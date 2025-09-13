ETV Bharat / sports

'మ్యాచ్​పైనే ఫోకస్ పెట్టండి- అవేం పట్టించుకోవద్దు'- టీమ్ఇండియా కోచ్

ఆసియా కప్ 2025- భారత్xపాక్ మ్యాచ్​పై కోచ్ స్పందన ఇదే!

Ind vs Pak
Ind vs Pak (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Ind vs Pak Asia Cup 2025 : ఆసియా కప్‌లో భాగంగా దుబాయ్ వేదికగా ఆదివారం భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ జరగనుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందే వాతావరణం అంతటా వేడెక్కింది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​లో పహల్గామ్ ఉగ్రవాద దాడి తర్వాత ఇరుజట్లు తలపడడం ఇదే తొలిసారి. ఇప్పటికీ రెండు దేశాల మధ్య వివాదాలు సద్దుమణగలేదు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో పాకిస్థాన్‌తో భారత్​ క్రికెట్ ఆడకూడదని అనేక మండి అభిమానులు, నెటిజన్లు డిమాండ్ చేశారు. బాయ్​కాట్ అంటూ ట్రెండ్ కూడా చేస్తున్నారు. మరి ఈ నేపథ్యంలో టీమ్ఇండియా బ్యాటింగ్ కోచ్ సీతాన్షు కోటక్ ఈ వ్యవహారంపై స్పందించాడు. మరి కోటక్ ఏమన్నాడంటే?

టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు క్రికెట్‌పై మాత్రమే దృష్టి సారించాలని, మిగిలిన ఏ విషయాలను పట్టించుకోకూడదని బ్యాటింగ్ కోచ్ సీతాన్షు కోటక్ స్పష్టం చేశారు. "BCCI ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో పూర్తిగా ఏకీభవించింది. పాక్​తో మ్యాచ్ గురించి బోర్డు క్లారిటీ ఇచ్చినప్పటి నుంచీ మా దృష్టి మ్యాచ్‌పై మాత్రమే ఉంది. భారత్- పాక్​ మ్యాచ్​ ఎల్లప్పుడూ ఆసక్తికరమే. ప్లేయర్లు కూడా మైదానంలో ఆటపైనే మొత్తం ఫోకస్ పెట్టాలి. మిగతా విషయాలేవీ పట్టించుకోకూడదు" అని కోటక్ చెప్పారు. అనంతరం ఇరుజట్ల కెప్టెన్లూ దూకుడుగానే ఉంటామని అన్నారు.

క్రీడా శాఖ మాజీ మంత్రి స్పందన
ఉగ్రదాడి తర్వాత తొలిసారి మ్యాచ్ ఉన్నందున సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. అలాగే దీనిపై భిన్నమైన డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై కేంద్ర క్రీడా శాఖ మాజీ మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్​ను కూడా మీడియా ప్రశ్నించింది. దీనికి ఆయన, ఆసియా క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌, ఇంటర్నేషనల్‌ క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌ బోర్డులు నిర్వహించే టోర్నమెంట్లను బహిష్కరించలేమని అనురాగ్‌ ఠాకూర్‌ వివరించారు.

"ఆసియా క్రికెట్‌ కౌన్సిల్, ఇంటర్నేషనల్‌ క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌ బోర్డులు నిర్వహించే మల్టీనేషనల్‌ టోర్నమెంట్లలో మన మ్యాచుల్లో కచ్చితంగా పాల్గొనాలి. ఒకవేళ అలా ఆడకుండా తప్పుకుంటే, ఆ దేశాల జట్లను ఆ టోర్నీ నుంచి ఎలిమినేట్‌ చేస్తారు. అంతేకాదు మన ప్రత్యర్థి జట్టుకు పాయింట్లు ఇచ్చేస్తారు. అయితే టీమ్ఇండియా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పాక్​తో ద్వైపాక్షిక సిరీస్​ల్లో ఆడదు. భారత్‌పై పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాద దాడులు ఆపే వరకు టీమ్‌ఇండియా ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌లు ఆడకూడదని మేం ఎప్పుడో నిర్ణయం తీసుకున్నాం" అని ఠాకూర్ అన్నారు.

జోరుమీదున్న భారత్
కాగా, ఈ టోర్నీలో తొలి మ్యాచ్​లో యూఏఈపై భారీ విజయం సాధించిన యువ భారత్ జోష్​మీదుంది. అభిషేక్ శర్మ, శుబ్​మన్ గిల్, తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్, సూర్య కుమార్, దూబే, రింకూ లాంటి ఆటగాళ్లతో టీమ్ఇండియా ఫుల్ స్ట్రాంగ్​గా ఉంది. బుమ్రా, కుల్దీప్, అక్షర్, వరుణ్ లాంటి ప్లేయర్లతో బౌలింగ్ లైనప్ కూడా బలంగా ఉంది. అన్ని విభాగాల్లో భారత్ పటిష్ఠంగా ఉంది.

అదే చివరిసారి
భారత్- పాక్ చివరిసారిగా 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్​లో భారత్ 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాక్ 49.4 ఓవర్లలో 241 పరుగులు చేసింది. అనంతరం ఛేదనలో దిగిన భారత్ 42.3 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని అందుకుంది. ఛేజింగ్​లో విరాట్ కోహ్లీ (100* పరుగులు) సెంచరీతో అలరించగా, శ్రేయస్ అయ్యర్ (56 పరుగులు) రాణించాడు.

IND VS PAK ASIA CUP 2025

