సూర్యకుమార్‌ మ్యాచ్‌ ఫీజులో 30 శాతం కోత- భారత్‌, పాకిస్థాన్‌ ఆటగాళ్లపై ఐసీసీ చర్యలు

భారత్ కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్పై ఐసీసీ చర్యలు- మ్యాచ్ ఫీజులో 30 శాతం కోత- పాక్ ఆటగాళ్లపై కూడా!
Published : September 26, 2025 at 7:35 PM IST
Suryakumar Fined : భారత్, పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లపై ఐసీసీ చర్యలు చేపట్టింది. భారత్ కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ మ్యాచ్ ఫీజులో 30 శాతం కోత విధించింది. అలాగే భారత్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రెచ్చగొట్టేలా ప్రవర్తించిన పాక్ ఆటగాళ్లపై ఐసీసీ చర్యలు తీసుకుంది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
ఆసియాకప్ గ్రూప్ దశలో పాక్పై భారత్ విజయాన్ని పహల్గాం ఉగ్రదాడి బాధితులకు, భారత సైన్యానికి అంకితం ఇస్తున్నట్లు భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ వ్యాఖ్యానించాడు. దీనిపై పాకిస్థాన్ ఐసీసీకి ఫిర్యాదు చేసింది. దీనితో ఐసీసీ మ్యాచ్ రిఫరీ రిచీ రిచర్డ్సన్ భారత్ కెప్టెన్పై విచారణ జరిపారు. అనంతరం ఈ వ్యవహారంలో సూర్యకుమార్ నిర్దోషి అని తేల్చిచెప్పారు. అయితే దీని తరువాత ఐసీసీ సూర్యకుమార్ యాదవ్ మ్యాచ్ ఫీజులో 30 శాతం జరిమానా విధించింది. ఇకపై టోర్నమెంట్లో రాజకీయ ప్రకటనలు ఏవీ చేయవద్దని తేల్చిచెప్పింది.
మరోవైపు సూపర్-4లో భాగంగా భారత్తో మ్యాచ్లో రెచ్చగొట్టేలా ప్రవర్తించిన పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లపైనా ఐసీసీ చర్యలు చేపట్టింది. యుద్ధ విమానాలు కూలినట్లు 6-0అని సైగలు చేసిన పాక్ పేసర్ హారిస్ రవూఫ్నకు ఐసీసీ జరిమానా విధించింది. మ్యాచ్ ఫీజులో 30 శాతం కోత పెట్టింది. అదే మ్యాచ్లో హాఫ్ సెంచరీ చేసిన తర్వాత గన్ షాట్ చూపిస్తూ హావభావాలు ప్రదర్శించిన పాక్ బ్యాటర్ షాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ను మాత్రం హెచ్చరించి వదిలేసింది. అతడికి మాత్రం ఎటువంటి జరిమానా విధించలేదు. బీసీసీఐ, పీసీబీ పరస్పర ఫిర్యాదుల మేరకు విచారణ జరిపిన ఐసీసీ ఈ మేరకు చర్యలు చేపట్టింది. ఆదివారం భారత్-పాక్ మధ్య జరగనున్న ఫైనల్ మ్యాచ్కు మందు ఈ పరిణామం చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.
బీసీసీఐ అప్పీల్
సూర్యకుమార్పై విధించిన జరిమానాకు వ్యతిరేకంగా బీసీసీఐ అప్పీల్ దాఖలు చేసినట్లు సమాచారం.
నో షేక్ హ్యాండ్
పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి బాధితులకు సంఘీభావంగా టాస్ సమయంలో, పాక్ ఆటగాళ్లతో కరచాలనం చేయడానికి భారత ఆటగాళ్లు నిరాకరించారు. దీనితో ఇరు జట్ల మధ్య ఉద్రికత్తలు తీవ్రమయ్యాయి. మరోవైపు ఇప్పటి వరకు ఆసియా కప్లో భాగంగా భారత్-పాక్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లన్నింటిలోనూ సూర్యకుమార్ నేతృత్వంలోని ఇండియా టీమ్ ఘన విజయాలు సాధించిన విషయం తెలిసిందే.
పాక్తోనే ఫైనల్ మ్యాచ్
ఈ ఆసియాకప్ టీ20 టోర్నీలో మూడోసారి భారత్, పాక్ సమరం జరగనుంది. ఎందుకంటే, ఇప్పటికే పాకిస్థాన్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. గురువారం బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన నిర్ణయాత్మక సూపర్-4 మ్యాచ్లో బ్యాటింగ్లో తడబడ్డప్పటికీ, తరువాత అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసింది. దీనితో పాక్ 11 పరుగుల స్వల్ప తేడాతో గట్టెక్కింది.
ప్రస్తుతం భారత్, శ్రీలంక మధ్య మ్యాచ్ జరుగుతోంది. దీని ఫలితం ఎలా ఉన్నా, ఫైనల్లో భారత్ ఆడడం ఖాయం. అందుకే మరోసారి ఆసియా కప్ ఫైనల్లో చిరకాల ప్రత్యర్థులు భారత్-పాక్ మధ్య రసవత్తరమైన పోరు జరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇప్పటి వరకు జరిగిందంతా ఓ ఎత్తు అనుకుంటే, పాక్తో మ్యాచ్ మరో ఎత్తు. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు పాక్ మన భారత్ టీమ్ చేతిలో ఓడిపోతూనే వస్తోంది. అందుకే ఫైనల్లో తన శక్తినంతా వాడి పోరాడుతుంది. అందుకే భారత్ కూడా సరైన వ్యూహంతో బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ సమన్వయంతో పాక్ను మట్టికరిపించాల్సి ఉంటుంది.
