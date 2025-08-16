Asia Cup 2025 India : 2025 ఆసియా కప్నకు టీమ్ఇండియా ఇంకా జట్టును ప్రకటించలేదు. అయితే రీసెంట్గా ఇంగ్లాండ్తో ఐదు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్లో భారత్ను నడిపించిన శుభ్మన్ గిల్కే టీ20 బాధ్యతలు కూడా ఇస్తారని ప్రచారం జరిగింది. ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ ఫలితమే అతడిని రేస్లో ఉంచింది. ఈ సిరీస్లో 4 సెంచరీల సహాయంతో గిల్ మొత్తం 754 పరుగులు చేశాడు. అలాగే మూడు ఫార్మాట్లలోనూ ఒక్కరే కెప్టెన్ ఉండటం వల్ల కెప్టెన్ -కోచ్ మధ్య సమన్వయం మెరుగుపడుతుందని హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ కూడా భావించినట్లు తెలిసింది.
ఆసియా కప్లో కెప్టెన్ ఎవరు?
అయితే ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియాకు టీ20లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్గా కొనసాగుతున్నాడు. అతడి నాయకత్వంలో టీమ్ఇండియా మంచి ఫలితాలే సాధించింది. ప్రస్తుతం టీ20 జట్టు కూర్పు కూడా బాగానే ఉంది. అందుకే దీనిపై బాగా ఆలోచించిన సెలక్షన్ కమిటీ, మూడు ఫార్మాట్లకు ఒక్కరే కెప్టెన్ ఉండాలనే అంశాన్ని పక్కన పెట్టేసిందని తెలిసింది. కెప్టెన్ను ఇలాగే కొనసాగించాలని భావిస్తుందట. 'అవును శుభ్మన్ గిల్ T20 కెప్టెన్ కావొచ్చనే చర్చ జరిగింది. కానీ అది జరగడం లేదు. పొట్టి ఫార్మాట్లో సూర్యకుమారే భారత జట్టుకు కెప్టెన్గా కొనసాగుతాడు' అని BCCI వర్గాలు ETV భారత్తో వివరించాయి.
వైస్ కెప్టెన్ ఎంపిక అసలైన సవాలు
ఆసియా కప్ కోసం భారత జట్టును ఎంపిక చేయడానికి ఆగస్టు 19న BCCI కార్యదర్శి దేవ్జిత్ సైకియా అధ్యక్షతన సెలక్షన్ కమిటీ సమావేశం జరగనుంది. సూర్యకుమార్ కూడా ఈ సమావేశానికి హాజరవుతాడు. ప్రస్తుతం అతడు జపాన్లో ఉన్నాడు. ఈ రాత్రికే బెంగళూరు చేరుకోనున్నాడు. అయితే ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియాకు T20లో వైస్ కెప్టెన్ ఎవరు అనే దానిపై అసలైన సవాల్ ఎదురు కానుంది. గత సిరీస్లో అక్షర్ పటేల్ వైస్ కెప్టెన్గా ఉన్నాడు. కానీ ఆసియా కప్లో ఈ బాధ్యతను వేరొకరికి ఇవ్వవచ్చు.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీలో, అక్షర్ పటేల్ వైస్ కెప్టెన్గా భారత్ చివరిసారిగా 2025 జనవరిలో ఇంగ్లాండ్తో ఐదు మ్యాచ్ల T20 సిరీస్ ఆడింది. ఈ సిరీస్ను టీమ్ఇండియా 4- 1 తేడాతో గెలుచుకుంది. ఆ సిరీస్లో అభిషేక్ శర్మ 279 పరుగులు, వరుణ్ చక్రవర్తి 14 వికెట్లతో భారత్లో టాప్ పర్ఫార్మర్స్గా నిలిచారు.
సూర్య కెప్టెన్సీ రికార్డ్
2024 T20 ప్రపంచ కప్ తర్వాత రోహిత్ శర్మ పొట్టి ఫార్మాట్తు వీడ్కోలు పలికాడు. దీంతో రోహిత్ నుంచి సూర్యకుమార్ ఆ బాధ్యతలు స్వీకరించాడు. అతడు ఇప్పటివరకు 22 మ్యాచ్లలో భారత్కు కెప్టెన్గా వ్యవహరించాడు. అందులో టీమ్ఇండియా 17 మ్యాచ్ల్లో నెగ్గింది. అలాగే ఈ మ్యాచ్ల్లో సూర్య 26.57 సగటుతో 558 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 1 సెంచరీ, 4 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.
ఆసియా కప్ 2025లో భారత్ మ్యాచ్లు
ఆసియా కప్ టోర్నీ సెప్టెంబర్ 09న ప్రారంభమై అదే నెల 28న ముగుస్తుంది. దుబాయ్ వేదికగా టోర్నీ జరగనుంది. ఇందులో భారత్ తొలి మ్యాచ్లో సెప్టెంబర్ 10న UAEతో తలపడనుంది. ఆ తర్వాత భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ఉండనుంది. ఇది సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్లో జరగనుంది. ఆపై సెప్టెంబర్ 19న ఒమన్తో టీమ్ఇండియా తమ చివరి గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్ ఆడనుంది.
