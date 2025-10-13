వరుసగా రెండు ఓటములు- అయినా భారత్కు సెమీస్ ఛాన్స్లు- ఎలాగంటే?
భారత్కు వరుసగా రెండు ఓటములు- సెమీస్ పరిస్థితి ఏంటి? అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : October 13, 2025 at 10:14 AM IST
India Semis Chances World Cup 2025 : 2025 మహిళల వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్లో టీమ్ఇండియాకు వరుస షాక్లు తగిలాయి. విశాఖపట్టణం వేదికగా జరిగిన చివరి రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ హర్మన్సేనకు ఓటములు ఎదురుయ్యాయి. మొన్న సౌతాఫ్రికా మ్యాచ్లో ఓడగా, తాజాగా ఆస్ట్రేలియా చేతిలోనూ భారత్ పరాజయం పాలైంది. దీంతో టీమ్ఇండియా సెమీ ఫైనల్ అవకాశాలు సంక్లిష్టంగా మారాయి. మరి భారత్ ఈ టోర్నీలో సెమీస్కు చేరాలంటే సమీకరణాలు ఎలా ఉన్నాయే ఓ లుక్కేద్దాం!
టైటిల్ ఫేవరెట్గా దిగి!
టోర్నీలో టైటిల్ ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగిన భారత్, అందుకు తగ్గట్లే తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించింది జోరు మీద కనిపించింది. తొలి మ్యాచ్లో శ్రీలంకపై ఆధిపత్యం చలాయించిన భారత్ డక్ వర్త్ లూయిస్ పద్ధతిలో 59 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. ఆ తర్వాత చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్పైనా అదే ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో పాక్పై టీమ్ఇండియా ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ నెగ్గి 4 పాయింట్లతో పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది.
హ్యాట్రిక్ అనుకుంటే!
తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో వరుసగా రెండు విజయాలతో టీమ్ఇండియా హ్యాట్రిక్పై కన్నేసింది. అదే జోరులో అచ్చొచ్చిన విశాఖపట్టణం వేదికగా సౌతాఫ్రికాను కూడా చిత్తు చేయాలని భావించింది. బ్యాటింగ్లో రిచా ఘోష్ (77 బంతుల్లో 94 పరుగులు) పోరాటంతో భారత్ 251 పరుగుల గౌరవప్రదమైన స్కోర్ సాధించింది. సౌతాఫ్రికా ఛేజింగ్లో 81 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. దీంతో భారత్ హ్యాట్రిక్ కొట్టడం పక్కా అనుకున్నారంతా. కానీ ఆ తర్వాత సీన్ మారింది. ఆఖర్లో భారత్ పట్టుతప్పింది. నదినె డి క్లర్స్ (84*), లారా వోల్వార్ట్ (70), చోలే ట్రైఆన్ (49) రాణించడంతో టీమ్ఇండియాకు ఓటమి తప్పలేదు.
ఆసీస్ మరోసారి
మహిళల క్రికెట్లో బలమైన ప్రత్యర్థి అయిన ఆస్ట్రేలియాతో భారత్ ఆదివారం తలపడింది. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ బ్యాటింగ్ చేసిన విధానం చూసి ఈసారి విజయం పక్కా అనుకున్నారంతా. ఓపెనర్లు మంధాన (80), ప్రతీక (75) రఫ్పాడించడంతో టీమ్ఇండియా 330 పరుగులు చేసింది. కానీ ఛేదనలో కెప్టెన్ అలీసా హీలీ (140) భారీ శతకంతో ఆసీస్ను పోటీలో ఉంచింది. చివర్లో వికెట్లు టపటపా పడినా ఎల్లిస్ పెర్రి (47) క్రీజులో నిలబడి జట్టుకు విజయం అందించింది. దీంతో భారత్కు వరుసగా రెండో ఓటమి ఎదురైంది.
మూడో స్థానంలో
ఈ టోర్నీలో భారత్ ఇప్పటిదాకా నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడింది. అందులో రెండు విజయాలు, అన్నే ఓటములతో 4 పాయింట్లతో ఉంది. దీంతో ప్రస్తుతం పాయింట్ల పట్టికలో +0.682 నెట్రన్రేట్తో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. 7 పాయింట్లతో ఆసీస్, 6 పాయింట్లతో ఇంగ్లాండ్ తొలి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి. అయితే టోర్నీలో భారత్ ఇంకా మూడు మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది.
సెమీస్కు ఇలా!
గ్రూప్ స్టేజ్ ముగిసేసరికి పాయింట్ల పట్టికలో టాప్ నాలుగు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు సెమీస్కు చేరుకుంటాయి. ఈ లెక్కన ప్రస్తుతానికి భారత్కు ఇంకా సెమీ ఫైనల్ ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. ప్రాక్టికల్గా టీమ్ఇండియా రేస్లోనే ఉంది. కానీ, సెమీస్ బెర్తు దక్కించుకోవడం మాత్రం అంత ఈజీగా ఏమీ కనిపించడం లేదు. టీమ్ఇండియా తమ తదుపరి మ్యాచ్లు ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, బంగ్లాదేశ్తో ఆడాల్సి ఉంది. అయితే ఈ మూడింటిలో భారత్ కచ్చితంగా కనీసం రెండు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గాల్సి ఉంటుంది. అలా అయితేనే భారత్ సెమీ ఫైనల్ రేసులో సజీవంగా ఉంటుంది.
- టీమ్ఇండియా తదుపరి మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ నెగ్గితే ఖాతాలో 10 పాయింట్లు ఉంటాయి. అప్పుడు ఇతర జట్ల ఫలితాలపై సంబంధం లేకుండా భారత్ సెమీస్కు అర్హత సాధిస్తుంది
- ఒకవేళ భారత్ ఈ మూడింట్లో రెండు నెగ్గి, ఒకదాంట్లో ఓడితే అప్పుడు 8 పాయింట్లు ఉంటాయి. 8 పాయింట్లతో కూడా సెమీస్కు క్వాలిఫై అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కానీ అలా అవ్వాలంటే, భారత్ నెట్ రన్రేట్ మాత్రం సౌతాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్ కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి
- ఇక టీమ్ఇండియా రెండు మ్యాచ్ల్లో ఓడితే అప్పుడు 6 పాయింట్లే ఉంటాయి. సెమీస్ అవకాశాలు సంక్లిష్టంగా మారుతాయి. అప్పుడు ఇతర జట్ల ఫలితాలపై ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. మరీ ముఖ్యంగా న్యూజిలాండ్, సౌతాఫ్రికా జట్లు తదుపరి ఆడే మ్యాచ్ల ఫలితాలు కీలకం అవుతాయి
