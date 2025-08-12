Akash Deep Car Controversy : టీమ్ఇండియా స్టార్ పేసర్ ఆకాశ్ దీప్ చిక్కుల్లో పడ్డాడు. అతడు రీసెంట్గా కొత్త కారు కొన్నాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడయాలో పోస్ట్ చేశాడు. ఈ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ అయ్యాయి. అతడికి సహచర ఆటగాళ్లు, టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. అయితే కొత్త కొరు కొన్న ఆనందంలో ఉన్న ఆకాశ్ తాజాగా కాంట్రర్సీలో చిక్కుకున్నాడు.
రూ.62 లక్షల కారు
ఈ నెల 7న ఆకాశ్ కొత్త కారు కొనుగోలు చేశాడు. తన దీప్ తన తల్లి, సోదరి, ఇతర కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి షోరూంకి వెళ్లాడు. అక్కన తనకు ఇష్టమైన టొయోటా ఫార్చ్యూనర్ కారును కొనుగోలు చేశాడు. ఈ కారు ధర రూ. 62 లక్షలు అని తెలుస్తోంది. దీంతో తన కల నెరవేరిందని ఇన్స్టాగ్రామ్లో తన అభిమానులతో ఫొటోలను షేర్ చేశాడు.
అయితే టాప్- ఎండ్ టొయోటా ఫార్చ్యూనర్ కారును కొనుగోలు చేసిన ఆకాశ్కు, దాని రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయకుండానే డెలివరీ చేశారు. అలాగే హై-సెక్యూరిటీ నంబర్ ప్లేట్ (HSRP) లేకుండానే కారును అప్పగించారు. ఇక్కడే వచ్చింది అసలు సమస్య. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయకుండా కారును విక్రయించినందుకు షోరూమ్ డీలర్షిప్ను ఒక నెల పాటు సస్పెండ్ చేయాలని స్థానిక ఆర్టీవో (RTO) ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలోనే సంబంధిత కారును విక్రయించిన డీలర్ సన్నీ మోటార్స్తోపాటు ఆకాశ్ దీప్కు నోటీసులు జారీ చేశారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘించి కారును ఎందుకు ఇచ్చారో వివరణ ఇవ్వాలని 14 రోజుల సమయం ఇచ్చారు.
ఆకాశ్ దీప్కు హెచ్చరిక
మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం, 1988లోని సెక్షన్లు 39, 41 (6), 207 కింద వాహనాన్ని వినియోగించడం తక్షణమే ఆపాలంటూ రవాణా శాఖ కారు యజమాని, క్రికెటర్ ఆకాశ్కు నోటీసు జారీ చేసింది. అన్ని చట్టపరమైన లాంఛనాలు పూర్తయ్యే వరకు వాహనాన్ని రోడ్డుపై నడపకూడదని ఆదేశించింది. ఒకవేళ నిబంధనల ఉల్లంఘన జరిగితే, వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని, చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని RTO హెచ్చరించారు.
RTO రియాక్షన్
ఈ విషయంపై లఖ్నవూ ఆర్టీవో అధికారి ప్రదీప్ కుమార్ సింగ్ స్పందించారు. క్రికెటర్ ఆకాశ్ దీప్ ఆగస్టు 7న సన్నీ మోటార్స్ నుంచి కారును కొనుగోలు చేశాడని చెప్పారు. "డీలర్ అదే తేదీన కారు అమ్మకానికి ఇన్వాయిస్ జారీ చేశారు. అయితే, కారు ఇన్సురెన్స్ ఆగస్టు 8న జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇప్పటివరకు, రోడ్డు టాక్స్ పోర్టల్లో ఆ కారు లిస్ట్ చేయలేదు. ఇది కేంద్ర మోటార్ వాహనాల నిబంధనల ఉల్లంఘన కిందకి వస్తుంది" అని ఆర్టీవో చెప్పారు.
ఆకాశ్ దీప్ కెరీర్: 2024లో భారత జట్టు తరపున టెస్ట్ క్రికెట్లోకి అరంగేట్రం చేసిన ఆకాశ్ దీప్ అప్పటి నుండి జట్టు తరపున అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు 10 టెస్ట్ మ్యాచ్ల్లో మొత్తం 28 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఇటీవల ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో కూడా ఆకాశ్ రాణించాడు. ఈ సిరీస్లో 13 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
