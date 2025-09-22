సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన భారత్- పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్లో ఇదే టాప్!
Published : September 22, 2025 at 11:49 AM IST
Ind vs Pak Asia Cup : టీమ్ఇండియా చరిత్ర సృష్టించింది. ఆసియా కప్లో హిస్టరీలో నయా రికార్డు నెలకొల్పింది. తాజాగా పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్లో రికార్డ్ బ్రేక్ పెర్ఫార్మెన్స్తో భారత్ అదరగొట్టింది. చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ను తాజాగా జరిగిన మ్యాచ్లోటీమ్ఇండియా 6 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. 172 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్ 18.5 ఓవర్లలోనే 4 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఈ క్రమంలోనే భారత్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.
సూపర్ ఛేజింగ్!
172 పరుగుల ఛేదనను భారత్ ధీటుగా ఆరంభించింది. ఇన్నింగ్స్ తొలి బంతినే అభిషేక్ సిక్స్గా మలిచి సూపర్ ఆరంభం ఇచ్చాడు. గిల్తో కలిసి దూకుడుగా ఆడుతూ స్కోర్ బోర్డును చకాచకా పరుగులు పెట్టించాడు. మరోవైపు గిల్ కూడా చక్కటి సహకారం అందించడంతో 9.4 ఓవర్లలోనే భారత్ స్కోరు 105 పరుగులు దాటింది. ఆ జోరు చూస్తుంటే వికెట్ కోల్పోకుండానే టీమ్ఇండియా విజయం సాధిస్తుందని అంతా భావించారు.
For his aggressive half-century in the chase, Abhishek Sharma wins the Player of the Match

ఫహీమ్ బౌలింగ్లో గిల్, ఆ వెంటనే రవూఫ్ ఓవర్లో సూర్య (0) ఔట్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత రెండు ఫోర్లు, సిక్స్ బాదిన అభిషేక్ కూడా పెవిలియన్ చేరిపోయాడు. దీంతో 13 ఓవర్లకు టీమ్ఇండియా స్కోరు 126/3. సంజు శాంసన్ (13 పరుగులు)తో కలిసి తిలక్ వర్మ జట్టును విజయం వైపునకు తీసుకెళ్లాడు. కానీ శాంసన్ ధాటిగా ఆడలేకపోయాడు. చివర్లో శాంసన్ ఔటైనా, తిలక్ వర్మ (30 పరుగులు)రాణించాడు. 8 పరుగులు కావాల్సిన దశలో వర్మ వరుసగా 6, 4 బాది మ్యాచ్ను ముగించాడు.
కొత్త రికార్డు!

