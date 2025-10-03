సోదరి పెళ్లికి అభిషేక్ శర్మ దూరం- ఎందుకో తెలుసా?
Published : October 3, 2025 at 7:56 PM IST
Abhishek Sharma Sister Wedding : టీమ్ఇండియా యువ బ్యాటర్, ఆసియా కప్ స్టార్ అభిషేక్ శర్మ ఇంట్లో వివాహ వేడుక జరగబోతోంది. అతని సోదరి కోమల్ శర్మ వివాహం శుక్రవారం రాత్రి అంగరంగా వైభవంగా జరగనుంది. లుథియానాకు చెందిన వ్యాపారవేత్త లవీశ్తో కోమల్ వివాహం అమృత్సర్లో వివాహం జరగనుంది. ఈ పెళ్లి వేడుకకు పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆయనతోపాటు పలువురు ప్రముఖుల కూడా హాజరు కానున్నారు.
అయితే, అభిషేక్ శర్మ మాత్రం తన సోదరి వివాహానికి హాజరు కావడం లేదు. శుక్రవారం కాన్పూర్లో ఇండియా-ఎ, ఆస్ట్రేలియా-ఎ మధ్య రెండో అనధికారిక వన్డే మ్యాచ్ జరగనుంది. అభిషేక్ శర్మ ఇండియా-ఎ జట్టులో సభ్యుడిగా ఉండడంతో బుధవారమే అక్కడికి చేరుకున్నాడు. దీంతో అతను సోదరి వివాహానికి హాజరయ్యే అవకాశం లేదు.
అక్టోబర్ 19 నుంచి భారత్- ఆస్ట్రేలియా మధ్య సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో మూడు వన్డేలు, ఐదు టీ20 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. టీ20 మ్యాచ్లు అక్టోబర్ 29 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి.
కాన్పూర్ చేరుకున్న అభిషేక్ శర్మ
ఆసియా కప్లో అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేసిన అటాకింగ్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ, అక్టోబర్ 3న ఉత్తరప్రదేశ్లోని కాన్పూర్లోని చరిత్రాత్మక గ్రీన్ పార్క్ స్టేడియంలో ఇండియా A - ఆస్ట్రేలియా A మధ్య వన్డే సిరీస్ జరనుంది. మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో అభిషేక్ రెండో వన్డేలో బరిలోకి దిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఇందులో అభిషేక్ శర్మ ప్రాక్టీస్ కోసం కాన్పూర్ చేరుకున్నారు. ఈ కారణంగా అభిషేక్ ఈరోజు జరగనున్న తన సోదరి వివాహానికి హాజరు కాలేదు.