్డు కొట్టింది. ఆమె 112 ఇన్నింగ్స్ల్లోనే ఈ ఘనత సాధించి, స్టెఫానీ టేలర్ (129 ఇన్నింగ్స్, వెస్టిండీస్)ను వెనక్కినెట్టింది
A moment to cherish 🫡— BCCI Women (@BCCIWomen) October 12, 2025
Youngest and quickest to reach 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ runs in Women's ODIs ✅
Smriti Mandhana is putting on a show in Vizag.
Updates ▶ https://t.co/VP5FlL3pWw#TeamIndia | #WomenInBlue | #INDvAUS | #CWC25 | @mandhana_smriti pic.twitter.com/X6M48wYHZW
మహిళల వన్డే క్రికెట్లో అత్యంత వేగంగా 5 వేల పరుగులు చేసిన ప్లేయర్
- 112 ఇన్నింగ్స్ - స్మృతి మంధాన (భారత్)
- 129 ఇన్నింగ్స్ - స్టెఫానీ టేలర్ (వెస్టిండీస్)
- 136 ఇన్నింగ్స్ - సుజీ బేట్స్ (న్యూజిలాండ్)
- 144 ఇన్నింగ్స్ - మిథాలీ రాజ్ (భారత్)
- 156 ఇన్నింగ్స్ - షార్లెట్ ఎడ్వర్డ్స్ (ఇంగ్లాండ్)
ఈ మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియా సైతం ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పింది. మహిళల వన్డే వరల్డ్కప్ హిస్టరీలో హైయ్యెస్ట్ స్కోర్ను ఛేజ్ జట్టుగా ఆసీస్ ఘనత సాధించింది. భారత్ నిర్దేశించిన 331 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఆసీస్ 7 వికెట్లు కోల్పోయి 49 ఓవర్లలోనే అందుకుంది. దీంతో ఇదివరకు శ్రీలంక పేరిట ఉన్న రికార్డును తాజా మ్యాచ్తో ఆసీస్ బ్రేక్ చేసింది.
𝗔 𝗺𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗳𝗲𝗮𝘁 🙌— BCCI Women (@BCCIWomen) October 12, 2025
Smriti Mandhana now becomes the first batter to cross 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ runs in ODIs (in Women's Cricket) in a calendar year 👏
Updates ▶ https://t.co/VP5FlL2S6Y#TeamIndia | #WomenInBlue | #CWC25 | #INDvAUS | @mandhana_smriti pic.twitter.com/eNq0uYasiT
మహిళల వన్డేల్లో అత్యధిక లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన జట్లు
- 331 పరుగులు - ఆస్ట్రేలియా vs భారత్, వైజాగ్, 2025 WC*
- 302 పరుగులు - శ్రీలంక vs సౌతాఫ్రికా, పోట్చెఫ్స్ట్రూమ్, 2024
- 289 పరుగులు - ఆస్ట్రేలియా vs న్యూజిలాండ్, నార్త్ సిడ్నీ, 2012
- 283 పరుగులు - ఆస్ట్రేలియా vs భారత్, వాంఖడే, 2023
- 282 పరుగులు - ఆస్ట్రేలియా vs భారత్, న్యూ చండీగఢ్, 2025
Australia win the match by 3 wickets.#TeamIndia fought spiritedly and will look to bounce back in the next match.— BCCI Women (@BCCIWomen) October 12, 2025
Scorecard ▶ https://t.co/VP5FlL2S6Y#WomenInBlue | #CWC25 | #INDvAUS pic.twitter.com/dc473c4dDW
భారత్కు మరో షాక్ – ఆస్ట్రేలియా చేతిలో రెండో పరాజయం
వరుసగా రెండు ఓటములు- అయినా భారత్కు సెమీస్ ఛాన్స్లు- ఎలాగంటే?