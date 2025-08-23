ETV Bharat / sports

ఆసియా కప్​ ముంగిట గిల్​కు వైరల్ ఫీవర్- ఆ టోర్నీ నుంచి ఔట్! - SHUBMAN GILL

శుభ్​మన్ గిల్​కు ఫీవర్- ఆసియా కప్​కు ఎలా మరి?

Shubman Gill
Shubman Gill (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 3:06 PM IST

2 Min Read

Shubman Gill Illness : 2025 ఆసియా కప్ ముంగిట టీమ్ఇండియా అభిమానులకు ఆందోళన కలిగించే వార్త. ఇటీవల ఇంగ్లాండ్​తో టెస్టు సిరీస్​లో దుమ్ముదులిపిన యంగ్ బ్యాటర్ శుభ్​మన్ గిల్​ అనారోగ్యం బారిన పడినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో గిల్ ఐదు రోజుల్లో ప్రారంభం కానున్న దులీప్ ట్రోఫీకి దూరం కానున్నాడని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతో అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

దులీప్ ట్రోఫీకి దూరం
తాజాగా గిల్ వైరల్ ఫీవర్‌ బారిన పడ్డాడట. ప్రస్తుతం అతడు ఛండీగఢ్​లోని తన నివాసంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. అతడి బ్లడ్ శాంపిల్స్ టెస్టు కోసం పంపారట. రిపోర్ట్ కూడా ఇప్పటికే బీసీసీఐ వద్దకు చేరినట్లు సమాచారం. దీంతో అతడికి దులీప్ ట్రోఫీ నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చినట్లు క్రికెట్ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ టోర్నీలో గిల్ నార్త్‌ జోన్ జట్టుకు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించాల్సి ఉంది. అయితే గిల్ గైర్హాజరీ వల్ల ఇప్పుడు జట్టును వైస్ కెప్టెన్​గా ఉన్న అంకిత్ కుమార్‌ సారథిగా వ్యవహరించే ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే గిల్ స్థానంలో శుభమ్ రోహిల్లా జట్టులో ఆడనున్నాడు.

ఆసియా కప్​కు డౌటేనా?
మరోవైపు, ఆసియా కప్‌ కోసం బీసీసీఐ ఇప్పటికే టీమ్ఇండియా జట్టును ప్రకటించింది. యూఏఈ వేదికగా సెప్టెంబర్ 09న టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. ఈ జట్టుకు సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్​కాగా, గిల్​ను సెలక్షన్ టీమ్ వైస్ కెప్టెన్​గా నియమించింది. ఈ టోర్నీ కోసం టీమ్ఇండియా వచ్చే నెల తొలి వారంలోనే దుబాయ్​కు వెళ్లనుంది. అక్కడ 5న తేదీన తొలి ట్రైనింగ్ సెషన్ జరగనుంది.

అప్పటిలోగా గిల్ పూర్తిగా కోలుకుంటే ఎలాంటి సమస్య లేకుండా ట్రైనింగ్​లో పాల్గొంటాడు. అయితే ప్రస్తుతం దులీప్ ట్రోఫీ ఆడడం లేదు. ఆసియా కప్​కు ఇంకో రెండు వారాల సమయం ఉంది. గిల్ ప్రస్తుతం వైరల్ ఫీవరే కాబట్టి, ఈ గ్యాప్​లో కోలుకునే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే ఆసియా కప్‌కు గిల్​ దూరం అయ్యే అవకాశాలు చాలా తక్కువ. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి మరి!

Shubman Gill
శుభ్​మన్ గిల్ (Source : Associated Press)

ఆ ఇద్దరు కూడా!
గిల్​తోపాటు మరో ఇద్దరు స్టార్ ప్లేయర్లు కూడా దులిప్ ట్రోఫీ నుంచి తప్పుకునే ఛాన్స్ ఉంది. పేస్ బౌలర్లు అర్షదీప్ సింగ్, హర్షిత్ రానా ఈ ఇద్దరు కూడా ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్​కు ఎంపికయ్యారు. దీంతో ఈ ఇద్దరూ దులీప్ ట్రోఫీ తొలి రౌండ్ మ్యాచ్​లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటారు. ఆ తర్వాత ఆసియా కప్ కోసం దుబాయ్ వెళ్లిపోతారు.

ఆసియా కప్​కు భారత్​ జట్టు
సూర్య కుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శుభమన్ గిల్ (వైస్ కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి , కుల్దీప్ యాదవ్, సంజు శాంసన్, హర్షిత్ రానా, రింకూ సింగ్

ఆసియా కప్​లో టీమ్ఇండియా లీగ్ మ్యాచ్​లు

  • భారత్ x యూఏఈ- సెప్టెంబర్ 10
  • భారత్ x పాకిస్థాన్- సెప్టెంబర్ 14
  • భారత్ x ఒమన్- సెప్టెంబర్ 19

