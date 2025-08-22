ETV Bharat / sports

విధ్వంసం సృష్టించిన రింకూ సింగ్- ఆసియాకప్​కు ముందు తుఫాన్ సెంచరీ - RINKU SINGH CENTURY

ఆసియాకప్​కు ముందు రింకూ సింగ్ సంచలనం- 8 సిక్స్​లతో సూపర్ సెంచరీ- హైలైట్స్ వీడియో చూశారా?

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 22, 2025 at 11:13 AM IST

Rinku Singh Century : 2025 ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్ ముంగిట టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్​కు అదిరే న్యూస్. ఆల్​రౌండర్ రింకూ సింగ్ సూపర్ సెంచరీతో రఫ్పాడించాడు. ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదుతూ ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. రింకూ సూపర్ సెంచరీతో తన జట్టుకు విజయం కట్టబెట్టాడు. ప్రస్తుతం రింకూ ఇన్నింగ్స్​ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

తుఫాన్ సెంచరీ
రింకూ సింగ్ ప్రస్తుతం యూపీ టీ20 లీగ్​లో ఆడుతున్నాడు. ఈ టోర్నీలో రింకూ మేరఠ్ మావెరిక్స్ జట్టుకు ప్రాతనిధ్యం వహిస్తున్నాడు. తాజాగా గోరఖ్​పుర్​తో లఖ్​నవూ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్​లో రింకూ శతకం బాది ఔరా అనిపించాడు. 168 పరుగుల ఛేదనలో 48 బంతుల్లోనే అజేయంగా 108 పరుగులు బాది మరో 7 బంతులు మిగిలుండగానే జట్టును గెలిపించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్​లో 8 సిక్స్​లు, 7 ఫోర్లు ఉండడం విశేషం.

అసాధారణ పోరాటం
అయితే మేరఠ్ 168 పరుగుల ఛేదనలో 38 రన్స్​కే 4 వికెట్లు కోల్పోయింది. ఈ దశలో క్రీజులోకి వచ్చిన రింకూ గోరఖ్​పుర్ జట్టు బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. ఫోర్లు, సిక్సర్లతో మైదానాన్ని ఊపేశాడు. ఈ క్రమంలోనే వాసు వాట్స్ బౌలింగ్​లో వరుసగా మూడు సిక్సర్లు బాది అదరగొట్టాడు. దీంతో 45 బంతుల్లోనే రింకూ శతకం పూర్తి చేశాడు.

ఆసియా కప్​లో చోటు
కాగా, రీసెంట్​గా బీసీసీఐ ప్రకటించిన ఆసియా కప్ టోర్నీకి రింకూ సింగ్ ఎంపికయ్యాడు. భారత క్రికెట్ జట్టులోని 15 మంది సభ్యుల బృందంలో రింకూకు చోటు దక్కింది. అయితే శ్రేయస్ అయ్యర్ లాంటి ఆటగాడిని వదిలిపెట్టి, రింకూను ఎంపిక చేయడంపై విమర్శలు వచ్చాయి. అతడు 2025 ఐపీఎల్​లో ఆకట్టుకోలేదని, అదే టోర్నీలో అయ్యర్ 500+ పరుగులు చేశాడని నెటిజన్లు విమర్శలు చేశారు. అయితే ఆ విమర్శలను రింకూ తన తాజా ఇన్నింగ్స్​తో తిప్పికొట్టాడు. తన తుఫాన్ సెంచరీతోనే అన్నింటికీ సమాధానం ఇచ్చాడు.

గుడ్​న్యూస్
వచ్చే నెల 09న ఆసియా కప్ టోర్నీ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో రింకూ సెంచరీతో రాణించడం భారత్​కు కలిసొచ్చే అంశం. ప్రస్తుతం అతడు యూపీ లీగ్​లో ఆడుతున్నాడు. ఇది రింకూకు ప్రాక్టీస్​గానూ ఉపయోగపడుతుంది. అతడు ఇదే ఫామ్ కొనసాగిస్తే, భారత్​కు భారీ స్కోర్లు ఖాయం. ఈ టోర్నీలో టీమ్ఇండియా తొలి మ్యాచ్​ సెప్టెంబర్ 10న యూఏఈతో ఆడనుంది. ఆ తర్వాత 14న పాకిస్థాన్, 19న ఒమన్​తో తలపడనుంది.

ఆసియా కప్​కు టీమ్ఇండియా జట్టు
సూర్య కుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శుభమన్ గిల్ (వైస్ కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్, వరుణ్ చకరవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్, సంజు శాంసన్, హర్షిత్ రానా, రింకూ సింగ్

