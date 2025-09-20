ETV Bharat / sports

8 వికెట్లు పడినా సూర్యకుమార్ బ్యాటింగ్​కు రాలేదు- ఎందుకో తెలుసా?

ఒమన్​తో మ్యాచ్​లో భారత్ విజయం- కానీ బ్యాటింగ్​కు రాని కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్

Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 11:55 AM IST

2 Min Read
Suryakumar Yadav Not Batting vs Oman : ఆసియా కప్ లీగ్ స్టేజ్​ను భారత్ ఘనంగా ముగించింది. తాజాగా ఒమన్​తో మ్యాచ్​లో 21 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. దీంతో టీమ్ఇండియా ఆడిన మూడు మ్యాచ్​ల్లోనూ విజయం సాధించి గ్రూప్ ఏలో టాప్​ ప్లేస్​లో నిలిచింది. అయితే ఒమన్​తో మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా బ్యాటింగ్​లో 8 వికెట్ల నష్టానికి 188 పరుగులు చేసింది. కానీ, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ మాత్రం బ్యాటింగ్​కు దిగలేదు. దీంతో సూర్యకు ఏమైందోనని ఫ్యాన్స్ అందోళన చెందారు. అయితే తాను ఎందుకు బ్యాటింగ్​కు రాలేదో మ్యాచ్ అనంతరం సూర్యనే స్వయంగా వెల్లడించాడు.

అతడి కోసం త్యాగం
సాధారణంగా సూర్యకుమార్ టీ20ల్లో మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్​కు వస్తాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్​లో తన స్థానాన్ని సంజు శాంసన్ కోసం త్యాగం చేశాడు. సంజు తొలి మ్యాచ్​ల్లో తుది జట్టులో ఉన్నా, బ్యాటింగ్ చేసే ఛాన్స్ రాలేదు. అందుకే శాంసన్​ను మూడులో ప్రమోట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత సూర్య వస్తాడులే అనుకున్నారంతా.

కానీ, తర్వాత అక్షర్ పటేల్, హార్దిక్ పాండ్య, శివమ్ దూబే, తిలక్ వర్మ వరుసగా బ్యాటింగ్​కు వచ్చారు. ఇలా వికెట్లు పడుతున్నా సూర్య మాత్రం కాళ్లకు ప్యాడ్లు కట్టుకొని డగౌట్​లోనే కూర్చొని ఉన్నాడు. బౌలర్లు హర్షిత్ రానా, అర్షదీప్ సింగ్, కుల్దీప్ యాదవ్ కూడా బ్యాటింగ్​కు వచ్చారు. ఇలా జట్టులో తాను ఒక్కడు తప్పా, 10మంది కూడా బ్యాటింగ్ చేశారు. అలా సూర్య 11వ స్థానం దాకా వెయిట్ చేశాడు. ఇక ఓవర్లు పూర్తవడంతో 188-8 వద్ద ఇన్నింగ్స్​ ముగిసింది.

ఎందుకు రాలేదంటే?
టాస్ సమయంలో సూర్య ఫిట్​గానే కనిపించాడు. ఆ తర్వాత కూడా గాయంపాలైనట్లు ఎలాంటి సమాచారం కూడా లేదు. అయితే జట్టులోని అందరు ప్లేయర్లకు బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం ఇచ్చేందుకే సూర్య ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఈ కారణంగానే తాను బ్యాటింగ్​కు రాకుండా డగౌట్​లో కూర్చొని ఉన్నాడు. 9 వికెట్లు పడి ఉంటే, 11వ స్థానంలో వచ్చేవాడే. కానీ, అప్పటికే ఇన్నింగ్స్ పూర్తవడంతో సూర్య బ్యాటింగ్​కు దిగలేదు.

దీనిపై మ్యాచ్ అనంతరం సూర్య స్పందించాడు. "తదుపరి మ్యాచ్ నుంచి, నేను 11వ స్థానం వరకు వేచి ఉండకుండా ప్రయత్నిస్తాను" అని సరదాగా చెప్పాడు. అయితే సూర్య తన కెరీర్​లో టీ20 మ్యాచ్​ల్లో 5 అంతకంటే తక్కువ స్థానాల్లో ఇప్పటిదాకా అసలు బరిలో దిగలేదు. అలాంటిది జట్టు ప్లేయర్ల కోసం 11 ప్లేస్​లోనూ బ్యాటింగ్ చేసేందుకు సూర్య రెడీ అయ్యాడు.

కాగా, మ్యాచ్ అనంతరం సూర్య స్పోర్ట్​మెన్​షిప్ ప్రదర్శించాడు. ఒమన్ జట్టు ప్లేయర్లతో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో తన ఎక్స్​పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్నాడు. సూర్య చెబుతున్నంతసేపు ఒమన్ ఆటగాళ్లు శ్రద్ధగా విన్నారు. ఆ తర్వాత సూర్యతో ఒమన్ క్రికెట్ జట్టు గ్రూప్ ఫొటో తీసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. దీంతో సూర్య మంచి మనసును అభిమానులు ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇది క్రీడా స్ఫూర్తికి అద్దం పడుతుందని కామెంట్ చేస్తున్నారు.

