'రోహిత్ శర్మ నుంచి నేను నేర్చుకున్నది అదే'- సూర్యకుమార్ యాదవ్

Surya Kumar About Rohit : భారత టీ20 జట్టు కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్‌ ఇటీవల కనెక్ట్​ 2025 కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాడు. ఈ ఈవెంట్​లో సూర్య తన కెరీర్​లో మాజీ కెప్టెన్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, మహేంద్రసింగ్ ధోనీపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. ధోనీ కెప్టెన్సీలో టీమ్ఇండియాకు ఆడడం తన కెరీర్​లో పెద్ద కల అని చెప్పాడు. కానీ ఆ అవకాశం కెరీర్​లో దక్కలేదని అన్నాడు. అలాగే విరాట్, రోహిత్ నాయకత్వం గురించి కూడా మాట్లాడాడు.

"ధోనీ నాయకత్వంలో టీమ్‌ఇండియా తరపున ఆడడం నాకు అతి పెద్ద కల. కానీ ఆ అవకాశం మాత్రం నాకు రాలేదు" అని సూర్యకుమార్ చెప్పాడు. "ఐపీఎల్‌లో ధోనీకి ప్రత్యర్థి జట్టలో ఆడిన ప్రతిసారీ, ఆయన స్టంప్స్ వెనక ఉన్న తీరును గమనిస్తాను. ఎంత ఒత్తిడిలోనైనా ఆయన ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉంటాడు. తనలోని ఈ తత్వం నాకు ఎంతో నేర్పింది. మ్యాచ్‌లో ఎం జరుగుతుందో గమనించి, అనంతరం సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడంలో ఆయన నుంచి నేను అనుభవం పొందాను" అని తెలిపాడు.

అంతేగాక, విరాట్ కోహ్లీ నాయకత్వం గురించి మాట్లాడుతూ "నా అంతర్జాతీయ కెరీర్‌ విరాట్ నాయకత్వంలోనే ఆరంభమైంది. అతడు ఎంతో ఫిట్​గా ఉంటాడు. సహచర ఆటగాళ్లు తమ సామర్థ్యాన్ని మించి ప్రదర్శన ఇవ్వాలని ఆశిస్తారు. విరాట్ మైదానంలో, బయటా ఎప్పుడూ ఎనర్జిటిక్‌గా ఉంటాడు. ఆయన ప్రతి ఆటగాడి నుంచి ఉత్తమమైన ప్రదర్శననే ఆశిస్తాడు" అని విరాట్ కెప్టెన్సీ, ఫిట్​నెస్​ను కొనియాడారు.

రోహిత్ శర్మ నాయకత్వం గురించి కూడా సూర్య మాట్లాడాడు. "రోహిత్ నాయకత్వంలో నేను ఐపీఎల్‌లోతోపాటు, భారత్ తరపున కూడా అనేక మ్యాచ్‌లు ఆడాను. రోహిత్ ప్రతి ఆటగాడికి స్నేహపూర్వక వాతావరణాన్ని కల్పించే కెప్టెన్. తనకు పెద్దా చిన్నా అనే ఎలాంటి భేదభావం ఉండదు. అందరితో ఈజీగా కలిసిపోతాడు. తన దగ్గర నేను నేర్చుకున్న ముఖ్యమైన విషయం ఇదే" అని సూర్య పేర్కొన్నాడు.

కాగా, ప్రస్తుతం సూర్య టీమ్ఇండియా టీ20 జట్టుకు రెగ్యులర్ కెప్టెన్​గా ఉన్నాడు. అతడి నాయకత్వంలోనే రీసెంట్​గా భారత్ 2025 ఆసియా కప్​లో ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. అలాగే ఇదే నెలలో సూర్య నాయకత్వంలోనే భారత్, ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ సిరీస్​లో ఆసీస్​తో భారత్ 5 టీ20 మ్యాచ్​లు ఆడనుంది. ఈ టూర్​కు సంబంధించి శనివారం బీసీసీఐ జట్టును ప్రకటించింది.

ఆసీస్ పర్యటకు ఎంపికైన టీమ్ఇండియా టీ20 జట్టు సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), అభిషేక్, గిల్, సంజు, తిలక్ వర్మ, రింకూ సింగ్, నితీష్ రానా, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, జితేష్ శర్మ, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్, కుల్దీప్, హర్షిత్ రానా, వాషింగ్టన్ సుందర్

ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో టీ20 సిరీస్ కంప్లీట్ షెడ్యూల్

  • అక్టోబర్ 29 - తొలి టీ20- కాన్‌బెర్రా
  • అక్టోబర్ 31 - రెండో టీ20- మెల్‌బోర్న్
  • నవంబర్ 02 - మూడో టీ20- హోబర్ట్
  • నవంబర్ 06 - నాలుగో టీ20- గోల్డ్ కోస్ట్
  • నవంబర్ 08 - ఐదో టీ20- బ్రిస్బేన్

