వరుసగా రెండు ఓటములు- అయినా భారత్​కు సెమీస్​ ఛాన్స్​లు- ఎలాగంటే?

భారత్​కు వరుసగా రెండు ఓటములు- సెమీస్ పరిస్థితి ఏంటి? అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

India Semis Chances
India Semis Chances (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 10:14 AM IST

India Semis Chances World Cup 2025 : 2025 మహిళల వరల్డ్​కప్​ టోర్నమెంట్​లో టీమ్ఇండియాకు వరుస షాక్​లు తగిలాయి. విశాఖపట్టణం వేదికగా జరిగిన చివరి రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ హర్మన్​సేనకు ఓటములు ఎదురుయ్యాయి. మొన్న సౌతాఫ్రికా మ్యాచ్​లో ఓడగా, తాజాగా ఆస్ట్రేలియా చేతిలోనూ భారత్ పరాజయం పాలైంది. దీంతో టీమ్ఇండియా సెమీ ఫైనల్ అవకాశాలు సంక్లిష్టంగా మారాయి. మరి భారత్ ఈ టోర్నీలో సెమీస్​కు చేరాలంటే సమీకరణాలు ఎలా ఉన్నాయే ఓ లుక్కేద్దాం!

టైటిల్ ఫేవరెట్​గా దిగి!
టోర్నీలో టైటిల్ ఫేవరెట్​గా బరిలోకి దిగిన భారత్, అందుకు తగ్గట్లే తొలి రెండు మ్యాచ్​ల్లో విజయం సాధించింది జోరు మీద కనిపించింది. తొలి మ్యాచ్​లో శ్రీలంకపై ఆధిపత్యం చలాయించిన భారత్ డక్​ వర్త్​ లూయిస్ పద్ధతిలో 59 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. ఆ తర్వాత చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్​పైనా అదే ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శనతో పాక్​పై టీమ్ఇండియా ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ నెగ్గి 4 పాయింట్లతో పట్టికలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది.

హ్యాట్రిక్ అనుకుంటే!
తొలి రెండు మ్యాచ్​ల్లో వరుసగా రెండు విజయాలతో టీమ్ఇండియా హ్యాట్రిక్​పై కన్నేసింది. అదే జోరులో అచ్చొచ్చిన విశాఖపట్టణం వేదికగా సౌతాఫ్రికాను కూడా చిత్తు చేయాలని భావించింది. బ్యాటింగ్​లో రిచా ఘోష్ (77 బంతుల్లో 94 పరుగులు) పోరాటంతో భారత్ 251 పరుగుల గౌరవప్రదమైన స్కోర్ సాధించింది. సౌతాఫ్రికా ఛేజింగ్​లో 81 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. దీంతో భారత్ హ్యాట్రిక్ కొట్టడం పక్కా అనుకున్నారంతా. కానీ ఆ తర్వాత సీన్ మారింది. ఆఖర్లో భారత్ పట్టుతప్పింది. నదినె డి క్లర్స్ (84*), లారా వోల్వార్ట్ (70), చోలే ట్రైఆన్ (49) రాణించడంతో టీమ్ఇండియాకు ఓటమి తప్పలేదు.

ఆసీస్ మరోసారి
మహిళల క్రికెట్​లో బలమైన ప్రత్యర్థి అయిన ఆస్ట్రేలియాతో భారత్ ఆదివారం తలపడింది. ఈ మ్యాచ్​లో భారత్ బ్యాటింగ్ చేసిన విధానం చూసి ఈసారి విజయం పక్కా అనుకున్నారంతా. ఓపెనర్లు మంధాన (80), ప్రతీక (75) రఫ్పాడించడంతో టీమ్ఇండియా 330 పరుగులు చేసింది. కానీ ఛేదనలో కెప్టెన్ అలీసా హీలీ (140) భారీ శతకంతో ఆసీస్​ను పోటీలో ఉంచింది. చివర్లో వికెట్లు టపటపా పడినా ఎల్లిస్ పెర్రి (47) క్రీజులో నిలబడి జట్టుకు విజయం అందించింది. దీంతో భారత్​కు వరుసగా రెండో ఓటమి ఎదురైంది.

మూడో స్థానంలో
ఈ టోర్నీలో భారత్ ఇప్పటిదాకా నాలుగు మ్యాచ్​లు ఆడింది. అందులో రెండు విజయాలు, అన్నే ఓటములతో 4 పాయింట్లతో ఉంది. దీంతో ప్రస్తుతం పాయింట్ల పట్టికలో +0.682 నెట్​రన్​రేట్​తో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. 7 పాయింట్లతో ఆసీస్, 6 పాయింట్లతో ఇంగ్లాండ్ తొలి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి. అయితే టోర్నీలో భారత్ ఇంకా మూడు మ్యాచ్​లు ఆడాల్సి ఉంది.

సెమీస్​కు ఇలా!
గ్రూప్ స్టేజ్ ముగిసేసరికి పాయింట్ల పట్టికలో టాప్ నాలుగు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు సెమీస్​కు చేరుకుంటాయి. ఈ లెక్కన ప్రస్తుతానికి భారత్​కు ఇంకా సెమీ ఫైనల్ ఛాన్స్​లు ఉన్నాయి. ప్రాక్టికల్​గా టీమ్ఇండియా రేస్​లోనే ఉంది. కానీ, సెమీస్ బెర్తు దక్కించుకోవడం మాత్రం అంత ఈజీగా ఏమీ కనిపించడం లేదు. టీమ్ఇండియా తమ తదుపరి మ్యాచ్​లు ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, బంగ్లాదేశ్​తో ఆడాల్సి ఉంది. అయితే ఈ మూడింటిలో భారత్ కచ్చితంగా కనీసం రెండు మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గాల్సి ఉంటుంది. అలా అయితేనే భారత్ సెమీ ఫైనల్ రేసులో సజీవంగా ఉంటుంది.

  • టీమ్ఇండియా తదుపరి మూడు మ్యాచ్​ల్లోనూ నెగ్గితే ఖాతాలో 10 పాయింట్లు ఉంటాయి. అప్పుడు ఇతర జట్ల ఫలితాలపై సంబంధం లేకుండా భారత్​ సెమీస్​కు అర్హత సాధిస్తుంది
  • ఒకవేళ భారత్ ఈ మూడింట్లో రెండు నెగ్గి, ఒకదాంట్లో ఓడితే అప్పుడు 8 పాయింట్లు ఉంటాయి. 8 పాయింట్లతో కూడా సెమీస్​కు క్వాలిఫై అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కానీ అలా అవ్వాలంటే, భారత్​ నెట్ రన్​రేట్ మాత్రం​ సౌతాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్ కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి
  • ఇక టీమ్ఇండియా రెండు మ్యాచ్​ల్లో ఓడితే అప్పుడు 6 పాయింట్లే ఉంటాయి. సెమీస్ అవకాశాలు సంక్లిష్టంగా మారుతాయి. అప్పుడు ఇతర జట్ల ఫలితాలపై ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. మరీ ముఖ్యంగా న్యూజిలాండ్, సౌతాఫ్రికా జట్లు తదుపరి ఆడే మ్యాచ్​ల​ ఫలితాలు కీలకం అవుతాయి

