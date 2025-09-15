ETV Bharat / sports

'ఒత్తిడి లేకపోతే ఆటలో మజా ఉండదు'- పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్​పై కెప్టెన్​ సూర్య

మ్యాచ్​ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్​

india vs pakistan asia cup
india vs pakistan asia cup (ACC)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2025 at 10:48 AM IST

3 Min Read
India vs Pakistan Asia Cup : చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్​ను చిత్తు చేసిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్​ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. మ్యాచ్​ సమయంలో తాము ఒత్తిడిలో ఉన్నామని, కానీ అది లేకుంటే ఆటలో మజా ఉండదని అభిప్రాయపడ్డారు. "మనం ఏ జట్టుతో ఆడుతున్నా సరే ఒత్తిడి ఉంటుంది. కానీ ఒత్తిడి లేకపోతే ఆట సరదాగా ఉండదు. ఒత్తిడి అధిగమిస్తూ ఆడితేనే మజాగా ఉంటుంది. ఆటలో స్కోర్​ కాస్త అటు ఇటు అవుతుంది. దానిని మనం ఏం చేయగలం? ఇదంతా ఆటలో భాగమే. ఇంకాస్త బాగా ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈరోజు మేము ప్రదర్శన బాగా చేయకపోతే డ్రెస్సింగ్​ రూమ్​లోకి వెళ్లాక తప్పులను వెతికేవాళ్లం. కానీ మేము ఈరోజు మ్యాచ్​ను మంచిగా ముగించాం. మ్యాచ్​ చివరి వరకు ఉండడం చాలా ముఖ్యం. " అని అన్నారు.

"ఇంగ్లాండ్​తో టెస్ట్​ మ్యాచ్​లో కుల్దీప్​ ఉన్నా ఆడే అవకాశం దొరకలేదు. కానీ నిజంగా అతడు చాలా కష్టపడ్డాడు. బౌలింగ్​తో పాటు ముఖ్యంగా ఫిట్​నెస్​పైనా చాలా కసరత్తు చేశాడు. అతడు పడిన కష్టం మనకు కనిపిస్తుంది. అతడు మాకు రెండు మ్యాచ్​లను గెలిపించాడు. బుమ్రా ఎంతటి టాప్​ బౌలర్​ ప్రపంచం మొత్తానికి తెలుసు. పవర్​ ప్లేలో అతడు ఒకటి లేదా రెండు ఓవర్లు మాత్రమే బౌలింగ్ చేస్తాడు. ఎప్పుడూ మూడో ఓవర్​ వేయలేదు. కానీ మేము దానిని ప్రయత్నిస్తూ ఆటాకింగ్​ ఆప్షన్​గా ఉపయోగించుకున్నాం. ఒకవేళ అతడు రెండు కీలక వికెట్లు తీసినా లేదా కట్టుదిట్టమైన ఓవర్లు వేసినా తర్వాత వచ్చే వారికి పని సులభం అవుతుంది. ఫలితంగా తర్వాత వచ్చే హార్దిక్ పాండ్య, శివమ్ దూబేలు కీలకమైన మిడిల్​, డెత్​ ఓవర్లు వేసేందుకు చక్కటి అవకాశం దొరుకుతుంది."

--సూర్యకుమార్ యాదవ్​, కెప్టెన్​

ఓపెనర్లు తప్పా మిగిలిన ప్రతి ఒక్కరూ ఏ స్థానంలోనైనా ఆడేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని యాజమాన్యం చెప్పిందని సూర్య కుమార్​ తెలిపారు. స్పిన్నర్లు కూడా తమ పనిని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారని అభినందించారు. "టీ20ల్లో ఏడుగురు బ్యాటర్లతో ఆడుతుంటే ప్రతి ఒక్కరూ కొద్దిగానైనా ప్రభావం చూపించాల్సి ఉంటుంది. దానిని ప్రతి ఒక్కరూ సరిగ్గా పూర్తి చేశారు. బ్యాటర్లు ఏ స్థానంలోనైనా ఆడేందుకు సిద్ధంగా ఉంటే ఆ జట్టు మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. స్పినర్లు చక్కటి ప్రదర్శను ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా కుల్దీప్​ యాదవ్​ తన స్పిల్​తో రిటర్న్​ గిఫ్ట్​ ఇచ్చాడు. ఇంకా అక్సర్ పటేల్, వరుణ్​ చక్రవర్తి కూడా వారి కోటాను చక్కగా పూర్తి చేశారు. వారు చాలా కష్టపడి ప్రాక్టీస్​ చేశారు. అటు బౌలింగ్​తో పాటు ఫీల్డింగ్​లనూ మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చారు. ముగ్గురు స్పినర్లు విరుచుకుపడగా, వారికి హర్దిక్​ పాండ్య, జస్​ప్రీత్​ బుమ్రా కూడా మద్దతు ఇచ్చారు." అని సూర్య కుమార్ యాదవ్​ చెప్పారు.

అంతకుముందు పాకిస్థాన్​కు గ్రౌండ్​లోనే తగిన గుణపాఠం చెప్పింది టీమ్​ఇండియా. మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు టాస్ సందర్భంగా పాక్ కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘాతో భారత్ కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ షేక్​ హ్యాండ్​ ఇవ్వలేదు. మ్యాచ్ అయ్యాక కూడా కరచాలనం చేయలేదు. గ్రౌండ్​ నుంచి ఆటగాళ్లు నేరుగా డగౌట్​కు వచ్చేశారు. అయితే కాదు ఈ విజయాన్ని పహల్గాం ఉగ్రదాడి బాధితులు, సాయుధ బలగాలకు అంకితమిస్తున్నట్లు కెప్టెన్ సూర్య చెప్పుకొచ్చాడు.

ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, టాస్ గెలిచి ముందుగా బ్యాటింగ్‌కు దిగిన పాకిస్థాన్‌ను 127/9కే కట్టడి చేసింది భారత్​. కుల్‌దీప్ యాదవ్ (3/18), అక్షర్ పటేల్ (18/2), బుమ్రా (28/2) కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్​తో అదరగొట్టారు. అనంతరం బ్యాటింగ్‌కు దిగిన టీమ్ఇండియా 128 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని 15.5 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. కెప్టెన్​ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (47*; 37 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 1 సిక్స్) అదరగొట్టాడు. తిలక్ వర్మ, అభిషేక్ శర్మ బౌండరీలతో కాసేపు అలరించాడు. శుభ్‌మన్ గిల్ తక్కువస్కోరుకే వెనుదిరిగ్గా, శివమ్ దూబె నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

