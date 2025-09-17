ETV Bharat / sports

టీమ్ఇండియా జెర్సీ స్పాన్సర్ల లిస్ట్- తొలి కంపెనీ ఏది? అగ్రిమెంట్ ఎన్ని కోట్లకో తెలుసా?

టీమ్ఇండియా జెర్సీ స్పాన్సర్​గా అపోలో టైర్- గతంలో ఏయే కంపెనీలు ఉన్నాయో తెలుసా?

Team India Jersey Sponsors
Team India Jersey Sponsors (Source : Associaated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2025 at 2:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Team India Jersey Sponsors : భారత్‌ క్రికెట్‌ జట్టుకు ప్రముఖ టైర్ల తయారీ సంస్థ అపోలో జెర్సీ స్పాన్సర్​గా ఖరారైంది. అపోలో టైర్స్‌ జెర్సీ స్పాన్సర్‌ హక్కులను దక్కించుకుంది. 2028 వరకు భారత్‌ ఆడే మ్యాచ్‌లకు జెర్సీ స్పాన్సర్‌గా అపోలో టైర్స్‌ వ్యవహరించనున్నట్లు రీసెంట్​గా బీసీసీఐ ప్రకటించింది. ఇందుకోసం ఒక్కో మ్యాచ్‌కు రూ. 4.50 కోట్లను అపోలో టైర్స్‌ చెల్లించనుంది.

ఈ క్రమంలో టీమ్ఇండియాకు తొలిసారి జెర్సీ స్పాన్సర్​షిప్ డీల్ ఎప్పుడు కుదిరిందో మీకు తెలుసా? అసలు భారత క్రికెట్ జట్టు జెర్సీకి తొలి స్పాన్సర్ ఎవరో తెలుసా? అలాగే ఇప్పటిదాకా ఏయే కంపెనీలు జెర్సీ స్పాన్సర్​గా వ్యవహరించాయి. ఎన్నేళ్లు స్పాన్సర్​షిప్ చేశాయి. ఎయే కంపెనీలు బీసీసీఐకు ఎంత మొత్తం ఇచ్చాయి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం!

ITC Limited
టీమ్ఇండియాకు ప్రముఖ కంపెనీ ఐటిసి లిమిటెడ్ (ITC Limited) జెర్సీ స్పాన్సర్​గా వ్యవహరించింది. ఈ కంపెనీయే తొలి స్పాన్సర్ కావడం విశేషం. 1993 నుంచి 2001 వరకు దాదాపు 8ఏళ్లు ఐటిసి లిమిటెడ్ స్పాన్సర్​గా ఉంది. అప్పట్లో టెస్టుకు రూ.35 లక్షలు, వన్డేకు రూ.32 లక్షలు ఇచ్చేలా ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ భాగస్వామ్యం ఎనిమిదేళ్లు అంటే 2001 వరకు కొనసాగింది.

సహారా (SAHARA)
2001 జూన్​లో సహారా ఇండియా జెర్సీ స్పాన్సర్​గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. టీమ్ఇండియా జెర్సీపై దాదాపు 12ఏళ్లు సహారా పేరే ఉంది. 2010లో మళ్లీ ఈ స్పాన్సర్​షిప్ భారీ ధరకు రెన్యువల్ అయ్యింది. అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌కు రూ. 3.34 కోట్లు చెల్లించేలా 2010లో అగ్రిమెంట్ కుదిరింది. సహార అసోసియేషన్ సక్సెస్​ఫుల్​గా రన్ అయ్యింది. దీంతోపాటు సహారా ఇండియా సంస్థ ఐపీఎల్​నూ ఎంట్రీ ఇచ్చిది. ఐపీఎల్​లో సహారా కంపెనీ పుణే వారియర్స్ ఇండియా జట్టను సొంతం చేసుకుంది. అయితే BCCIతో వివాదాల వల్ల 2013లో అగ్రిమెంట్ ముగిసింది.

స్టార్ ఇండియా (Star India)
2014లో స్టార్ ఇండియా అనేక కంపెనీల నుంచి పోటీని ఎదుర్కొని, స్పాన్సర్​షిప్ రైట్స్ పొందింది. ఈ ఒప్పందం ద్వారా BCCI ద్వైపాక్షిక మ్యాచ్‌కు రూ.1.92 కోట్లు, ICC మ్యాచ్​లకు రూ. 61 లక్షలు సంపాదించింది. ఈ ఒప్పందం 2017లో ముగిసింది. రెన్యూవల్ కూడా కాలేదు.

ఒప్పో మొబైల్స్ (Oppo Mobiles)
చైనా స్మార్ట్‌ఫోన్ దిగ్గజం ఒప్పో మొబైల్స్ రూ.1,079 కోట్ల రికార్డు ధరకు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. BCCI ద్వైపాక్షిక మ్యాచ్‌లకు రూ.4.61 కోట్లు అలాగే ICC మ్యాచ్‌కు రూ. 1.51 కోట్లు అందుకుంది. అయితే, ఈ ఆగ్రిమెంట్ కేవలం రెండు సంవత్సరాలకే మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీలో కారణాలు పేర్కొంటు ఒప్పందం నుంచి మధ్యలోనే 2019లో వైదొలిగింది.

బైజూస్ (Byjus )
భారతదేశ ఎడ్యూకేషన్ టెక్ లీడర్ బైజూస్ 2019 మధ్యలో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఒప్పో కాంట్రాక్ట్ నిబంధనల ప్రకారమే బైజూస్ కొనసాగింది. ఈ అగ్రిమెంట్ మూడున్నర సంవత్సరాలు కొనసాగింది. ఇది 2023 మార్చిలో ముగిసింది. బైజూస్ సెప్టెంబర్ 2019 నుంచి మార్చి 2023 వరకు దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాలు టీమ్ఇండియా స్పాన్సర్‌గా కొనసాగింది.

డ్రీమ్ 11 (Dream 11)
భారత ఫాంటసీ స్పోర్ట్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ డ్రీమ్11 మార్చి 2023లో స్పాన్సర్​గా ఎంపికైంది. 158 మ్యాచ్‌లకు రూ. 358 కోట్ల విలువైన ఈ ఒప్పందం BCCIకి ద్వైపాక్షిక మ్యాచ్‌కు రూ. 4 కోట్లు, ICC మ్యాచ్‌కు రూ. కోటి చెల్లించింది. అయితే, రీసెంట్​గా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 2025 ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ యాక్ట్​ చట్టం కారణంగా డ్రీమ్ 11 అగ్రిమెంట్ నుంచి తప్పుకుంది. దీంతో తాజాగా అపోలో స్పాన్సర్​గా వచ్చింది.

టీమ్ఇండియా జెర్సీ స్పాన్సర్​ కన్ఫార్మ్- మ్యాచ్​కు రూ.4.5 కోట్లు

జెర్సీ స్పాన్సర్‌షిప్ రేటు పెంచేసిన BCCI - ఒక్కో మ్యాచ్​కు అన్ని కోట్లా?

For All Latest Updates

TAGGED:

TEAM INDIA JERSEY SPONSORS LISTTEAM INDIA JERSEY SPONSORS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

కృష్ణాలో మరిన్ని జలాల వినియోగమే లక్ష్యం - తెరపైకి కొత్త ప్రాజెక్టులు

స్వీడన్​ నుంచి వరంగల్​దాకా : అమ్మానాన్నల కోసం ఓ మహిళ అన్వేషణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.