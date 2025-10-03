ETV Bharat / sports

సోదరి పెళ్లికి అభిషేక్ శర్మ దూరం- ఎందుకో తెలుసా?

గ్రాండ్​గా జరగనున్నఅభిషేక్ సోదరి పెళ్లి- కానీ అతడు దూరం!

Abhishek Sharma Sister Wedding
Abhishek Sharma Sister Wedding (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 7:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Abhishek Sharma Sister Wedding : టీమ్ఇండియా యువ బ్యాటర్, ఆసియా కప్ స్టార్ అభిషేక్ శర్మ ఇంట్లో వివాహ వేడుక జరగబోతోంది. అతని సోదరి కోమల్ శర్మ వివాహం శుక్రవారం రాత్రి అంగరంగా వైభవంగా జరగనుంది. లుథియానాకు చెందిన వ్యాపారవేత్త లవీశ్‌తో కోమల్ వివాహం అమృత్‌సర్‌లో వివాహం జరగనుంది. ఈ పెళ్లి వేడుకకు పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆయనతోపాటు పలువురు ప్రముఖుల కూడా హాజరు కానున్నారు.

అయితే, అభిషేక్ శర్మ మాత్రం తన సోదరి వివాహానికి హాజరు కావడం లేదు. శుక్రవారం కాన్పూర్‌లో ఇండియా-ఎ, ఆస్ట్రేలియా-ఎ మధ్య రెండో అనధికారిక వన్డే మ్యాచ్ జరగనుంది. అభిషేక్ శర్మ ఇండియా-ఎ జట్టులో సభ్యుడిగా ఉండడంతో బుధవారమే అక్కడికి చేరుకున్నాడు. దీంతో అతను సోదరి వివాహానికి హాజరయ్యే అవకాశం లేదు.

అక్టోబర్ 19 నుంచి భారత్- ఆస్ట్రేలియా మధ్య సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో మూడు వన్డేలు, ఐదు టీ20 మ్యాచ్‌లు ఉన్నాయి. టీ20 మ్యాచ్‌లు అక్టోబర్ 29 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.

Abhishek Sharma Sister Wedding (Source : ETV Bharat)

కాన్పూర్ చేరుకున్న అభిషేక్ శర్మ
ఆసియా కప్‌లో అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేసిన అటాకింగ్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ, అక్టోబర్ 3న ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్‌లోని చరిత్రాత్మక గ్రీన్ పార్క్ స్టేడియంలో ఇండియా A - ఆస్ట్రేలియా A మధ్య వన్డే సిరీస్ జరనుంది. మూడు మ్యాచ్​ల సిరీస్​లో అభిషేక్ రెండో వన్డేలో బరిలోకి దిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఇందులో అభిషేక్ శర్మ ప్రాక్టీస్ కోసం కాన్పూర్ చేరుకున్నారు. ఈ కారణంగా అభిషేక్ ఈరోజు జరగనున్న తన సోదరి వివాహానికి హాజరు కాలేదు.

For All Latest Updates

TAGGED:

ABHISHEK SHARMA SISTER WEDDINGABHISHEK SHARMA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పండగొచ్చిందంటే ఎటు చూసినా పూల వ్యర్థాలే! - ఎరువుల తయారీతో సమస్యకు చెక్

మహిళ రూపంలో గణేశుడు- వాహనంగా గాడిద- 'చౌసట్ యోగినీ' గురించి తెలుసా?

Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: 'ఫస్ట్​ లవ్​' గురించి తనూజ ఓపెన్​ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌షిప్​ గెలుచుకున్న కల్యాణ్​!

ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు కావాలా? అయితే ఖమ్మం సేంద్రీయ మార్కెట్​కు వెళ్లండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.