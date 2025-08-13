ICC Rankings : టీమ్ఇండియా వన్డే కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ తాజా ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో సత్తా చాటాడు. ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకొని రెండో ప్లేస్ దక్కించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం హిట్మ్యాన్ 756 రేటింగ్స్తో రెండో స్థానంలో కొనసాగడం విశేషం. యంగ్ బ్యాటర్ శుభ్మన్ గిల్ తన అగ్రస్థానం పదిలం చేసుకున్నాడు. 784 రేటింగ్ పాయింట్స్తో గిల్ టాప్లో ఉండగా, స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ 736 రేటింగ్స్తో నాలుగో ప్లేస్లో ఉన్నాడు. ఇలా టాప్ 2 ర్యాంకులు మనోళ్లవే కాగా, టాప్ 5లో ముగ్గురు టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లు ఉండడం విశేషం.
మ్యాచ్లు ఆడకున్నా!
అయితే 2025 ఐపీఎల్ తర్వాత రోహిత్ ఇప్పటిదాకా బరిలోకి దిగలేదు. రోహిత్ ఆఖరి మ్యాచ్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ పైనల్ ఆడాడు. అప్పట్నుంచి మళ్లీ టీమ్ఇండియా వన్డేలు ఆడలేదు. అయినప్పటికీ హిట్ మ్యాన్ ఒక స్థానం మెరుగుపర్చుకోవడం విశేషం. ఇప్పటిదాకా ఆ స్థానంలో ఉన్న పాకిస్థాన్ స్టార్ బ్యాటర్ బాబర్ ఆజమ్ రీసెంట్గా వెస్టిండీస్తో వన్డే సిరీస్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు. మూడు మ్యాచ్ల్లో కేవలం 56 పరుగులే చేశాడు. దీంతో బాబర్ 751 రేటింగ్స్తో మూడో స్థానానికి పడిపోయాడు.
టాప్-10 బ్యాటర్లు
- శుభ్మన్ గిల్ (భారత్) - 784 పాయింట్లు
- రోహిత్ శర్మ (భారత్)- 756 పాయింట్లు
- బాబర్ అజామ్ (పాకిస్థాన్)- 751 పాయింట్లు
- విరాట్ కోహ్లీ (భారత్) 736 పాయింట్లు
- డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్)- 720 పాయింట్లు
- చరిత్ అసలంక (శ్రీలంక) 719 పాయింట్లు
- హ్యారీ టెక్టర్ (ఐర్లాండ్) 708 పాయింట్లు
- శ్రేయస్ అయ్యర్ (భారత్)- 704 పాయింట్లు
- ఇబ్రహీం జద్రాన్ (అఫ్గానిస్థాన్)- 676
- కుశాల్ మెండిస్ (శ్రీలంక) 669