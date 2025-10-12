ETV Bharat / sports

వెస్టిండీస్​తో టెస్టులో టీమ్ఇండియా ఆల్​టైమ్ రికార్డ్- ఆ లిస్ట్​లో భారత్​ టాప్​లోకి​!

భారత్ - వెస్టిండీస్ రెండో టెస్టు- వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టిన టీమ్ఇండియా- ఇది మీకు తెలుసా?

Ind vs WI Test
Ind vs WI Test (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 12, 2025 at 9:58 AM IST

2 Min Read
Ind vs WI Test 2nd Test 2025 : దిల్లీ అరుణ్ జైట్లీ వేదికగా వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో టీమ్ఇండియా పటిష్ఠమైన స్థితిలో ఉంది. ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ (175 పరుగులు), కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ (129* పరుగులు) భారీ సెంచరీలు సాధించడంతో భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్​ను 518-5 స్కోర్ వద్ద డిక్లేర్డ్ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే టెస్టుల్లో బంగ్లాదేశ్ పేరిట ఉన్న ఓ వరల్డ్​ రికార్డ్​ను టీమ్ఇండియా బ్రేక్ చేసింది. మరి ఏదేంటంటే?

ఆల్​టైమ్ రికార్డు
ఈ మ్యాచ్​లో భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 134.2 ఓవర్లలో 518 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. జైస్వాల్ (175 పరుగులు), గిల్ (129* పరుగులు), సాయి సుదర్శన్ (87 పరుగులు), ధ్రువ్‌ జురెల్‌ (44 పరుగులు), నితీశ్‌కుమార్‌రెడ్డి (43 పరుగులు), కేఎల్ రాహుల్ (38 పరుగులు) రాణించారు. వెస్టిండీస్ బౌలర్లలో వారికన్‌ 3, రోస్టన్ ఛేజ్ ఒక వికెట్ తీశారు.

అయితే ఈ ఇన్నింగ్స్​లో ఎక్స్​ట్రాల రూపంలో భారత్​కు కేవలం 2 పరుగులే వచ్చాయి. ఆ రెండూ కూడా వైడ్ బంతులే. కానీ, ఇందులో బై (bye) కానీ, లెగ్ బై (leg bye) వల్ల కానీ ఒక్క పరుగు కూడా రాలేదు. వైడ్ మినహా చేసిన పరుగులన్నీ మన ప్లేయర్లు సాధించినవే కావడం విశేషం. దీంతో భారత్ టెస్టుల్లో చరిత్ర సృష్టించింది. ఒక్క బై లేదా లెగ్ బై రన్ కూడా లేకుండా టెస్టుల్లోనే అత్యధిక స్కోర్ సాధించిన జట్టుగా ఆల్​టైమ్ రికార్డు కొట్టింది.

ఈ క్రమంలోనే ఇదివరకు బంగ్లాదేశ్ పేరిట ఉన్న ఈ రికార్డును భారత్ బద్దలుకొట్టింది. 2018లో చటోగ్రామ్‌ వేదికగా శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్​లో బంగ్లా ఈ ఘనత సాధించింది. అప్పుడు లెగ్ బై రన్స్ లేకుండా లంకపై బంగ్లా 513 పరుగులు చేసింది. ఈ ఇన్నింగ్స్​కు ముందు ఇదే టాప్ స్కోర్​.

టెస్ట్ క్రికెట్‌లో బై లేదా లెగ్ బై లేకుండా అత్యధిక స్కోర్లు

  • భారత్ - 518 పరుగులు vs వెస్టిండీస్- 2025
  • బంగ్లాదేశ్- 513 పరుగులు vs శ్రీలంక- 2018
  • ఆస్ట్రేలియా- 494 పరుగులు vs సౌతాఫ్రికా- 2014
  • పాకిస్థాన్- 465 పరుగులు vs బంగ్లాదేశ్- 2002
  • బంగ్లాదేశ్ - 429 పరుగులు vs న్యూజిలాండ్- 2019

అలాగే, అతి తక్కువ ఎక్స్​ట్రాలు వచ్చి 500 పరుగులు దాటిన రెండో జట్టుగానూ టీమ్ఇండియా నిలిచింది. ఇందులో ఆస్ట్రేలియా ముందుంది. 1950లో దక్షిణాఫ్రికాపై ఆస్ట్రేలియా 549/7 స్కోరు చేసిన ఇన్నింగ్స్​లో, ఒకే ఒక్క ఎక్స్​ట్రా పరుగు వచ్చింది. అది కూడా బై రూపంలో వచ్చింది.

ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, రెండో రోజు ఆట ముగిసేసరికి వెస్టిండీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 140/4 తో ఉంది. క్రీజులో షయ్ హోప్ (31 పరుగులు), తెవిన్ ఇమ్ లాచ్ (14 పరుగులు) ఉన్నారు. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో రవీంద్ర జడేజా 3, కుల్దీప్ యాదవ్​ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. అంటే 378 పరుగుల వెనుకంజలో ఉంది. టీమ్ఇండియా బౌలర్లు మూడో రోజు విజృంభిస్తే విండీస్​ను ఫాలో ఆన్​లోకి నెట్టవచ్చు!

రాణించిన జడేజా, గిల్- విండీస్ టెస్టు డే 2 కంప్లీట్

జైస్వాల్, గిల్ భారీ శతకాలు- భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్ డిక్లేర్!

