పాక్తో మ్యాచ్లో వివాదం- విచారణకు హాజరైన కెప్టెన్ సూర్య- ఏం చెప్పాడంటే?
BCCI, PCB ఫిర్యాదులపై ఐసీసీ రియాక్షన్ - ముగిసిన సూర్యకుమార్ విచారణ
Published : September 26, 2025 at 2:40 PM IST
Suryakumar Yadav ICC : ఆసియా కప్ సందర్భంగా భారత్- పాకిస్థాన్ జట్లు ఒకరిపై ఒకరు ఐసీసీలో ఫిర్యాదు చేసుకున్నాయి. తొలుత ఫర్హాన్, హారిస్ రౌఫ్ సెలబ్రేషన్స్ కాంట్రవర్సీలపై బీసీసీఐ ఐసీసీకి ఫిర్యాదు చేసింది. ఇక తొలి మ్యాచ్ అనంతరం టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల పీసీబీ కూడా ఐసీసీకి ఫిర్యాదు చేసింది. ఆ నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ బోర్డు సూర్యను తమ ముందు హాజరు కావాలని సమన్లు జారీ చేసింది.
సూర్య ఏం చెప్పాడు?
దీంతో సూర్య గురువారం ICC మ్యాచ్ రిఫరీ రిచీ రిచర్డ్సన్ ముందు హాజరయ్యాడు. ఈ సమయంలో BCCI సీఈఓ హేమాంగ్ అమీన్, టీమ్ మేనేజర్ సుమిత్ మల్లాపుర్కర్ కూడా భారత్ కెప్టెన్ సూర్యతో ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా తాను చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల సూర్య చింతించడం లేదని, తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని వివరణ ఇచ్చాడని తెలుస్తోంది. అలాగే తాను ఎక్కడ కూడా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మాట్లాడలేదని ఐసీసీ విచారణ ప్యానెల్కు తెలియజేశాడని క్రీడా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే దీనిపై ఐసీసీ రేపు ఫైనల్ తీర్పు వెలువరించనుంది.
Indian skipper Suryakumar Yadav told to refrain from making any comments which could be construed as political in nature during an ICC hearing conducted by Elite Panel Match Refree Richie Richardson: Tournament Sources pic.twitter.com/9Qvd5D3BMP— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2025
ఇదీ జరిగింది
గ్రూప్ స్టేజ్లో దుబాయ్ వేదికగా పాకిస్థాన్తో సెప్టెంబర్ 14న భారత్ తలపడింది. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ పూర్తి ఆధిపత్యం సాధించింది. పాక్పై 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. అయితే మ్యాచ్ అనంతరం సూర్య, పహల్గామ్ ఉగ్రదాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మృతుల కుటుంబాలకు, అలాగే ఆపరేషన్ సిందూర్లో భాగంగా పరాక్రమం చూపించిన భారత త్రివిధ దళాలకు ఈ విజయాన్ని అంకితం ఇస్తున్నట్లు చెప్పాడు. అయితే సూర్య చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా ఉన్నాయని పీసీబీ ఐసీసీని ఆశ్రయించింది. అతడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది.
Pakistan players Haris Rauf and Saibzada Farhan have been summoned for ICC hearing on Friday on BCCI's complaints about on field provocative gestures and celebrations: Tournament sources pic.twitter.com/2pTvgrv0Oi— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2025
వాళ్లు కూడా హాజరు కావాల్సిందే!
ఇక సూపర్ 4లో భాగంగా మ్యాచ్ సందర్భంలో పాకిస్థాన్ ప్లేయర్లు సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, హారిస్ రౌఫ్ రెచ్చగొట్టే ధోరణిలో ప్రవర్తించారు. తొలుత ఫర్హాన్ హాఫ్ సెంచరీ తర్వాత బ్యాట్ను గన్లా పట్టుకొని షూట్ చేసినట్లు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. అ తర్వాత రెండో ఇన్నింగ్స్లో పాక్ బౌలర్ రౌఫ్ చేతులతో 6-0 అనే సంజ్ఞ చూపుతూ రెచ్చగొట్టాడు. దీంతో ఈ వీరిపై ఐసీసీకి బీసీసీఐ ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ క్రమంలో BCCI ఫిర్యాదును మ్యాచ్ రిఫరీ ఆండీ పైక్రాఫ్ట్కు పంపారు. ఈరోజు విచారణ జరగనుంది. ఇద్దరు ఆటగాళ్లు పైక్రాఫ్ట్ ముందు హాజరు కానున్నారు.
ముచ్చటగా మూడోసారి
కాగా, ఈ టోర్నీలో భారత్ ముచ్చటగా మూడోసారి పాకిస్థాన్ను ఢీ కొననుంది. ఇది ఫైనల్ మ్యాచ్ కావడం మరో ప్రత్యేకత. దీంతో టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ ఈ మ్యాచ్ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. టీమ్ఇండియా ఎప్పుడెప్పుడు పాక్ను ఓడించి ఛాంపియన్గా నిలుస్తుందా అని పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఇప్పటికే ఈ టోర్నీలో ఆడిన రెండు సార్లు (గ్రూప్ స్టేజ్, సూపర్ 4) కూడా పాక్ను భారత్ చిత్తుగా ఓడించింది. ఇక సెప్టెంబర్ 28 ఆదివారం రోజు ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది.
