ETV Bharat / sports

రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేసిన పుజారా- 15ఏళ్ల కెరీర్​కు గుడ్ బై - PUJARA RETIREMENT

అంతర్జాతీయ క్రికెట్​కు పుజారా వీడ్కోలు

Cheteshwar Pujara Retirement
Cheteshwar Pujara Retirement (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 24, 2025 at 11:40 AM IST

1 Min Read

Cheteshwar Pujara Retirement : టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్ ఛెతేశ్వర్ పుజారా సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​కు వీడ్కోలు పలుకుతున్నట్లు ఆదివారం ప్రటచించాడు. ఈ మేరకు తన నిర్ణయాన్ని సోషల్ మీడియా ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశాడు. 2023 డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్​లో ఆస్ట్రేలియాపై పుజారా తన ఆఖరి టెస్టు మ్యాచ్ ఆడాడు. ఆ తర్వాత మళ్లీ టీమ్ఇండియా జట్టులో ఆడలేదు.

'టీమ్ఇండియా జెర్సీ ధరించి, జాతీయ గీతం ఆలపించడం, మైదానంలో దిగిన ప్రతీసారి భారత్ జట్టు కోసం అత్యుత్త ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి ట్రై చేయడాన్ని మాటల్లో చెప్పలేను. అది నాకు ఎంతో గౌరవం. కానీ, ప్రతీ దానికి ఓ ముగింపు అనేది ఉంటుంది. అందుకే అపారమైన కృతజ్ఞతతో నేను భారత క్రికెట్​లో అన్ని ఫార్మాట్ల నుంచి రిటైర్ అవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాను' పుజారా తన పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చాడు.

కాగా, 2010లో అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన పుజారా టెస్టుల్లో తనదైన ముద్రవేశాడు. టీమ్ఇండియా తరపున 100 టెస్టు మ్యాచ్​లు ఆడిన అతికొద్ది మంది క్రికెటర్లలో పుజారా ఒకడు. సుదీర్ఘ కాలంలో 103 టెస్టుల్లో పుజారా టీమ్ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఇందులో 7195 పరుగులు చేశాడు. 19 సెంచరీలు, 3 డబుల్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. 2023 జూన్​లో పుజారా ఆఖరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడాడు. ఇక వన్డేల్లో కేవలం 5 మ్యాచ్​ల్లోనే ఆడాడు

Cheteshwar Pujara Retirement : టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్ ఛెతేశ్వర్ పుజారా సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​కు వీడ్కోలు పలుకుతున్నట్లు ఆదివారం ప్రటచించాడు. ఈ మేరకు తన నిర్ణయాన్ని సోషల్ మీడియా ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశాడు. 2023 డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్​లో ఆస్ట్రేలియాపై పుజారా తన ఆఖరి టెస్టు మ్యాచ్ ఆడాడు. ఆ తర్వాత మళ్లీ టీమ్ఇండియా జట్టులో ఆడలేదు.

'టీమ్ఇండియా జెర్సీ ధరించి, జాతీయ గీతం ఆలపించడం, మైదానంలో దిగిన ప్రతీసారి భారత్ జట్టు కోసం అత్యుత్త ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి ట్రై చేయడాన్ని మాటల్లో చెప్పలేను. అది నాకు ఎంతో గౌరవం. కానీ, ప్రతీ దానికి ఓ ముగింపు అనేది ఉంటుంది. అందుకే అపారమైన కృతజ్ఞతతో నేను భారత క్రికెట్​లో అన్ని ఫార్మాట్ల నుంచి రిటైర్ అవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాను' పుజారా తన పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చాడు.

కాగా, 2010లో అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన పుజారా టెస్టుల్లో తనదైన ముద్రవేశాడు. టీమ్ఇండియా తరపున 100 టెస్టు మ్యాచ్​లు ఆడిన అతికొద్ది మంది క్రికెటర్లలో పుజారా ఒకడు. సుదీర్ఘ కాలంలో 103 టెస్టుల్లో పుజారా టీమ్ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఇందులో 7195 పరుగులు చేశాడు. 19 సెంచరీలు, 3 డబుల్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. 2023 జూన్​లో పుజారా ఆఖరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడాడు. ఇక వన్డేల్లో కేవలం 5 మ్యాచ్​ల్లోనే ఆడాడు

For All Latest Updates

TAGGED:

CHETESHWAR PUJARA RETIREMENTPUJARA RETIREMENT

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఆరోగ్యం కోసం పరుగో పరుగు - హైదరాబాద్​లో మారథాన్ల సందడి

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.