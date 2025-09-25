ETV Bharat / sports

యువరాజ్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన అభిషేక్- ఏకైక బౌలర్​గా కుల్దీప్

భారత్ x బంగ్లాదేశ్- కుల్దీప్, అభిషేక్ శర్మ రికార్డులు

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 25, 2025 at 12:12 PM IST

Abhishek Sharma Records : ఆసియా కప్​లో టీమ్ఇండియా వరుస విజయాలతో అదరగొడుతోంది. తాజాగా సూపర్ 4లో బంగ్లాదేశ్​ ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. ఈ మ్యాచ్​లో తొలుత బ్యాటింగ్​లో అభిషేక్​ శర్మ అదరగొట్టగా, అనంతరం బౌలింగ్​లో కుల్దీప్ యాదవ్ బంగ్లా బ్యాటర్లను చూట్టేశాడు. దీంతో ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శనతో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. ఈ క్రమంలోనే ఈ ఇద్దరు స్టార్ ప్లేయర్లు అరుదైన రికార్డు సాధించారు.

యువరాజ్ సింగ్ రికార్డ్ బ్రేక్
యువ సంచలనం అభిషేక్ శర్మ బంగ్లాతో మ్యాచ్​లో (75 పరుగులు, 37 బంతుల్లో; 6 x4, 5x 6) రఫ్పాడించాడు. తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్​తో బంగ్లా బౌలింగ్​ను ఊచకోత కోస్తూ, బౌండరీల వర్షం కురింపించాడు. తాజా ఇన్నింగ్స్​తో అభిషేక్​కు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. ఈ క్రమంలోనే అభిషేక్ ఓ అరుదైన రికార్డు సృష్టించాడు. తాను గురువుగా భావించే టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ రికార్డును బద్దలుకొట్టాడు.

ఈ మ్యాచ్​లో అభిషేక్ 25 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నారు. 25 అంతకంటే తక్కువ బంతులు లేదా 200 స్టైక్ రేట్​తో టీ20ల్లో హాఫ్ సెంచరీ చేయడం అభిషేక్​కు ఇది ఐదోసారి. ఈ క్రమంలో అత్యధిక సార్లు హాఫ్ సెంచరీలు చేసిన జాబితాలో యువరాజ్​ను (4) అభిషేక్ అధిగమించాడు. ఈ లిస్ట్​లో టీ20 కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ ఆగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.

టీ20ల్లో భారత్ తరఫున 25 అంతకంటే తక్కువ బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ సాధించిన బ్యాటర్లు

  • సూర్యకుమార్ యాదవ్ - 7 సార్లు*
  • రోహిత్ శర్మ - 6 సార్లు
  • అభిషేక్ శర్మ - 5 సార్లు*
  • యువరాజ్ సింగ్ - 4 సార్లు
  • కేఎల్ రాహుల్ - 3 సార్లు*

ఈ రికార్డులు కూడా!

  • ఆసియా కప్​లో అభిషేక్ శర్మ 5 మ్యాచ్​లు ఆడాడు. తాజా మ్యాచ్ సహా ఇప్పటిదాకా 17 సిక్స్​లు బాదాడు. ఈ క్రమంలోనే ఆసియా కప్ టీ20 ఫార్మాట్​లో సింగిల్ ఎడిషన్​లో అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన బ్యాటర్​గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఇప్పటిదాకా ఈ రికార్డు అఫ్గానిస్థాన్ బ్యాటర్ రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్ పేరిట ఉండేది. అతడు 2022లో 15 సిక్సర్లు బాదాడు
  • విరాట్ కోహ్లీ తర్వాత, ఆసియా కప్ టీ20 ఫార్మాట్​లో వరుసగా అర్ధ సెంచరీలు చేసిన భారత రెండో బ్యాటర్​గా అభిషేక్ నిలిచాడు

కుల్దీప్ యాదవ్ సూపర్ రికార్డ్

ప్రస్తుత టోర్నీలో టీమ్ఇండియా స్పిన్నర్ కుల్గీప్ యాదవ్ సూపర్ ఫామ్​లో దూసుకుపోతున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ టోర్నీలో అత్యధిక వికెట్లు (12) పడగొట్టిన బౌలర్​గా కొనసాగుతున్న కుల్దీప్ మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. బంగ్లాదేశ్​తో మ్యాచ్​లో 3 వికెట్లు పడగొట్టి, ఆసియా కప్ హిస్టరీలోనే భారత్ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్​గా రికార్డు సృష్టించాడు. ఇప్పటిదాకా కుల్దీప్ 31 వికెట్లు తీశాడు. ఈ క్రమంలో రవీంద్ర జడేజా (29)ను అధిగమించాడు. ఓవరాల్​గా కుల్దీప్ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ లిస్ట్​లో శ్రీలంక మాజీ పేసర్ లసిత్ మలింగ (33 వికెట్లు) టాప్​లో ఉన్నాడు.

ఆసియా కప్​లో అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్లు

  • లసిత్ మలింగ (శ్రీలంక) - 33 వికెట్లు
  • కుల్దీప్‌ యాదవ్ (భారత్) - 31 వికెట్లు
  • ముత్తయ్య మురళీధరన్ (శ్రీలంక) -30 వికెట్లు
  • రవీంద్ర జడేజా (భారత్) - 29 వికెట్లు
  • షకిబ్ అల్ హసన్ (బంగ్లాదేశ్) - 28 వికెట్లు

IND VS BAN ASIA CUP 2025ABHISHEK SHARMA RECORDSMOST WICKETS ASIA CUPASIA CUP 2025

