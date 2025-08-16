ETV Bharat / sports

పాత రూల్​కు బై బై- కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు సూర్యకుమార్​కే - ASIA CUP 2025

ఆసియా కప్ 2025లో భారత్ కెప్టెన్​పై క్లారిటీ!- ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడిన BCCI వర్గాలు

Asia Cup 2025
Asia Cup 2025 (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2025 at 5:32 PM IST

Asia Cup 2025 India : 2025 ఆసియా కప్​నకు టీమ్ఇండియా ఇంకా జట్టును ప్రకటించలేదు. అయితే రీసెంట్​గా ఇంగ్లాండ్​తో ఐదు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్ సిరీస్​లో భారత్​ను నడిపించిన శుభ్​మన్ గిల్​కే టీ20 బాధ్యతలు కూడా ఇస్తారని ప్రచారం జరిగింది. ఇంగ్లాండ్ సిరీస్​ ఫలితమే అతడిని రేస్​లో ఉంచింది. ఈ సిరీస్​లో 4 సెంచరీల సహాయంతో గిల్ మొత్తం 754 పరుగులు చేశాడు. అలాగే మూడు ఫార్మాట్‌లలోనూ ఒక్కరే కెప్టెన్ ఉండటం వల్ల కెప్టెన్ -కోచ్ మధ్య సమన్వయం మెరుగుపడుతుందని హెడ్​ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ కూడా భావించినట్లు తెలిసింది.

ఆసియా కప్‌లో కెప్టెన్ ఎవరు?
అయితే ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియాకు టీ20లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్‌గా కొనసాగుతున్నాడు. అతడి నాయకత్వంలో టీమ్ఇండియా మంచి ఫలితాలే సాధించింది. ప్రస్తుతం టీ20 జట్టు కూర్పు కూడా బాగానే ఉంది. అందుకే దీనిపై బాగా ఆలోచించిన సెలక్షన్ కమిటీ, మూడు ఫార్మాట్లకు ఒక్కరే కెప్టెన్ ఉండాలనే అంశాన్ని పక్కన పెట్టేసిందని తెలిసింది. కెప్టెన్​ను ఇలాగే కొనసాగించాలని భావిస్తుందట. 'అవును శుభ్‌మన్ గిల్ T20 కెప్టెన్ కావొచ్చనే చర్చ జరిగింది. కానీ అది జరగడం లేదు. పొట్టి ఫార్మాట్‌లో సూర్యకుమారే భారత జట్టుకు కెప్టెన్‌గా కొనసాగుతాడు' అని BCCI వర్గాలు ETV భారత్‌తో వివరించాయి.

వైస్ కెప్టెన్‌ ఎంపిక అసలైన సవాలు
ఆసియా కప్ కోసం భారత జట్టును ఎంపిక చేయడానికి ఆగస్టు 19న BCCI కార్యదర్శి దేవ్‌జిత్ సైకియా అధ్యక్షతన సెలక్షన్ కమిటీ సమావేశం జరగనుంది. సూర్యకుమార్ కూడా ఈ సమావేశానికి హాజరవుతాడు. ప్రస్తుతం అతడు జపాన్‌లో ఉన్నాడు. ఈ రాత్రికే బెంగళూరు చేరుకోనున్నాడు. అయితే ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియాకు T20లో వైస్ కెప్టెన్ ఎవరు అనే దానిపై అసలైన సవాల్ ఎదురు కానుంది. గత సిరీస్‌లో అక్షర్ పటేల్ వైస్ కెప్టెన్‌గా ఉన్నాడు. కానీ ఆసియా కప్‌లో ఈ బాధ్యతను వేరొకరికి ఇవ్వవచ్చు.

Suryakumar Yadav
సూర్యకుమార్ యాదవ్ (Source : IANS)

సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీలో, అక్షర్ పటేల్ వైస్ కెప్టెన్​గా భారత్​ చివరిసారిగా 2025 జనవరిలో ఇంగ్లాండ్‌తో ఐదు మ్యాచ్‌ల T20 సిరీస్‌ ఆడింది. ఈ సిరీస్​ను టీమ్ఇండియా 4- 1 తేడాతో గెలుచుకుంది. ఆ సిరీస్‌లో అభిషేక్ శర్మ 279 పరుగులు, వరుణ్ చక్రవర్తి 14 వికెట్లతో భారత్​లో టాప్ పర్ఫార్మర్స్​గా నిలిచారు.

సూర్య కెప్టెన్సీ రికార్డ్
2024 T20 ప్రపంచ కప్ తర్వాత రోహిత్ శర్మ పొట్టి ఫార్మాట్​తు వీడ్కోలు పలికాడు. దీంతో రోహిత్ నుంచి సూర్యకుమార్ ఆ బాధ్యతలు స్వీకరించాడు. అతడు ఇప్పటివరకు 22 మ్యాచ్‌లలో భారత్​కు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించాడు. అందులో టీమ్ఇండియా 17 మ్యాచ్‌ల్లో నెగ్గింది. అలాగే ఈ మ్యాచ్​ల్లో సూర్య 26.57 సగటుతో 558 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 1 సెంచరీ, 4 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

ఆసియా కప్ 2025లో భారత్​ మ్యాచ్‌లు
ఆసియా కప్ టోర్నీ సెప్టెంబర్ 09న ప్రారంభమై అదే నెల 28న ముగుస్తుంది. దుబాయ్ వేదికగా టోర్నీ జరగనుంది. ఇందులో భారత్ తొలి మ్యాచ్​లో సెప్టెంబర్ 10న UAEతో తలపడనుంది. ఆ తర్వాత భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ఉండనుంది. ఇది సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్​లో జరగనుంది. ఆపై సెప్టెంబర్ 19న ఒమన్‌తో టీమ్ఇండియా తమ చివరి గ్రూప్ స్టేజ్​ మ్యాచ్ ఆడనుంది.

