ర్యాంకింగ్స్​లో రోహిత్ శర్మ జోరు- టాప్ 2లోకి దూసుకెళ్లిన హిట్​మ్యాన్ - ICC RANKINGS

ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్​లో భారత్ సత్తా- టాప్ 10లో నలుగురు మనోళ్లే!

ICC Rankings
ICC Rankings (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2025 at 4:08 PM IST

ICC Rankings : టీమ్ఇండియా వన్డే కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ తాజా ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్​లో సత్తా చాటాడు. ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని రెండో ప్లేస్​ దక్కించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం హిట్​మ్యాన్ 756 రేటింగ్స్​తో రెండో స్థానంలో కొనసాగడం విశేషం. యంగ్ బ్యాటర్ శుభ్​మన్ గిల్ తన అగ్రస్థానం పదిలం చేసుకున్నాడు. 784 రేటింగ్ పాయింట్స్​తో గిల్ టాప్​లో ఉండగా, స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ 736 రేటింగ్స్​తో నాలుగో ప్లేస్​లో ఉన్నాడు. ఇలా టాప్ 2 ర్యాంకులు మనోళ్లవే కాగా, టాప్ 5లో ముగ్గురు టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లు ఉండడం విశేషం.

మ్యాచ్​లు ఆడకున్నా!
అయితే 2025 ఐపీఎల్ తర్వాత రోహిత్ ఇప్పటిదాకా బరిలోకి దిగలేదు. రోహిత్ ఆఖరి మ్యాచ్​ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ పైనల్ ఆడాడు. అప్పట్నుంచి మళ్లీ టీమ్ఇండియా వన్డేలు ఆడలేదు. అయినప్పటికీ హిట్ మ్యాన్ ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకోవడం విశేషం. ఇప్పటిదాకా ఆ స్థానంలో ఉన్న పాకిస్థాన్ స్టార్ బ్యాటర్ బాబర్ ఆజమ్ రీసెంట్​గా వెస్టిండీస్​తో వన్డే సిరీస్​లో ఫెయిల్ అయ్యాడు. మూడు మ్యాచ్​ల్లో కేవలం 56 పరుగులే చేశాడు. దీంతో బాబర్ 751 రేటింగ్స్​తో మూడో స్థానానికి పడిపోయాడు.

టాప్-10 బ్యాటర్లు

  • శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (భారత్‌) - 784 పాయింట్లు
  • రోహిత్‌ శర్మ (భారత్‌)- 756 పాయింట్లు
  • బాబర్‌ అజామ్‌ (పాకిస్థాన్‌)- 751 పాయింట్లు
  • విరాట్‌ కోహ్లీ (భారత్‌) 736 పాయింట్లు
  • డారిల్‌ మిచెల్‌ (న్యూజిలాండ్‌)- 720 పాయింట్లు
  • చరిత్‌ అసలంక (శ్రీలంక) 719 పాయింట్లు
  • హ్యారీ టెక్టర్‌ (ఐర్లాండ్‌) 708 పాయింట్లు
  • శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (భారత్‌)- 704 పాయింట్లు
  • ఇబ్రహీం జద్రాన్ (అఫ్గానిస్థాన్‌)- 676
  • కుశాల్‌ మెండిస్‌ (శ్రీలంక) 669

TAGGED:

ఫీచర్ న్యూస్‌

పొలానికి మందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - రైతన్నలూ ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి

మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఈ 'రెజిన్​ ఆర్ట్​'లో దాచుకుంటే - జీవితాంతం మీ వెంటే!

ములుగుకు కొత్త అందాలు - సందర్శకులను కట్టిపడేస్తున్న లక్నవరం సరస్సు, బొగత జలపాతాలు

శనగలతో అద్దిరిపోయే "చాట్" - బఠాణీతో చేసే దానికంటే ​కమ్మగా ఉంటుంది!

