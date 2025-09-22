పాకిస్థాన్ ఫినిష్- టీమ్ఇండియా నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు? ఎవరితో తెలుసా?
Published : September 22, 2025 at 10:04 AM IST
Asia Cup India 2025 : ఆసియా కప్లో టీమ్ఇండియా జోరు కొనసాగుతోంది. తాజాగా సూపర్ 4లో పాకిస్థాన్ను ఎదుర్కొన్న టీమ్ఇండియా ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో ఇప్పటివరకు గ్రూప్ దశ సహా సూపర్ 4 దాకా ఆడిన నాలుగు మ్యాచ్ల్లోనూ విజయం సాధించింది. ఇందులో రెండుసార్లు చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్పై రెండు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గడం విశేషం. ఇక యూఏఈ, ఒమన్పై ఒక్కో మ్యాచ్లో నెగ్గింది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ హోదాలో బరిలో దిగిన భారత్ అంచనాలకు తగ్గట్లే రాణిస్తూ దూసుకుపోతోంది.
ఈ క్రమంలో భారత్ తదుపరి మ్యాచ్ ఎప్పుడు? టీమ్ఇండియా నెక్స్ట్ ఎవరితో ఆడనుంది? అని ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఫైనల్కు చేరాలంటే ఇంకా ఎన్ని మ్యాచ్లు మిగిలి ఉన్నాయి? ఇంకా ఎవరెవరిని ఎప్పుడెప్పుడు ఢీ కొట్టనుందని చర్చించుకుంటున్నారు. మరి దీనిపై ఓ లుక్కేద్దాం!
తదుపరి ప్రత్యర్థి!
సూపర్ 4 దశలో తొలి మ్యాచ్లోనే పాకిస్థాన్పై ఘనవిజయం సాధించిన టీమ్ఇండియా రెట్టించిన ఉత్సాహంతో తదుపరి పోరుకు రెడీ అవుతోంది. ఈ టోర్నీలో భారత్ తన తర్వాతి మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్ను ఢీ కొట్టనుంది. ఈ మ్యాచ్లు దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం వేదిక కానుంది. సెప్టెంబర్ 24 (బుధవారం) ఉండనుంది. రాత్రి 8.00 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఆ తర్వాత శ్రీలంకతో మ్యాచ్తో టీమ్ఇండియా సూపర్ 4 స్టేజ్ ముగుస్తుంది. ఈ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 26 న ఉంది.
టాప్లో భారత్
సూపర్ 4లో తొలి మ్యాచ్లోనే పాక్పై విజయంతో టీమ్ఇండియా పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలోకి దూసుకెళ్లింది. బంగ్లాదేశ్తోపాటు 2 పాయింట్లే ఉన్నా, నెట్రన్రేట్ అత్యధికంగా ఉండడంతో భారత్ పాప్లోకి దూసుకెళ్లింది. ప్రస్తుతం భారత్ 2 పాయింట్లు (+0.689)తో తొలి స్థానంలో ఉంది. బంగ్లాకూడా రెండు పాయింట్లు (+ 0.121)తో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
ఫైనల్కు ఇలా!
సూపర్ 4 దశ ముగిసేసరికి టాప్ రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు ఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తాయి. తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచే జట్లు ఫైనల్కు చేరతాయి. మూడు, నాలుగు ప్లేస్లో ఉన్న టీమ్స్ డైరెక్ట్గా టోర్నీ నుంచి ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. సెప్టెంబర్ 28న ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉండనుంది. దుబాయ్ వేదికగా ఈ మ్యాచ్ ఉండనుంది.
