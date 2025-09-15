'ఒత్తిడి లేకపోతే ఆటలో మజా ఉండదు'- పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్పై కెప్టెన్ సూర్య
మ్యాచ్ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్
Published : September 15, 2025 at 10:48 AM IST
India vs Pakistan Asia Cup : చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ను చిత్తు చేసిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. మ్యాచ్ సమయంలో తాము ఒత్తిడిలో ఉన్నామని, కానీ అది లేకుంటే ఆటలో మజా ఉండదని అభిప్రాయపడ్డారు. "మనం ఏ జట్టుతో ఆడుతున్నా సరే ఒత్తిడి ఉంటుంది. కానీ ఒత్తిడి లేకపోతే ఆట సరదాగా ఉండదు. ఒత్తిడి అధిగమిస్తూ ఆడితేనే మజాగా ఉంటుంది. ఆటలో స్కోర్ కాస్త అటు ఇటు అవుతుంది. దానిని మనం ఏం చేయగలం? ఇదంతా ఆటలో భాగమే. ఇంకాస్త బాగా ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈరోజు మేము ప్రదర్శన బాగా చేయకపోతే డ్రెస్సింగ్ రూమ్లోకి వెళ్లాక తప్పులను వెతికేవాళ్లం. కానీ మేము ఈరోజు మ్యాచ్ను మంచిగా ముగించాం. మ్యాచ్ చివరి వరకు ఉండడం చాలా ముఖ్యం. " అని అన్నారు.
"ఇంగ్లాండ్తో టెస్ట్ మ్యాచ్లో కుల్దీప్ ఉన్నా ఆడే అవకాశం దొరకలేదు. కానీ నిజంగా అతడు చాలా కష్టపడ్డాడు. బౌలింగ్తో పాటు ముఖ్యంగా ఫిట్నెస్పైనా చాలా కసరత్తు చేశాడు. అతడు పడిన కష్టం మనకు కనిపిస్తుంది. అతడు మాకు రెండు మ్యాచ్లను గెలిపించాడు. బుమ్రా ఎంతటి టాప్ బౌలర్ ప్రపంచం మొత్తానికి తెలుసు. పవర్ ప్లేలో అతడు ఒకటి లేదా రెండు ఓవర్లు మాత్రమే బౌలింగ్ చేస్తాడు. ఎప్పుడూ మూడో ఓవర్ వేయలేదు. కానీ మేము దానిని ప్రయత్నిస్తూ ఆటాకింగ్ ఆప్షన్గా ఉపయోగించుకున్నాం. ఒకవేళ అతడు రెండు కీలక వికెట్లు తీసినా లేదా కట్టుదిట్టమైన ఓవర్లు వేసినా తర్వాత వచ్చే వారికి పని సులభం అవుతుంది. ఫలితంగా తర్వాత వచ్చే హార్దిక్ పాండ్య, శివమ్ దూబేలు కీలకమైన మిడిల్, డెత్ ఓవర్లు వేసేందుకు చక్కటి అవకాశం దొరుకుతుంది."
--సూర్యకుమార్ యాదవ్, కెప్టెన్
ఓపెనర్లు తప్పా మిగిలిన ప్రతి ఒక్కరూ ఏ స్థానంలోనైనా ఆడేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని యాజమాన్యం చెప్పిందని సూర్య కుమార్ తెలిపారు. స్పిన్నర్లు కూడా తమ పనిని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారని అభినందించారు. "టీ20ల్లో ఏడుగురు బ్యాటర్లతో ఆడుతుంటే ప్రతి ఒక్కరూ కొద్దిగానైనా ప్రభావం చూపించాల్సి ఉంటుంది. దానిని ప్రతి ఒక్కరూ సరిగ్గా పూర్తి చేశారు. బ్యాటర్లు ఏ స్థానంలోనైనా ఆడేందుకు సిద్ధంగా ఉంటే ఆ జట్టు మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. స్పినర్లు చక్కటి ప్రదర్శను ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా కుల్దీప్ యాదవ్ తన స్పిల్తో రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. ఇంకా అక్సర్ పటేల్, వరుణ్ చక్రవర్తి కూడా వారి కోటాను చక్కగా పూర్తి చేశారు. వారు చాలా కష్టపడి ప్రాక్టీస్ చేశారు. అటు బౌలింగ్తో పాటు ఫీల్డింగ్లనూ మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చారు. ముగ్గురు స్పినర్లు విరుచుకుపడగా, వారికి హర్దిక్ పాండ్య, జస్ప్రీత్ బుమ్రా కూడా మద్దతు ఇచ్చారు." అని సూర్య కుమార్ యాదవ్ చెప్పారు.
అంతకుముందు పాకిస్థాన్కు గ్రౌండ్లోనే తగిన గుణపాఠం చెప్పింది టీమ్ఇండియా. మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు టాస్ సందర్భంగా పాక్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘాతో భారత్ కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు. మ్యాచ్ అయ్యాక కూడా కరచాలనం చేయలేదు. గ్రౌండ్ నుంచి ఆటగాళ్లు నేరుగా డగౌట్కు వచ్చేశారు. అయితే కాదు ఈ విజయాన్ని పహల్గాం ఉగ్రదాడి బాధితులు, సాయుధ బలగాలకు అంకితమిస్తున్నట్లు కెప్టెన్ సూర్య చెప్పుకొచ్చాడు.
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, టాస్ గెలిచి ముందుగా బ్యాటింగ్కు దిగిన పాకిస్థాన్ను 127/9కే కట్టడి చేసింది భారత్. కుల్దీప్ యాదవ్ (3/18), అక్షర్ పటేల్ (18/2), బుమ్రా (28/2) కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్తో అదరగొట్టారు. అనంతరం బ్యాటింగ్కు దిగిన టీమ్ఇండియా 128 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని 15.5 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (47*; 37 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 1 సిక్స్) అదరగొట్టాడు. తిలక్ వర్మ, అభిషేక్ శర్మ బౌండరీలతో కాసేపు అలరించాడు. శుభ్మన్ గిల్ తక్కువస్కోరుకే వెనుదిరిగ్గా, శివమ్ దూబె నాటౌట్గా నిలిచాడు.