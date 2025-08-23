ETV Bharat / sports

రింకూ సింగ్ లవ్​స్టోరీ- ఇన్​స్టాగ్రామ్​ ఫొటో లైక్​తో ప్యార్ షురూ! - RINKU SINGH PRIYA SAROJ

రింకూ సింగ్- ప్రియా సరోజ్ లవ్ స్టోరీ- తొలిసారి ఎక్కడ చూశాడంటే?

Rinku Singh Love Story
Rinku Singh Love Story (Source : Rinku, Priya Instagram)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 5:10 PM IST

2 Min Read

Rinku Singh Love Story : భారత క్రికెటర్‌ రింకు సింగ్‌ ఇటీవల లోక్​సభ ఎంపీ ప్రియా సరోజ్​తో ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నాడు. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి​లో వీళ్ల పెళ్లి ఉండనుంది. అయితే రింకునేమో మైదానంలో సిక్స్​లు బాదుతూ ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగిస్తాడు. మరోవైపు అతడి కాబోయే భార్య ప్రియా ప్రజల కోసం రాజకీయల్లోకి వచ్చి ఎంపీ అయ్యింది. ఇలా ఇద్దరివీ భిన్నమైన కెరీర్​లు మరి వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఎలా చిగురించింది? అసలు వాళ్ల లవ్ స్టోరీ ఏంటి? ఇలాంటి ఆసక్తికర విషయాలను రింకు తాజా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చాడు.

తొలిసారి చూసింది అప్పుడే!
2022 ఐపీఎల్​లో మ్యాచ్‌ సందర్భంగా ప్రియను తొలిసారి చూసినట్లు రింకూ తెలిపారు. మ్యాచ్‌ కోసం ప్రియ ముంబయికి వచ్చినప్పుడు ఓ ఫ్యాన్‌ పేజ్​లో ప్రియా సరోజ్ ఫొటో చూసి ఆమెను ఇష్టపడినట్లు తెలిపాడు. అలా తనకు ఆమెపై ప్రేమ మొదలైందని వెల్లడించాడు. చూడగానే ఆమెనే తనకు సరైన భాగస్వామి అనిపించిందని, కానీ ఆ విషయం చెప్పడానికి ధైర్యం సరిపోలేదని అన్నాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఫొటోలను ప్రియ లైక్‌ చేసినట్లు గుర్తించాడట. అప్పుడు ప్రియకు మెసేజ్ చేసినట్లు చెప్పాడు.

అలా మొదలైంది
​ఇక అప్పటి నుంచి ఆమెతో రోజూ మాట్లాడేవాడని అన్నాడు. ఇరువురు ఫోన్లో ప్రతిరోజు మాట్లాడుకునేవాళ్లట. అలా కొంత కాలం తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఆలోచనకు వచ్చినట్లు పేర్కొన్నాడు. అనంతరం ప్రియ ఎంపీ అయ్యారు. ఆమె ఎంపీ అయ్యాక కూడా తమ మధ్య ఉన్న ప్రేమలో మాత్రం మార్పు రాలేదని రింకూ తెలిపాడు.

రాత్రి వేళల్లోనే మాట్లాడుకునే వాళ్లం!
అయితే ఎంపీగా ఆమె ఎప్పుడూ ప్రజల మధ్య ఉంటూ, వారి సమస్యల పరిష్కారం కోసం పని చేయడం, పార్లమెంట్‌ సమావేశాల్లో పాల్గొనడం, మరోవైపు తాను కూడా వరుస క్రికెట్ మ్యాచ్​లతో బిజీగా ఉండడం వల్ల ఇద్దరికీ సరదాగా మాట్లాడుకోడానికి సమయం దొరికేది కాదని అన్నాడు. అందుకే రాత్రి వేళల్లోనే కాసేపు మాట్లాడుకుంటామని పేర్కొన్నాడు. అలాగే కెరీర్ పరంగా అవసరమైన సమయంలో సలహాలు, సూచనలు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటామని రింకూ అన్నాడు.

గ్రాండ్​గా ఎంగేేజ్​మెంట్
జూన్ 08న లఖ్​నవూ సెంట్రమ్‌ హోటల్‌లో రింకూ- ప్రియా సరోజ్ నిశ్చితార్థం ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు మాజీ క్రికెటర్లు ప్రవీణ్ కుమార్, పీయూష్ చావ్లా, ఉత్తరప్రదేశ్ రంజీ జట్టు కెప్టెన్ ఆర్యన్ జుయల్ హాజరయ్యారు. అలాగే పలువురు రాజకీయ నేతలు కూడా వచ్చారు. అయితే ఈ వేడుకకు బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో, కోల్​కతా నైట్ రైడర్స్ జట్టు ఓనర్ షారుక్ ఖాన్​ను కూడా రింకూ ఆహ్వానించాడు. అయితే బిజీ షెడ్యూల్‌ కారణంగా షారుక్ ఎంగేజ్​మెంట్ ఈవెంట్​కు రాలేకపోయారని రింకూ వెల్లడించాడు.

ప్రియా ఎవరంటే?
ప్రియా సరోజ్ ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ మచ్లీషహర్ నియోజకవర్గం ఎంపీగా ఉన్నారు. 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఎంపీగా గెలిచారు. ఆమె తండ్రికి సుదీర్ఘమైన రాజకీయ నేపథ్యం ఉంది. పలుమార్లు ఎమ్మెల్యే, ఎంపీగా సేవలు అందించారు. 2022లో ఆమె తండ్రి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినప్పుడు ప్రియా ప్రచారంలో చురుగ్గా పాల్గొని అందరి దృష్టిలోకి వచ్చారు.

