ETV Bharat / sports

సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన భారత్- పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్​లో ఇదే టాప్!

పాక్​తో మ్యాచ్​లో భారత్ అరుదైన రికార్డ్- ఏంటంటే?

Ind vs Pak Asia Cup
Ind vs Pak Asia Cup (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 11:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs Pak Asia Cup : టీమ్ఇండియా చరిత్ర సృష్టించింది. ఆసియా కప్​లో హిస్టరీలో నయా రికార్డు నెలకొల్పింది. తాజాగా పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్​లో రికార్డ్ బ్రేక్ పెర్ఫార్మెన్స్​తో భారత్ అదరగొట్టింది. చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్​ను తాజాగా జరిగిన మ్యాచ్​లోటీమ్ఇండియా 6 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. 172 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్​ 18.5 ఓవర్లలోనే 4 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఈ క్రమంలోనే భారత్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.

సూపర్ ఛేజింగ్!
172 పరుగుల ఛేదనను భారత్ ధీటుగా ఆరంభించింది. ఇన్నింగ్స్ తొలి బంతినే అభిషేక్ సిక్స్​గా మలిచి సూపర్ ఆరంభం ఇచ్చాడు. గిల్​తో కలిసి దూకుడుగా ఆడుతూ స్కోర్ బోర్డును చకాచకా పరుగులు పెట్టించాడు. మరోవైపు గిల్ కూడా చక్కటి సహకారం అందించడంతో 9.4 ఓవర్లలోనే భారత్‌ స్కోరు 105 పరుగులు దాటింది. ఆ జోరు చూస్తుంటే వికెట్ కోల్పోకుండానే టీమ్ఇండియా విజయం సాధిస్తుందని అంతా భావించారు.

ఫహీమ్‌ బౌలింగ్‌లో గిల్, ఆ వెంటనే రవూఫ్‌ ఓవర్లో సూర్య (0) ఔట్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత రెండు ఫోర్లు, సిక్స్‌ బాదిన అభిషేక్‌ కూడా పెవిలియన్ చేరిపోయాడు. దీంతో 13 ఓవర్లకు టీమ్ఇండియా స్కోరు 126/3. సంజు శాంసన్‌ (13 పరుగులు)తో కలిసి తిలక్‌ వర్మ జట్టును విజయం వైపునకు తీసుకెళ్లాడు. కానీ శాంసన్ ధాటిగా ఆడలేకపోయాడు. చివర్లో శాంసన్ ఔటైనా, తిలక్‌ వర్మ (30 పరుగులు)రాణించాడు. 8 పరుగులు కావాల్సిన దశలో వర్మ వరుసగా 6, 4 బాది మ్యాచ్​ను ముగించాడు.

కొత్త రికార్డు!

కాగా, ఈ మ్యాచ్​లో విజయంతో భారత్ రికార్డ్ కొట్టింది. టోర్నీ చరిత్రలో పాకిస్థాన్​పై భారత్ హెయ్యెస్ట్​ ఛేజింగ్ చేసిన రికార్డు నెలకొల్పింది. ఇంతకుముందు 148 పరుగులు అత్యధిక ఛేదనగా ఉండేది. 2022 ఆసియా కప్​లో ఇది నమోదైంది. ఇక తాజా మ్యాచ్​తో పాక్​పై టీమ్ఇండియా కొత్త రికార్డు కొట్టింది. అంతేకాకుండా పాకిస్థాన్​పై ఆసియా కప్​లో ఛేజింగ్​ చేసి నెగ్గడం భారత్​కు ఇది ఎనిమిదోసారి కావడం విశేషం.

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS PAK ASIA CUPIND VS PAK RECORDSIND VS PAK FINAL 2025IND VS PAK NEXT MATCHASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.