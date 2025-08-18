ETV Bharat / sports

VIRAT 17 YEARS
Virat Kohli Top Innings : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేంట్రం చేసి సోమవారం నాటికి 17 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. 2008 ఆగస్టు 18న విరాట్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అంతే ఇక ప్రపంచం దృష్టిని తనవైపునకు తిప్పుకున్నాడు విరాట్. టీమ్ఇండియాకు సచిన్ తెందూల్కర్ తర్వాత ఎవరు? అన్న సందేహాలకు తాను ఉన్నానన్న భరోసా ఇచ్చాడు.

కెరీర్ ఆరంభం నుంచే దూకుడైన ఆట తీరుతో ప్రత్యర్థులను బెంబేలెత్తించాడు. జట్టు కష్టాల్లో ఉన్న సందర్భంలో 'కోహ్లీ ఉన్నాడులే' అన్న నమ్మకం అభిమానుల్లో కల్పించాడు. ఇలా క్రమంలో టీ20, టెస్టు, వన్డే ఫార్మాట్ ఏదైనా తన పరుగుల దాహం తీర్చుకోవడమే అన్నట్లుగా బరిలోకి దిగేవాడు. సుదీర్ఘ కెరీర్​లో టన్నుల కొద్దీ పరుగులు, అనేక రికార్డుల్లో తన పేరును లిఖించుకున్నాడు. పరుగుల యంత్రం, ఛేదనలో మొనగాడు, రికార్డులు రారాజు, క్రికెట్​లో కింగ్ అనే బిరుదులు సైతం అందుకున్నాడు.

సచిన్​ను మించేలా
క్రికెట్ గాడ్ సచిన్ తెందూల్కర్ వన్డేల్లో తాను రిటైర్మెంట్ అయ్యే రోజుకి 49 సెంచరీలు బాది ఎవరికీ అంతనంత ఎత్తులో ఉన్నాడు. ఈ రికార్డు బ్రేక్ చేయడం అటుంచితే, అసలు 40 సెంచరీలు ఎవరైనా చేయగలరా అనుకున్నారంతా. కానీ, అందరి విరాట్ తన ప్రదర్శనతో ఒక్కో సెంచరీ బాదుతూ, ఆ రికార్డు వైపు దూసుకెళ్లాడు. అప్పుడు ఇది విరాట్​తోనే సాధ్యం అనుకున్నారంతా. అలా అందరి అంచనాలు నిజం చేస్తూ, విరాట్ 2023 వరల్డ్​కప్​లోనే వన్డే కెరీర్​లో 50వ శతకం బాది ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు. ప్రస్తుతం వన్డేల్లో 51 సెంచరీలతో వరల్డ్​లోనే టాప్​లో కొనసాగుతున్నాడు.

చెప్పుకుంటూ పోతే విరాట్ సాధించిన ఘనతలు అన్నీ ఇన్నీ కాదు. కెరీర్​లో ఓ సమయంలో రెండు ఫార్మాట్లలో 50+ యావరేజ్ సాధించిన ఏకైక బ్యాటర్ కూడా విరాటే కావడం విశేషం. బ్యాటర్​గానే కాదు, కెప్టెన్​గానూ ఎన్నో చిరస్మరణీయమైన విజయాలు అందించాడు. అయితే బ్యాటర్​గా తనను కింగ్ అని నిరూపించే ఇన్నింగ్స్​లు అనేకం ఉన్నాయి. అందులో కొన్ని టాప్ ఇన్నింగ్స్​ ఇప్పుడు చూద్దాం!

254 vs సౌతాఫ్రికా (2019)
2019లో సౌతాఫ్రికాతో పుణె టెస్టులో విరాట్ తన కెరీర్​లో అత్యధిక స్కోర్ నమోదు చేశాడు. ఈ మ్యాచ్​లో కోహ్లీ 254 పరుగులతో నాటౌట్​గా నిలిచాడు. టెస్టుల్లో టీమ్ఇండియా కెప్టెన్​గా సాధించిన టాప్ స్కోర్ ఇదే. అయితే ఇందులోనే విరాట్​కు 300 మార్క్ టచ్ చేసే ఛాన్స్ వచ్చింది. కానీ, జట్టు ప్రాధాన్యత కోసం డిక్లేర్డ్ చేశారు. ఫలితంగా ఈ మ్యాచ్​లో భారత్ నెగ్గింది.

Virat Kohli
విరాట్ కోహ్లీ (Source : Associated Press)

2016 టీ20 వరల్డ్​కప్
టీమ్ఇండియా 2016 టీ20 వరల్డ్​కప్​లో సెమీస్​కు క్వాలిఫై అవ్వాలంటే ఆస్ట్రేలియాతో మ్యాచ్​లో తప్పక నెగ్గాలి. 161 పరుగుల ఛేదనలో 7.3 ఓవర్లకు భారత్ 49కే 3 వికెట్లు కోల్పోయింది. ఈ దశలో విరాట్ అసాధారణంగా పోరాడాడు. ఆసీస్ బౌలర్లకు ఎదురొడ్డి 51 బంతుల్లో 82 పరుగులతో నాటౌట్​గా నిలిచాడు. దీంతో ఆసీస్ ఇంటిబాట పట్టగా, భారత్ సెమీస్​కు దూసుకెళ్లింది. అయితే ఈ సెమీస్​లో టీమ్ఇండియా, వెస్టిండీస్​తో ఓడి నిష్క్రమించింది.

పాకిస్థాన్​పై ఛేజింగ్​లో అదుర్స్
2012 ఆసియా కప్​లో పాకిస్థాన్​పై కోహ్లీ అసాధారణ ఇన్నింగ్స్ అతడి కెరీర్​లోనే హైలైట్. ఈ మ్యాచ్​లో 330 పరుగుల ఛేదనలో రెండో బంతికే గంభీర్ ఔటయ్యాడు. ఈ దశలో విరాట్ వీరోచితంగా పోరాడాడు. సచిన్, రోహిత్ శర్మతో కీలక భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. ఈ క్రమంలోనే 148 బంతుల్లోనే 183 పరుగులతో భారత్​కు విజయం కట్టబెట్టాడు.

Virat Kohli
విరాట్ కోహ్లీ (Source : Associated Press)

2022 టీ20 ప్రపంచకప్
పాకిస్థాన్​పై విరాట్ కోహ్లీ 2022 టీ20 వరల్డ్​కప్​లో ఆడిన ఇన్నింగ్స్ ఎవర్​గ్రీన్. 160 పరుగులు ఛేదనలో భారత్ 31 పరుగులకే కీలక 4 వికెట్లు కోల్పోయింది. దీంతో పాక్​పై భారత్​కు ఓటమి తప్పదు అనుకున్నారంతా. కానీ, విరాట్ (82* పరుగులు) తన మాస్టర్ క్లాస్ ఇన్నింగ్స్​తో పాకిస్థాన్ చేతుల్లోంచి విజయం లాగేశాడు. ఓటమి అంచుల్లో ఉన్న టీమ్​ఇండియాను గెలిపించాడు. ఈ మ్యాచ్ భారత్- పాక్​ హిస్టరీలో ఎవర్​గ్రీన్​గా మిగిలిపోతుంది.

బోనస్ పాయింట్ కోసం
2012 ట్రై సిరీస్​లో బోనస్ పాయింట్​ రావాలంటే శ్రీలంకపై మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా 40 ఓవర్లలోనే 321 పరుగులు ఛేజ్ చేయాలి. అప్పుడు కుర్రాడిగా ఉన్న విరాట్ లంక బౌలర్లపై రెచ్చిపోయాడు. 86 బంతుల్లోనే 133 భారీ సెంచరీతో 36.4 ఓవర్లలోనే 321 భారీ టార్గెట్​ను భారత్ ఛేదించింది. దీంతో విరాట్ హీరో అయిపోయాడు.

17ఏళ్ల కెరీర్​లో అనేక రికార్డులు సాధించాడు. ముఖ్యంగా ఈ ఇన్నింగ్స్​ తనను కింగ్​ అనేలా చేశాయి. ఇక ఇప్పటికే టీ20, టెస్టులకు గుడ్​ బై చెప్పిన విరాట్ ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే కొనసాగుతున్నాడు. అయితే 17ఏళ్ల ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్​ ఇదే!

ఫార్మాట్పరుగులుసెంచరీలు
టెస్టు9230 30
వన్డే14181 51
టీ20418801

