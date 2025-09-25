యువరాజ్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన అభిషేక్- ఏకైక బౌలర్గా కుల్దీప్
భారత్ x బంగ్లాదేశ్- కుల్దీప్, అభిషేక్ శర్మ రికార్డులు
Published : September 25, 2025 at 12:12 PM IST
Abhishek Sharma Records : ఆసియా కప్లో టీమ్ఇండియా వరుస విజయాలతో అదరగొడుతోంది. తాజాగా సూపర్ 4లో బంగ్లాదేశ్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్లో అభిషేక్ శర్మ అదరగొట్టగా, అనంతరం బౌలింగ్లో కుల్దీప్ యాదవ్ బంగ్లా బ్యాటర్లను చూట్టేశాడు. దీంతో ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. ఈ క్రమంలోనే ఈ ఇద్దరు స్టార్ ప్లేయర్లు అరుదైన రికార్డు సాధించారు.
యువరాజ్ సింగ్ రికార్డ్ బ్రేక్
యువ సంచలనం అభిషేక్ శర్మ బంగ్లాతో మ్యాచ్లో (75 పరుగులు, 37 బంతుల్లో; 6 x4, 5x 6) రఫ్పాడించాడు. తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్తో బంగ్లా బౌలింగ్ను ఊచకోత కోస్తూ, బౌండరీల వర్షం కురింపించాడు. తాజా ఇన్నింగ్స్తో అభిషేక్కు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. ఈ క్రమంలోనే అభిషేక్ ఓ అరుదైన రికార్డు సృష్టించాడు. తాను గురువుగా భావించే టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ రికార్డును బద్దలుకొట్టాడు.
India outclass Bangladesh to record a comprehensive victory 🙌— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 24, 2025
Watch #DPWorldAsiaCup2025 from September 9-28, 7 PM onwards, Live on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #INDvBAN pic.twitter.com/ze1NnmgeJX
ఈ మ్యాచ్లో అభిషేక్ 25 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నారు. 25 అంతకంటే తక్కువ బంతులు లేదా 200 స్టైక్ రేట్తో టీ20ల్లో హాఫ్ సెంచరీ చేయడం అభిషేక్కు ఇది ఐదోసారి. ఈ క్రమంలో అత్యధిక సార్లు హాఫ్ సెంచరీలు చేసిన జాబితాలో యువరాజ్ను (4) అభిషేక్ అధిగమించాడు. ఈ లిస్ట్లో టీ20 కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ ఆగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.
One of many shots that had our jaws dropped! 😲— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 24, 2025
Watch #INDvBAN LIVE NOW on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/1l0ZDgiDUD
టీ20ల్లో భారత్ తరఫున 25 అంతకంటే తక్కువ బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ సాధించిన బ్యాటర్లు
- సూర్యకుమార్ యాదవ్ - 7 సార్లు*
- రోహిత్ శర్మ - 6 సార్లు
- అభిషేక్ శర్మ - 5 సార్లు*
- యువరాజ్ సింగ్ - 4 సార్లు
- కేఎల్ రాహుల్ - 3 సార్లు*
ఈ రికార్డులు కూడా!
- ఆసియా కప్లో అభిషేక్ శర్మ 5 మ్యాచ్లు ఆడాడు. తాజా మ్యాచ్ సహా ఇప్పటిదాకా 17 సిక్స్లు బాదాడు. ఈ క్రమంలోనే ఆసియా కప్ టీ20 ఫార్మాట్లో సింగిల్ ఎడిషన్లో అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన బ్యాటర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఇప్పటిదాకా ఈ రికార్డు అఫ్గానిస్థాన్ బ్యాటర్ రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్ పేరిట ఉండేది. అతడు 2022లో 15 సిక్సర్లు బాదాడు
- విరాట్ కోహ్లీ తర్వాత, ఆసియా కప్ టీ20 ఫార్మాట్లో వరుసగా అర్ధ సెంచరీలు చేసిన భారత రెండో బ్యాటర్గా అభిషేక్ నిలిచాడు
కుల్దీప్ యాదవ్ సూపర్ రికార్డ్
ప్రస్తుత టోర్నీలో టీమ్ఇండియా స్పిన్నర్ కుల్గీప్ యాదవ్ సూపర్ ఫామ్లో దూసుకుపోతున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ టోర్నీలో అత్యధిక వికెట్లు (12) పడగొట్టిన బౌలర్గా కొనసాగుతున్న కుల్దీప్ మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. బంగ్లాదేశ్తో మ్యాచ్లో 3 వికెట్లు పడగొట్టి, ఆసియా కప్ హిస్టరీలోనే భారత్ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఇప్పటిదాకా కుల్దీప్ 31 వికెట్లు తీశాడు. ఈ క్రమంలో రవీంద్ర జడేజా (29)ను అధిగమించాడు. ఓవరాల్గా కుల్దీప్ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ లిస్ట్లో శ్రీలంక మాజీ పేసర్ లసిత్ మలింగ (33 వికెట్లు) టాప్లో ఉన్నాడు.
Kuldeep Yadav - The Man. The Mystery. The Magician ✨— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 24, 2025
Watch #DPWorldAsiaCup2025 from September 9-28, 7 PM onwards, Live on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #INDvBAN pic.twitter.com/klJV7lud5F
ఆసియా కప్లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్లు
- లసిత్ మలింగ (శ్రీలంక) - 33 వికెట్లు
- కుల్దీప్ యాదవ్ (భారత్) - 31 వికెట్లు
- ముత్తయ్య మురళీధరన్ (శ్రీలంక) -30 వికెట్లు
- రవీంద్ర జడేజా (భారత్) - 29 వికెట్లు
- షకిబ్ అల్ హసన్ (బంగ్లాదేశ్) - 28 వికెట్లు
ఫైనల్కు దూసుకెళ్లిన భారత్- చిత్తుగా ఓడిన బంగ్లాదేశ్
'గన్ షాట్' సెలబ్రేషన్స్- ICCకి ఫిర్యాదు చేసిన BCCI- ఆ ఇద్దరిని బ్యాన్ చేస్తారా?