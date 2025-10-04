'మూడు ఫార్మాట్లకు ముగ్గురు కెప్టెన్లు ఉండడం కుదరదు'- అగార్కర్ కామెంట్స్
రోహితే శర్మ కెప్టెన్సీ కాంట్రవర్సీ- అగార్కర్ రియాక్షన్ ఇదే
Published : October 4, 2025 at 5:34 PM IST
Rohit Sharma Captaincy : ఈ నెలలో ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లనున్న భారత జట్టు ఖరారైంది. ఈ టూర్లో వన్డే సిరీస్ను సీనియర్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలోనే టీమ్ఇండియా ఆడుతుందని అంతా భావించారు. కానీ, సెలక్టర్లు రెగ్యులర్ కెప్టెన్గా ఉన్న రోహిత్ను తప్పించి ఆ బాధ్యతలు యంగ్ బ్యాటర్ శుభ్మన్ గిల్కు అప్పగించారు. దీంతో ఈ సర్ప్రైజ్కు అంతా షాకయ్యారు.
అయితే జట్టు ప్రకటన సందర్భంగా టీమ్ఇండియా చీఫ్ సెలక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ గురించి మాట్లాడాడు. కెప్టెన్సీ మార్పుపై స్పందించాడు. మరి అతడు ఏమన్నాడంటే?
భారత కెప్టెన్సీపై అజిత్ అగార్కర్
"మూడు ఫార్మాట్లకు ముగ్గురు కెప్టెన్లు ఉండటం సాధ్యమయ్యే పని కాదు.అంతేకాదు ఈ మధ్య వన్డే ఫార్మాట్లో మ్యాచ్కు అతి తక్కువగా ఆడుతున్నాం. ప్రస్తుతం మా ఫోకస్ అంతా టీ20 వరల్డ్కప్పైనే ఉంది. అందుకు తగ్గట్లుగా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవాలని గిల్కు చెప్పాం" అని అగార్కర్ చెప్పాడు.
రోహిత్, విరాట్ ఫిట్నెస్పై
"జట్టు ఎంపికకు కావాల్సిన అన్ని ఫార్మాలిటీలు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ పూర్తి చేసుకున్నారు. ఆయా ఆటగాళ్ల ఫిట్నెస్ కన్ఫార్మ్ చేయాలని జట్టులో ఎంపికైన వాళ్ల పేర్లను ఎప్పటికప్పుడు సెంటర్ ఫర్ ఎక్స్లెన్స్కు పంపించాం. అలాగే 2027 వన్డే వరల్డ్కప్ టోర్నీకి రోహిత్, విరాట్ ఎంపికపై ప్రస్తుతం ఎలాంటి చర్చ లేదు" అని పేర్కొన్నాడు.
Ajit Agarkar said, “Virat Kohli and Rohit Sharma have completed all the required formalities to be in the team. We always send the names selected to CoE and confirm their fitness”. pic.twitter.com/IakRf7jAQE— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 4, 2025
కాగా, ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో భారత్ వన్డే, టీ20 సిరీస్లు ఆడనుంది. టీ20 సిరీస్కు సూర్యకుమార్ను కెప్టెన్గా ఎంపిక చేయగా, వన్డేలకు శుభ్మన్ గిల్ సారథిగా ఎంపికయ్యాడు. శ్రేయస్ అయ్యర్ను వన్డే జట్టుకు వైస్కెప్టెన్గా ఎంపిక చేశారు.
టీ20 జట్టు సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), అభిషేక్, గిల్, సంజు, తిలక్ వర్మ, రింకూ సింగ్, నితీష్ రానా, దూబే, అక్షర్ పటేల్, జితేష్ శర్మ, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్దీప్, కుల్దీప్, హర్షిత్ రానా, వాషింగ్టన్ సుందర్
వన్డే జట్టు: శుభమన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లి, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టె న్), అక్షర్ పటేల్, కెఎల్ రాహుల్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, మహమ్మద్ సిరాజ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ కృష్ణ, ధ్రువ్ జురెల్, యషస్వీ జైస్వాల్
- ఆస్ట్రేలియా పర్యటన పూర్తి షెడ్యూల్
- అక్టోబర్ 19 - తొలి వన్డే- పెర్త్
- అక్టోబర్ 23 - రెండో వన్డే- అడిలైడ్
- అక్టోబర్ 25 - మూడో వన్డే- సిడ్నీ
- అక్టోబర్ 29 - తొలి టీ20- కాన్బెర్రా
- అక్టోబర్ 31 - రెండో టీ20- మెల్బోర్న్
- నవంబర్ 02 - మూడో టీ20- హోబర్ట్
- నవంబర్ 06 - నాలుగో టీ20- గోల్డ్ కోస్ట్
- నవంబర్ 08 - ఐదో టీ20- బ్రిస్బేన్