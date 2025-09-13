'మ్యాచ్పైనే ఫోకస్ పెట్టండి- అవేం పట్టించుకోవద్దు'- టీమ్ఇండియా కోచ్
ఆసియా కప్ 2025- భారత్xపాక్ మ్యాచ్పై కోచ్ స్పందన ఇదే!
Published : September 13, 2025 at 5:26 PM IST
Ind vs Pak Asia Cup 2025 : ఆసియా కప్లో భాగంగా దుబాయ్ వేదికగా ఆదివారం భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ జరగనుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందే వాతావరణం అంతటా వేడెక్కింది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో పహల్గామ్ ఉగ్రవాద దాడి తర్వాత ఇరుజట్లు తలపడడం ఇదే తొలిసారి. ఇప్పటికీ రెండు దేశాల మధ్య వివాదాలు సద్దుమణగలేదు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో పాకిస్థాన్తో భారత్ క్రికెట్ ఆడకూడదని అనేక మండి అభిమానులు, నెటిజన్లు డిమాండ్ చేశారు. బాయ్కాట్ అంటూ ట్రెండ్ కూడా చేస్తున్నారు. మరి ఈ నేపథ్యంలో టీమ్ఇండియా బ్యాటింగ్ కోచ్ సీతాన్షు కోటక్ ఈ వ్యవహారంపై స్పందించాడు. మరి కోటక్ ఏమన్నాడంటే?
టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు క్రికెట్పై మాత్రమే దృష్టి సారించాలని, మిగిలిన ఏ విషయాలను పట్టించుకోకూడదని బ్యాటింగ్ కోచ్ సీతాన్షు కోటక్ స్పష్టం చేశారు. "BCCI ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో పూర్తిగా ఏకీభవించింది. పాక్తో మ్యాచ్ గురించి బోర్డు క్లారిటీ ఇచ్చినప్పటి నుంచీ మా దృష్టి మ్యాచ్పై మాత్రమే ఉంది. భారత్- పాక్ మ్యాచ్ ఎల్లప్పుడూ ఆసక్తికరమే. ప్లేయర్లు కూడా మైదానంలో ఆటపైనే మొత్తం ఫోకస్ పెట్టాలి. మిగతా విషయాలేవీ పట్టించుకోకూడదు" అని కోటక్ చెప్పారు. అనంతరం ఇరుజట్ల కెప్టెన్లూ దూకుడుగానే ఉంటామని అన్నారు.
VIDEO | Indian cricket team's batting coach Sitanshu Kotak said that wicket-keeper batter Sanju Samson is comfortable to bat at any position. He said: " sanju samson hasn't batted a lot at no. 5 or 6, but that doesn't mean he can't bat at that position."— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2025
(full video available on… pic.twitter.com/2xSq0dlPWT
క్రీడా శాఖ మాజీ మంత్రి స్పందన
ఉగ్రదాడి తర్వాత తొలిసారి మ్యాచ్ ఉన్నందున సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. అలాగే దీనిపై భిన్నమైన డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై కేంద్ర క్రీడా శాఖ మాజీ మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ను కూడా మీడియా ప్రశ్నించింది. దీనికి ఆయన, ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్, ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ బోర్డులు నిర్వహించే టోర్నమెంట్లను బహిష్కరించలేమని అనురాగ్ ఠాకూర్ వివరించారు.
"ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్, ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ బోర్డులు నిర్వహించే మల్టీనేషనల్ టోర్నమెంట్లలో మన మ్యాచుల్లో కచ్చితంగా పాల్గొనాలి. ఒకవేళ అలా ఆడకుండా తప్పుకుంటే, ఆ దేశాల జట్లను ఆ టోర్నీ నుంచి ఎలిమినేట్ చేస్తారు. అంతేకాదు మన ప్రత్యర్థి జట్టుకు పాయింట్లు ఇచ్చేస్తారు. అయితే టీమ్ఇండియా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పాక్తో ద్వైపాక్షిక సిరీస్ల్లో ఆడదు. భారత్పై పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాద దాడులు ఆపే వరకు టీమ్ఇండియా ద్వైపాక్షిక సిరీస్లు ఆడకూడదని మేం ఎప్పుడో నిర్ణయం తీసుకున్నాం" అని ఠాకూర్ అన్నారు.
జోరుమీదున్న భారత్
కాగా, ఈ టోర్నీలో తొలి మ్యాచ్లో యూఏఈపై భారీ విజయం సాధించిన యువ భారత్ జోష్మీదుంది. అభిషేక్ శర్మ, శుబ్మన్ గిల్, తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్, సూర్య కుమార్, దూబే, రింకూ లాంటి ఆటగాళ్లతో టీమ్ఇండియా ఫుల్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది. బుమ్రా, కుల్దీప్, అక్షర్, వరుణ్ లాంటి ప్లేయర్లతో బౌలింగ్ లైనప్ కూడా బలంగా ఉంది. అన్ని విభాగాల్లో భారత్ పటిష్ఠంగా ఉంది.
When the spotlight shines, the ace delivers 💥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 13, 2025
Watch Jasprit Bumrah spearhead the attack vs 🇵🇰, tomorrow, 7 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 #INDvPAK pic.twitter.com/I35RmmItxh
అదే చివరిసారి
భారత్- పాక్ చివరిసారిగా 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాక్ 49.4 ఓవర్లలో 241 పరుగులు చేసింది. అనంతరం ఛేదనలో దిగిన భారత్ 42.3 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని అందుకుంది. ఛేజింగ్లో విరాట్ కోహ్లీ (100* పరుగులు) సెంచరీతో అలరించగా, శ్రేయస్ అయ్యర్ (56 పరుగులు) రాణించాడు.
𝘗𝘢𝘬𝘪𝘴𝘵𝘢𝘯 𝘬𝘰 𝘩𝘢𝘳𝘢𝘯𝘢 𝘩𝘢𝘪, 𝘛𝘪𝘳𝘢𝘯𝘨𝘢 𝘧𝘪𝘳𝘴𝘦 𝘭𝘦𝘩𝘳𝘢𝘯𝘢 𝘩𝘢𝘪 🇮🇳 💙— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 13, 2025
India vs Pakistan ➡️ TOMORROW 7 PM Onwards, LIVE on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/vW7S6y22DB
భారత్ x పాక్ మ్యాచ్ 'బాయ్కాట్ ట్రెండ్'- అందుకే BCCI కీలర నిర్ణయం
'ఎవరి పని వాళ్లు చేస్తే బెటర్'- పాక్తో మ్యాచ్ కాంట్రవర్సీపై మాజీ క్రికెటర్ బిగ్ స్టేట్మెంట్