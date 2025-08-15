ETV Bharat / sports

క్రికెట్​లో సచిన్ ట్రెడిషనల్ మార్క్- 33ఏళ్లైనా ఇంకా కొనసాగుతుందిగా!

క్రికెట్​లో సచిన్ తీసుకొచ్చిన సంప్రదాయం- ఇప్పటికీ యువకులకు అదే స్ఫూర్తి!

Sachin Tendulkar Traditon
Sachin Tendulkar Traditon (Source : Getty Imags)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2025 at 6:23 PM IST

3 Min Read

Sachin Tendulkar Traditon : టీమ్ఇండియా దిగ్గజం సచిన్ తెందుల్కర్​ను క్రికెట్​గా అభివర్ణిస్తారు. 16ఏళ్లకే జట్టులోకి వచ్చిన సచిన్ సుదీర్ఘ కెరీర్​లో టన్నుల కొద్దీ పరుగులు చేశాడు. అలాగే 100 సెంచరీలు (51 టెస్టు, 59 వన్డే) బాదిన ఏకైక క్రికెటర్​గానూ రికార్డు సచిన్ పేరిటే ఉంది. వన్డేల్లో, టెస్టుల్లో అత్యధిక పరుగుల ఘనత కూడా తెందుల్కర్​దే. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే సచిన్ రికార్డులు క్రికెట్​లో అనేకం. అయితే రికార్డుల గురించి మనందరికీ తెలుసు. కానీ, సచిన్ 33 ఏళ్ల కిందట శ్రీకారం చుట్టిన ఓ సంప్రదాయం గురించి మీకు తెలుసా?

తెందుల్కర్​కు క్రికెట్ ఎంత ఇష్టమో, దేశంపై కూడా అంతే ప్రేమ. అతడిలో గొప్ప దేశభక్తుడు ఉన్నాడు. అలా సచిన్ దేశం పట్ల ప్రేమ, గౌరవం అప్పట్లోనే గొప్పగా చాటుకున్నాడు. అది ఎందరో మంది యువ క్రికెటర్లకు ఆదర్శం అయ్యింది కూడా. తెందుల్కర్ 33ఏళ్ల కిందట క్రికెట్​లో ఓ ట్రెడిషన్ మొదలు పెట్టాడు. అదేంటో కాదు తన హెల్మెట్‌పై జాతీయ జెండా స్టిక్కర్‌ను అతికించుకోవడమే. ఈ సంప్రదాయం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది.

1992లో షురూ
1992లో సచిన్ తొలిసారి తన హెల్మెట్‌పై త్రివర్ణ పతాకం అంటించుకున్నాడు. అప్పట్నుంచి అలాగే ఆడాడు. అయితే ఓ సందర్భంలో దీని గురించి సచిన్​ను ప్రశ్నించగా, అదిరే సమాధానమిచ్చాడు. "నేను నా దేశం కోసం ఆడుతున్నాను. అందుకే హెల్మెట్​పై జెండా అంటించుకున్నా" అని రిప్లై ఇచ్చాడు. అలా సచిన్ ప్రారంభించినన ఈ సంప్రదాయం, ఆ తర్వాత ఎంట్రీ ఇచ్చిన యువ క్రికెటర్లకు సైతం కూడా స్ఫూర్తిని ఇచ్చింది.

Sachin Tendulkar Traditon
సచిన్ తెందుల్కర్ (Source : Getty Imags)

నో స్టిక్కర్
1996 వరల్డ్​కప్‌లో సచిన్ తన బ్యాట్‌పై ఏ కంపెనీ స్టిక్కర్‌ను కూడా పెట్టుకోలేదు. ఆ టోర్నీలో తొలి రెండు మ్యాచ్​ల్లో భారీ ఇన్నింగ్స్​ ఆడాడు. దీంతో జట్టుకు పరుగులు చేయడమే ముఖ్యమని, స్టిక్కర్ లేని బ్యాట్ కలిసి వస్తుందని భావించిన సచిన్ తర్వాత కూడా అలాగే కొనసాగించాడు. ఆ టోర్నీ మొత్తం బ్యాటుపై ఏ కంపెనీ స్టిక్కర్ కూడా పెట్టుకోకుండానే ఆడాడు.

అప్పట్లో స్పాన్సర్లు భారీ ఆఫర్లు ఇచ్చినప్పటికీ సచిన్ నో చెప్పాడు. ఆ మెగా టోర్నీలో సచిన్ టాప్ స్కోరర్​గా నిలిచాడు. మొత్తం 523 పరుగులు చేసి సత్తా చాటాడు. ఇందులో 2 సెంచరీలు, 3 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. శ్రీలంకపై బాదిన 137 పరుగులు అత్యధిక స్కోర్. ఇంకో సెంచరీ కటక్ వేదికగా కెన్యాతో జరిగిన మ్యాచ్​లో సాధించాడు.

బ్యాట్​కు స్పెషల్ గ్రిప్
కాగా, 2013లో వెస్టిండీస్​తో టెస్టు సిరీస్​తో సచిన్ క్రికెట్​కు గుడ్ బై చెప్పాడు. అయితే ఆ మ్యాచ్​లో తన బ్యాట్​ గ్రిప్ అందర్నీ ఆకర్షించింది. జాతీయ జెండాలోని మూడు రంగులు ఉన్న గ్రిప్ ఉపయోగించాడు. ఇది అప్పట్లో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుుంది. దేశంపై తనకు ఉన్న ప్రేమ, కెరీర్​లో ప్రతీ బంతిని దేశం కోసమే ఆడానని ఇలా చెప్పాడన్నమాట.

Sachin Tendulkar Traditon
సచిన్ తెందుల్కర్ (Source : Getty Imags)

ఆ బ్రాండ్స్​కు దూరం!
2000ల్లో సచిన్ క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. అతడు తమ బ్రాండ్​నే ప్రమోట్ చేయాలని అనేక కంపెనీలు అగ్రిమెంట్ చేసుకునేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తుండేవి. అలా 2010లో ఓసారి మద్యం కంపెనీకి ఎండార్స్​ చేయాలని, అందుకుగానూ భారీ మొత్తంలో ఇచ్చేందుకు సదరు కంపెనీ ముందుకు వచ్చిందట. కానీ తెందుల్కర్ ఆ ఆఫర్​ను సున్నితంగా తిరస్కరించాడని అప్పట్లో టాక్ వినిపించింది.

లార్డ్స్ మ్యూజియం : సచిన్ ఆర్ట్ పెయింట్, ధోనీ గ్లౌవ్స్- ఇంకేమున్నాయంటే?

భారత్ , ఇంగ్లాండ్​ టెస్ట్ సిరీస్​కు కొత్తపేరు- ఆ ఇద్దరి క్రికెట్​ దిగ్గజాల పేర్లతోనే !

