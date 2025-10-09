విరాట్, రోహిత్పై గిల్ స్టేట్మెంట్- 2027 వరల్డ్కప్పైనా హింట్
రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీపై గిల్ కామెంట్స్- ఏమన్నాడంటే?
Published : October 9, 2025 at 5:30 PM IST
Shubman Gill On Rohit And Virat : స్వదేశంలో వెస్టిండీస్తో రెండో టెస్టుకు భారత్ సిద్ధమైంది. అక్టోబర్ 10న ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడాడు. ఇటీవల వన్డే ఫార్మాట్కు కూడా కెప్టెన్గా ఎంపికవ్వడంపై, అలాగే సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ గురించి గిల్ మాట్లాడాడు. మరి గిల్ ఏమన్నాడంటే?
అలాంటివాళ్లు చాలా అరుదు
'టీమ్ఇండియా డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో అప్పటి కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ స్నేహపూర్వక వాతావరణం సృష్టించాడని, తాను కూడా అదే విధానాన్ని కొనసాగిస్తానని గిల్ అన్నాడు. రోహిత్ భాయ్ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాడు. కెప్టెన్గా ఉంటూ జట్టులో నెలకొల్పిన స్నేహపూరిత వాతావరణాన్ని నేను కూడా కొనసాగిస్తా. అది రోహిత్ భాయ్ నుంచి వారసత్వంగా తీసుకుంటాను. విరాట్ భాయ్, రోహిత్ భాయ్ టీమ్ఇండియా అనేక విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించారు. అలాంటి ప్లేయర్లు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. అలాంటి స్క్రిల్స్, క్వాలిటీ గేమ్, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్లు ప్రపంచంలో తక్కువ మంది క్రికెటర్లు ఉంటారు. 2027 వరల్డ్కప్లో వాళ్లిద్దరినీ కచ్చితంగా చూస్తామని నమ్మకంగా ఉన్నాం' అని గిల్ అన్నాడు.
CAPTAIN SHUBMAN GILL:— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 9, 2025
“Want to win everything that we have in the upcoming months”.
pic.twitter.com/NgVdqonIq4
ప్రస్తుతం గిల్ వన్డే, టెస్టు ఫార్మాట్లకు కెప్టెన్గా ఉన్నాడు. టీ20లకు సూర్యకుమార్ యాదవ్ సారథ్యం వహిస్తున్నాడు. అయితే భవిష్యత్లో పొట్టి ఫార్మాట్ బాధ్యతలు కూడా గిల్కే దక్కే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాను ఎలాంటి సవాళ్లనైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపాడు. 'ఇది ఓ గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడే చెప్పలేం. నేను కూడా ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నా. అయితే, నేనెప్పుడూ వర్తమానంలో ఉండేందుకే ఇష్టపడతాను. అలాగే గతంలో ఏం సాధించాననేది కాదు. ప్రతీ మ్యాచ్లో గెలవాలనేదే టార్గెట్తోనే ముందుకు వెళ్తాం. రాబోయే కొన్ని నెలలు మాకు అత్యంత కీలకం' అని గిల్ కెప్టెన్సీపై మాట్లాడాడు.
Shubman Gill said, “Virat bhai and Rohit bhai have won numerous games for India, there are very few players who’ve done that. There are very few in the world with such skill, quality and experience. We’re definitely looking at them for 2027 World Cup”. pic.twitter.com/YwO4ydEmJQ— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 9, 2025
కాగా, అక్టోబర్ 19 నుంచి ఆస్ట్రేలియాతో భారత్ వన్డే, టీ20 సిరీస్లు ఆడనుంది. ఈ పర్యటనలో ముడు వన్డేలు, ఐదు టీ20 మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. అయితే ఈ వన్డే సిరీస్ నేపథ్యంలో సెలక్టర్ ఇటీవల రోహిత్ను కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించారు. ఆ బాధ్యతలు యంగ్ కెప్టెన్ గిల్కు అప్పగించారు. శ్రేయస్ అయ్యర్ను వైస్ కెప్టెన్గా ఎంపిక చేశారు. ఇక రోహిత్ ఆసీస్ సిరీస్లో బ్యాటర్గానే బరిలోకి దిగుతాడు.
Want to win everything that we have in the upcoming months: Shubman Gill— BCCI (@BCCI) October 9, 2025
Captain Shubman Gill speaks about his aspirations after being appointed as the #TeamIndia ODI skipper 🇮🇳🙌#INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @ShubmanGill pic.twitter.com/htiVcwXHNd
ఆసీస్ సిరీస్కు ఎంపికైన భారత్ వన్డే జట్టు
శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), అక్షర్ పటేల్, కేఎల్ రాహుల్, నితీశ్కుమార్ రెడ్డి, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, సిరాజ్, అర్ష్ దీప్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, ధ్రువ్ జురెల్ (వికెట్ కీపర్), యశస్వీ జైస్వాల్
టీ20 జట్టు
సూర్యకుమార్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్ (వైస్ కెప్టెన్), నితీశ్కుమార్ రెడ్డి, శివమ్ దూబె, అక్షర్ పటేల్, జితేశ్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్ దీప్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, సంజు శాంసన్, రింకు సింగ్, వాషింగ్టన్ సుందర్.
