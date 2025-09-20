8 వికెట్లు పడినా సూర్యకుమార్ బ్యాటింగ్కు రాలేదు- ఎందుకో తెలుసా?
Published : September 20, 2025 at 11:55 AM IST
Suryakumar Yadav Not Batting vs Oman : ఆసియా కప్ లీగ్ స్టేజ్ను భారత్ ఘనంగా ముగించింది. తాజాగా ఒమన్తో మ్యాచ్లో 21 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో టీమ్ఇండియా ఆడిన మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ విజయం సాధించి గ్రూప్ ఏలో టాప్ ప్లేస్లో నిలిచింది. అయితే ఒమన్తో మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా బ్యాటింగ్లో 8 వికెట్ల నష్టానికి 188 పరుగులు చేసింది. కానీ, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ మాత్రం బ్యాటింగ్కు దిగలేదు. దీంతో సూర్యకు ఏమైందోనని ఫ్యాన్స్ అందోళన చెందారు. అయితే తాను ఎందుకు బ్యాటింగ్కు రాలేదో మ్యాచ్ అనంతరం సూర్యనే స్వయంగా వెల్లడించాడు.
అతడి కోసం త్యాగం
సాధారణంగా సూర్యకుమార్ టీ20ల్లో మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వస్తాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్లో తన స్థానాన్ని సంజు శాంసన్ కోసం త్యాగం చేశాడు. సంజు తొలి మ్యాచ్ల్లో తుది జట్టులో ఉన్నా, బ్యాటింగ్ చేసే ఛాన్స్ రాలేదు. అందుకే శాంసన్ను మూడులో ప్రమోట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత సూర్య వస్తాడులే అనుకున్నారంతా.
కానీ, తర్వాత అక్షర్ పటేల్, హార్దిక్ పాండ్య, శివమ్ దూబే, తిలక్ వర్మ వరుసగా బ్యాటింగ్కు వచ్చారు. ఇలా వికెట్లు పడుతున్నా సూర్య మాత్రం కాళ్లకు ప్యాడ్లు కట్టుకొని డగౌట్లోనే కూర్చొని ఉన్నాడు. బౌలర్లు హర్షిత్ రానా, అర్షదీప్ సింగ్, కుల్దీప్ యాదవ్ కూడా బ్యాటింగ్కు వచ్చారు. ఇలా జట్టులో తాను ఒక్కడు తప్పా, 10మంది కూడా బ్యాటింగ్ చేశారు. అలా సూర్య 11వ స్థానం దాకా వెయిట్ చేశాడు. ఇక ఓవర్లు పూర్తవడంతో 188-8 వద్ద ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది.
ఎందుకు రాలేదంటే?
టాస్ సమయంలో సూర్య ఫిట్గానే కనిపించాడు. ఆ తర్వాత కూడా గాయంపాలైనట్లు ఎలాంటి సమాచారం కూడా లేదు. అయితే జట్టులోని అందరు ప్లేయర్లకు బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం ఇచ్చేందుకే సూర్య ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఈ కారణంగానే తాను బ్యాటింగ్కు రాకుండా డగౌట్లో కూర్చొని ఉన్నాడు. 9 వికెట్లు పడి ఉంటే, 11వ స్థానంలో వచ్చేవాడే. కానీ, అప్పటికే ఇన్నింగ్స్ పూర్తవడంతో సూర్య బ్యాటింగ్కు దిగలేదు.
దీనిపై మ్యాచ్ అనంతరం సూర్య స్పందించాడు. "తదుపరి మ్యాచ్ నుంచి, నేను 11వ స్థానం వరకు వేచి ఉండకుండా ప్రయత్నిస్తాను" అని సరదాగా చెప్పాడు. అయితే సూర్య తన కెరీర్లో టీ20 మ్యాచ్ల్లో 5 అంతకంటే తక్కువ స్థానాల్లో ఇప్పటిదాకా అసలు బరిలో దిగలేదు. అలాంటిది జట్టు ప్లేయర్ల కోసం 11 ప్లేస్లోనూ బ్యాటింగ్ చేసేందుకు సూర్య రెడీ అయ్యాడు.
కాగా, మ్యాచ్ అనంతరం సూర్య స్పోర్ట్మెన్షిప్ ప్రదర్శించాడు. ఒమన్ జట్టు ప్లేయర్లతో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో తన ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్నాడు. సూర్య చెబుతున్నంతసేపు ఒమన్ ఆటగాళ్లు శ్రద్ధగా విన్నారు. ఆ తర్వాత సూర్యతో ఒమన్ క్రికెట్ జట్టు గ్రూప్ ఫొటో తీసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీంతో సూర్య మంచి మనసును అభిమానులు ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇది క్రీడా స్ఫూర్తికి అద్దం పడుతుందని కామెంట్ చేస్తున్నారు.
