ETV Bharat / sports

టీమ్​ఇండియా ఆటగాళ్ల కొత్త జెర్సీ చూశారా? వెస్టిండీస్ మ్యాచ్​తో అపోలో ఎంట్రీ!

కొత్త స్పాన్సర్‌తో కొత్త శకం ప్రారంభం

Team India With New Logo
Team India With New Logo (Source: BCCI X Post)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2025 at 11:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Team India With New Logo : భారత క్రికెట్‌లో కొత్త శకం మొదలైంది. అహ్మదాబాద్ వేదికగా వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతున్న తొలి టెస్టు మ్యాచ్‌లో టీమ్‌ఇండియా ఆటగాళ్లు తొలిసారి తమ కొత్త స్పాన్సర్ అయిన అపోలో టైర్స్ లోగో డిజైన్​తో ఉన్న జెర్సీలను ధరించి బరిలోకి దిగారు. ఈ మార్పు క్రికెట్ ప్రియుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తించింది. ఇప్పటివరకు టీమ్‌ఇండియా జెర్సీలపై కనిపించిన డ్రీమ్‌11 లోగో మాయమై, ఇప్పుడు అపోలో టైర్స్ లోగో కొత్త ఉత్సాహాన్ని తీసుకొచ్చింది.

ఇటీవల కాలంలో ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ సంబంధిత అంశాలపై పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందిన బిల్లుతో దేశంలో గేమింగ్ రంగంపై నియంత్రణలు బలపడాయి. ఈ నేపథ్యంలో డ్రీమ్‌11 సంస్థ బీసీసీఐతో రూ.358 కోట్ల ఒప్పందాన్ని మధ్యలోనే విరమించుకుంది. దీంతో బీసీసీఐ స్పాన్సర్ లేకుండా ఆసియా కప్‌లో జట్టు బరిలోకి దిగడం విశేషం. డ్రీమ్‌11 తొలుత 3 ఏళ్ల పాటు ఒక్కో మ్యాచ్‌కు రూ.4 కోట్లు చెల్లిస్తూ స్పాన్సర్‌గా వ్యవహరించింది.

ఈ నేపథ్యంలో బీసీసీఐ తాత్కాలిక నిర్ణయం తీసుకొని కొత్త స్పాన్సర్ కోసం బిడ్లు ఆహ్వానించింది. ఈ బిడ్డింగ్ ప్రక్రియలో అపోలో టైర్స్ విజేతగా నిలిచి, భారత జట్టు అధికారిక స్పాన్సర్‌గా ఎంపికైంది. నూతన ఒప్పందం ప్రకారం, అపోలో టైర్స్ బీసీసీఐకి ప్రతి మ్యాచ్‌కు రూ.4.5 కోట్లు చెల్లించనుంది. మొత్తంగా ఈ ఒప్పంద విలువ రూ.579 కోట్లు కాగా, ఇది 2028 మార్చి వరకు అమలులో ఉండనుంది.

ఈ కాలవ్యవధిలో భారత్‌ ఆడే 121 ద్వైపాక్షిక మ్యాచ్‌లు, 21 ఐసీసీ మ్యాచ్‌లలో అపోలో టైర్స్ స్పాన్సర్‌గా వ్యవహరిస్తుంది. పురుషులూ, మహిళలూ – రెండు జట్ల జెర్సీలపై ఈ కంపెనీ లోగో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అయితే గువాహటి వేదికగా ఇటీవల జరిగిన మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ మ్యాచ్‌లో టీమ్‌ఇండియా మహిళా జట్టు అపోలో టైర్స్ లోగో లేని జెర్సీలతో బరిలోకి దిగిన విషయం గమనార్హం. అధికారికంగా ఒప్పందం ఇంకా అమల్లోకి రాలేదన్న అనుమానాలు వెలువడ్డాయి.

ఇక వెస్టిండీస్‌తో రెండు టెస్ట్‌ల సిరీస్ అనంతరం టీమ్‌ఇండియా అక్టోబర్ 19 నుంచి ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఇందులో మూడు వన్డేలు, ఐదు టీ20 మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. ఈ సిరీస్ నుంచి అపోలో టైర్స్ పూర్తి స్థాయిలో తమ స్పాన్సర్‌షిప్‌ను కార్యరూపం దాల్చనుంది. మున్ముందు జరగబోయే అన్ని అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లలో టీమ్‌ఇండియా అపోలో టైర్స్ బ్రాండ్‌ ప్రతినిధిగా కనిపించనుంది. కొత్త స్పాన్సర్‌తో భారత జట్టుకు కొత్త రూపం లభించిందనటంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అపోలో టైర్స్‌తో బీసీసీఐ ఒప్పందం దేశీయ బ్రాండ్‌కు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తీసుకురావడంతో పాటు, జట్టుకు ఆర్థికంగా బలాన్ని కూడా అందించనుంది.

కాగా, పది నెలల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత సొంతగడ్డపై టీమ్‌ఇండియా టెస్టు మ్యాచ్‌ ఆడుతోంది. గుజరాత్‌లోని అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా వెస్టిండీస్‌తో తొలి టెస్టు నేటినుంచి ప్రారంభమైంది. వెస్టిండీస్‌ టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకుంది. దీంతో భారత్‌ మొదట బౌలింగ్‌ చేస్తోంది. ఇద్దరు ప్రధాన సీమర్లు జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా, సిరాజ్‌తో టీమ్‌ఇండియా బరిలో దిగింది.

చరిత్ర సృష్టించిన అభిషేక్ శర్మ- డెబ్యూ చేసిన ఏడాదిలోనే వరల్డ్ రికార్డ్

పాక్​ జట్టుకు PCB గట్టి షాక్​- ఇకపై నో అబ్జక్షన్‌ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వదట!

For All Latest Updates

TAGGED:

TEAM INDIA ASIA CUP T20INDIA PAKISTHAN MATCH HIGHLIGHTSWOMENS ASIA CUP MATCHWOMENS INDIA TEAMTEAM INDIA WITH NEW LOGO

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సరిగ్గా ఆ 47 నిమిషాలే! - "అక్టోబర్ 2న విజయ ముహూర్తం ఇదే

200 ఏళ్ల క్రితం నాటి శాపం- అక్కడ మగవాళ్లు చీరలు కట్టుకుని 'గర్భా డ్యాన్స్'- ఎందుకో తెలుసా?

ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు దసరా లక్కీ డ్రా - ఇంకా 5 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్​!!

అతిగా బరువు తగ్గినా ఆయుక్షీణమే - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.