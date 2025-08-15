ETV Bharat / sports

టీమ్ఇండియా పంద్రాగస్టు మ్యాచ్​లు- రికార్డులు ఎలా ఉన్నాయంటే? - INDEPENDENCE DAY 2025

భారత్ ఇండిపెండెన్స్ డే మ్యాచ్​లు- ఇప్పటిదాకా ఎన్నిసార్లు ఆడిందంటే?

Team India Independence Day
Team India Independence Day (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2025 at 3:28 PM IST

Team India Independence Day 2025 : దేశవ్యాప్తంగా శుక్రవారం (ఆగస్టు 15) 79వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. అయితే భారత్​లో అతిపెద్ద క్రీడ క్రికెట్. క్రికెట్​కు కోట్లలో అభిమానులు ఉన్నారు. దీన్ని ఆడలాగా కాకుండా భారత్​లో ఓ మతంలాగా భావిస్తుంటారు. అలా స్వాతంత్య్రం తర్వాత భారత క్రికెట్ జట్టు ఎన్నో చిరస్మరణీయ విజయాలు సాధించింది.

ప్రపంచ వేదికలపైనా టీమ్ఇండియా సత్తా చాటింది. రెండు వన్డే వరల్డ్​కప్​, రెండు టీ20 ప్రపంచకప్​లు సాధించింది భారత క్రికెట్ జట్టు. అలా అథ్లెట్లు సైతం క్రీడారంగంలో రాణిస్తూ, భారత్ కీర్తిని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పారు. సాధారణంగా భారత్​లో ఆగస్టు 15అంటే ఓ పండగ. మరి అదే రోజు టీమ్ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడితే డబుల్ ధమాకానే.

ఇటు దేశమంతా సంబరాలు చేసుకుంటూ, అటు మ్యాచ్​ను కూడా ఆసక్తిగా వీక్షిస్తారు. మరి భారత్​కు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన 1947 నుంచి 2025 వరకు ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు టీమ్ఇండియా ఎన్ని క్రికెట్ మ్యాచ్​లు ఆడింది? ఆ మ్యాచ్​ల ఫలితాలు మీకు తెలుసా? ఈ ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు ఆ మ్యాచ్​ల గురించి తెలుసుకుందాం!

భారత్ vs ఇంగ్లాండ్ (15 ఆగస్టు 1952)
భారత జట్టు 1952లో తొలిసారి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజు మ్యాచ్ ఆడింది. ఐదు టెస్టు మ్యాచ్​ల సిరీస్‌లో భాగంగా ఇంగ్లాండ్​తో భారత్ తలపడింది. ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆగస్టు 14 నుంచి ఆగస్టు 19 వరకు ఓవల్‌లో జరగాల్సింది. అయితే, ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురవడంతో మ్యాచ్ రద్దు చేశారు. ఈ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లాండ్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 326 పరుగులు చేయగా, భారత్ 98 పరుగులకే ఆలౌటైంది.

భారత్ vs శ్రీలంక (15 ఆగస్టు 2001)
1952 ఆగస్టు 15న జరిగిన మ్యాచ్ తర్వాత సరిగ్గా 50 సంవత్సరాలకు, టీమ్ఇండియా మళ్లీ ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు మ్యాచ్ ఆడింది. గాలెలో శ్రీలంకతో భారత్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడింది. ఈ మ్యాచ్ భారత అభిమానులకు కొన్ని చేదు జ్ఞాపకాలను మిగిల్చింది. భారత్ 10 వికెట్ల తేడాతో ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది. ఈ మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 187 పరుగులు, రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 180 పరుగులు చేసింది. శ్రీలంక మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో 362 పరుగులు, రెండవ ఇన్నింగ్స్‌లో 6 పరుగులు చేసి మ్యాచ్‌ను గెలుచుకుంది.

భారత్ vs ఇంగ్లాండ్ (15 ఆగస్టు 2014)
దీని తర్వాత 2014లో భారత్​ పంద్రాగస్టు నాడు లండన్‌లోని ఓవల్‌లో ఇంగ్లాండ్‌తో తలపడింది. అక్కడ ఇంగ్లాండ్ జట్టు ఇన్నింగ్స్, 244 పరుగుల తేడాతో ఓటమిని ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. ఈ మ్యాచ్‌లోనూ భారత్ ఓడిపోయింది. ఇంగ్లాండ్ తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 486 పరుగులు చేయగా, భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 148 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. ఆ తర్వాత ఫాలో- ఆన్ ఎదుర్కొని రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 94 పరుగులకే కుప్పకూలింది. దీంతో ఇంగ్లాండ్ 244 పరుగులు ఇన్నింగ్స్ తేడాతో నెగ్గింది.

భారత్ vs శ్రీలంక (15 ఆగస్టు 2015)
ఆగస్టు 12 నుంచి 15 వరకు గాలెలో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో శ్రీలంక చేతిలో భారత్ 63 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 375 పరుగులు, రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 112 పరుగులు చేసింది. అనంతరం ఆతిథ్య శ్రీలంక 183, 367 పరుగులు చేసి 63 పరుగుల తేడాతో మ్యాచ్‌ను గెలుచుకుంది.

భారత్ vs వెస్టిండీస్ (15 ఆగస్టు 2019)
2019 పంద్రాగస్టు మ్యాచ్​లో మాత్రం భారత్ తొలిసారి విజయం సాధించింది. ఆగస్టు 15న జరిగిన వన్డేలో వెస్టిండీస్‌ను భారత్ ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ సెంచరీ సాధించి, స్టార్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్‌గా నిలిచాడు.

Virat Rohit
వరల్డ్​కప్​తో విరాట్, రోహిత్ (Source : Associated Press)

భారత్ vs ఇంగ్లాండ్ (15 ఆగస్టు 2021)
2021 స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నాడు కూడా భారత క్రికెట్ జట్టు మ్యాచ్ ఆడింది. ఆ మ్యాచ్‌లో లార్డ్స్ టెస్ట్‌లో ఇంగ్లాండ్‌పై భారత్ చరిత్రాత్మక విజయం నమోదు చేసింది. ఆ మ్యాచ్‌లో, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, మహమ్మద్ షమీ 70 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. . టీమ్ఇండియా మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో 364 పరుగులు చేయగా, రెండో ఇన్నింగ్స్​ 298 పరుగుల వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. ఆనంతరం ఇంగ్లాండ్ మొదటి ఇన్నింగ్స్ 391 పరుగులకు రెండో ఇన్నింగ్స్ 120 పరుగుల వద్ద కుప్పకూలింది. దీంతో భరత్ 151 పరుగుల విజయం సాధించింది.

ఓవరాల్​ రికార్డు
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నాడు భారత్ మొత్తం ఆరు మ్యాచ్‌లు ఆడింది. అందులో కేవలం రెండు మ్యాచ్‌ల్లోనే టీమ్ఇండియా గెలిచింది. మూడు మ్యాచ్​ల్లో ఓడింది. ఒక మ్యాచ్ ఫలితం లేకుండా ముగిసింది.

