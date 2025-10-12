వెస్టిండీస్తో టెస్టులో టీమ్ఇండియా ఆల్టైమ్ రికార్డ్- ఆ లిస్ట్లో భారత్ టాప్లోకి!
భారత్ - వెస్టిండీస్ రెండో టెస్టు- వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టిన టీమ్ఇండియా- ఇది మీకు తెలుసా?
Published : October 12, 2025 at 9:58 AM IST
Ind vs WI Test 2nd Test 2025 : దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా పటిష్ఠమైన స్థితిలో ఉంది. ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ (175 పరుగులు), కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (129* పరుగులు) భారీ సెంచరీలు సాధించడంతో భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్ను 518-5 స్కోర్ వద్ద డిక్లేర్డ్ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే టెస్టుల్లో బంగ్లాదేశ్ పేరిట ఉన్న ఓ వరల్డ్ రికార్డ్ను టీమ్ఇండియా బ్రేక్ చేసింది. మరి ఏదేంటంటే?
ఆల్టైమ్ రికార్డు
ఈ మ్యాచ్లో భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 134.2 ఓవర్లలో 518 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. జైస్వాల్ (175 పరుగులు), గిల్ (129* పరుగులు), సాయి సుదర్శన్ (87 పరుగులు), ధ్రువ్ జురెల్ (44 పరుగులు), నితీశ్కుమార్రెడ్డి (43 పరుగులు), కేఎల్ రాహుల్ (38 పరుగులు) రాణించారు. వెస్టిండీస్ బౌలర్లలో వారికన్ 3, రోస్టన్ ఛేజ్ ఒక వికెట్ తీశారు.
Ravindra Jadeja strikes straight away ☝— BCCI (@BCCI) October 11, 2025
Sharp reflexes from Sai Sudharsan at forward short-leg 🫡#TeamIndia open their wicket-taking account 👏
Updates ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @imjadeja | @sais_1509 pic.twitter.com/ztSU1RvxgS
అయితే ఈ ఇన్నింగ్స్లో ఎక్స్ట్రాల రూపంలో భారత్కు కేవలం 2 పరుగులే వచ్చాయి. ఆ రెండూ కూడా వైడ్ బంతులే. కానీ, ఇందులో బై (bye) కానీ, లెగ్ బై (leg bye) వల్ల కానీ ఒక్క పరుగు కూడా రాలేదు. వైడ్ మినహా చేసిన పరుగులన్నీ మన ప్లేయర్లు సాధించినవే కావడం విశేషం. దీంతో భారత్ టెస్టుల్లో చరిత్ర సృష్టించింది. ఒక్క బై లేదా లెగ్ బై రన్ కూడా లేకుండా టెస్టుల్లోనే అత్యధిక స్కోర్ సాధించిన జట్టుగా ఆల్టైమ్ రికార్డు కొట్టింది.
Innings Break!#TeamIndia have declared on a mammoth 5⃣1⃣8⃣/5⃣— BCCI (@BCCI) October 11, 2025
1⃣7⃣5⃣ for Yashasvi Jaiswal
1⃣2⃣9⃣* for Captain Shubman Gill
8⃣7⃣ for Sai Sudharsan
On to our bowlers now 🙌
Scorecard ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/kVT7lUpHwm
ఈ క్రమంలోనే ఇదివరకు బంగ్లాదేశ్ పేరిట ఉన్న ఈ రికార్డును భారత్ బద్దలుకొట్టింది. 2018లో చటోగ్రామ్ వేదికగా శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్లో బంగ్లా ఈ ఘనత సాధించింది. అప్పుడు లెగ్ బై రన్స్ లేకుండా లంకపై బంగ్లా 513 పరుగులు చేసింది. ఈ ఇన్నింగ్స్కు ముందు ఇదే టాప్ స్కోర్.
టెస్ట్ క్రికెట్లో బై లేదా లెగ్ బై లేకుండా అత్యధిక స్కోర్లు
- భారత్ - 518 పరుగులు vs వెస్టిండీస్- 2025
- బంగ్లాదేశ్- 513 పరుగులు vs శ్రీలంక- 2018
- ఆస్ట్రేలియా- 494 పరుగులు vs సౌతాఫ్రికా- 2014
- పాకిస్థాన్- 465 పరుగులు vs బంగ్లాదేశ్- 2002
- బంగ్లాదేశ్ - 429 పరుగులు vs న్యూజిలాండ్- 2019
అలాగే, అతి తక్కువ ఎక్స్ట్రాలు వచ్చి 500 పరుగులు దాటిన రెండో జట్టుగానూ టీమ్ఇండియా నిలిచింది. ఇందులో ఆస్ట్రేలియా ముందుంది. 1950లో దక్షిణాఫ్రికాపై ఆస్ట్రేలియా 549/7 స్కోరు చేసిన ఇన్నింగ్స్లో, ఒకే ఒక్క ఎక్స్ట్రా పరుగు వచ్చింది. అది కూడా బై రూపంలో వచ్చింది.
𝙂𝙡𝙤𝙧𝙞𝙤𝙪𝙨 𝙂𝙞𝙡𝙡 ✨— BCCI (@BCCI) October 11, 2025
A 💯 to savour from the #TeamIndia skipper 🫡
His first as Captain on home soil 🇮🇳
Updates ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @ShubmanGill pic.twitter.com/ocO5Hk5hrr
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, రెండో రోజు ఆట ముగిసేసరికి వెస్టిండీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 140/4 తో ఉంది. క్రీజులో షయ్ హోప్ (31 పరుగులు), తెవిన్ ఇమ్ లాచ్ (14 పరుగులు) ఉన్నారు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో రవీంద్ర జడేజా 3, కుల్దీప్ యాదవ్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. అంటే 378 పరుగుల వెనుకంజలో ఉంది. టీమ్ఇండియా బౌలర్లు మూడో రోజు విజృంభిస్తే విండీస్ను ఫాలో ఆన్లోకి నెట్టవచ్చు!
Stumps on Day 2️⃣— BCCI (@BCCI) October 11, 2025
3️⃣ wickets for Ravindra Jadeja 👏
1️⃣ wicket for Kuldeep Yadav 👌
We will be back on Day 3 with #TeamIndia still 378 runs ahead in the 1st innings!
Scorecard ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/RPJrajanHV
రాణించిన జడేజా, గిల్- విండీస్ టెస్టు డే 2 కంప్లీట్