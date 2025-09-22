ETV Bharat / sports

పాకిస్థాన్ ఫినిష్- టీమ్ఇండియా నెక్స్ట్ మ్యాచ్​ ఎప్పుడు? ఎవరితో తెలుసా?

ఆసియా కప్​లో భారత్ తదుపరి మ్యాచ్- ఎవరితో, ఎప్పుడంటే?

Asia Cup India 2025
Asia Cup India 2025 (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 10:04 AM IST

2 Min Read
Asia Cup India 2025 : ఆసియా కప్​లో టీమ్‌ఇండియా జోరు కొనసాగుతోంది. తాజాగా సూపర్​ 4లో పాకిస్థాన్​ను ఎదుర్కొన్న టీమ్ఇండియా ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో ఇప్పటివరకు గ్రూప్ దశ సహా సూపర్​ 4 దాకా ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్​ల్లోనూ విజయం సాధించింది. ఇందులో రెండుసార్లు చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్​పై రెండు మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గడం విశేషం. ఇక యూఏఈ, ఒమన్​పై ఒక్కో మ్యాచ్​లో నెగ్గింది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్​ హోదాలో బరిలో​ దిగిన భారత్ అంచనాలకు తగ్గట్లే రాణిస్తూ దూసుకుపోతోంది.

ఈ క్రమంలో భారత్ తదుపరి మ్యాచ్​ ఎప్పుడు? టీమ్ఇండియా నెక్స్ట్ ఎవరితో ఆడనుంది? అని ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఫైనల్​కు చేరాలంటే ఇంకా ఎన్ని మ్యాచ్​లు మిగిలి ఉన్నాయి? ఇంకా ఎవరెవరిని ఎప్పుడెప్పుడు ఢీ కొట్టనుందని చర్చించుకుంటున్నారు. మరి దీనిపై ఓ లుక్కేద్దాం!

తదుపరి ప్రత్యర్థి!
సూపర్ 4 దశలో తొలి మ్యాచ్​లోనే పాకిస్థాన్​పై ఘనవిజయం సాధించిన టీమ్ఇండియా రెట్టించిన ఉత్సాహంతో తదుపరి పోరుకు రెడీ అవుతోంది. ఈ టోర్నీలో భారత్ తన తర్వాతి మ్యాచ్​లో బంగ్లాదేశ్​ను ఢీ కొట్టనుంది. ఈ మ్యాచ్​లు దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం వేదిక కానుంది. సెప్టెంబర్ 24 (బుధవారం) ఉండనుంది. రాత్రి 8.00 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఆ తర్వాత శ్రీలంకతో మ్యాచ్​తో టీమ్ఇండియా సూపర్ 4 స్టేజ్ ముగుస్తుంది. ఈ మ్యాచ్​ సెప్టెంబర్ 26 న ఉంది.

టాప్​లో భారత్
సూపర్ 4లో తొలి మ్యాచ్​లోనే పాక్​పై విజయంతో టీమ్ఇండియా పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలోకి దూసుకెళ్లింది. బంగ్లాదేశ్​తోపాటు 2 పాయింట్లే ఉన్నా, నెట్​రన్​రేట్ అత్యధికంగా ఉండడంతో భారత్​ పాప్​లోకి దూసుకెళ్లింది. ప్రస్తుతం భారత్ 2 పాయింట్లు (+0.689)తో తొలి స్థానంలో ఉంది. బంగ్లాకూడా రెండు పాయింట్లు (+ 0.121)తో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

ఫైనల్​కు ఇలా!
సూపర్ 4 దశ ముగిసేసరికి టాప్ రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు ఫైనల్‌కు అర్హత సాధిస్తాయి. తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచే జట్లు ఫైనల్‌కు చేరతాయి. మూడు, నాలుగు ప్లేస్​లో ఉన్న టీమ్స్​ డైరెక్ట్​గా టోర్నీ నుంచి ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. సెప్టెంబర్ 28న ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉండనుంది. దుబాయ్ వేదికగా ఈ మ్యాచ్ ఉండనుంది.

