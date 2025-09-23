ఖరీదైన అభిమానం- 15 తులాల గోల్డెన్ మొబైల్ కవర్పై విరాట్ ఫొటో
బంగారు మొబైల్ కవర్పై విరాట్ ఫొటో, పేరు
Published : September 23, 2025 at 12:17 PM IST
Virat Kohli Golden Mobile Cover : క్రికెట్కు భారత్లో ఉన్నంత ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ ఇంకెక్కడా లేదని చెప్పొచ్చు. ముఖ్యంగా భారత్ జట్టులో విరాట్ కోహ్లీది ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. సచిన్, ధోనీ తర్వాత ఆ స్థాయిలో అభిమానులు ఉంటారు. కోహ్లీ మీద ఉన్న అభిమానాన్ని విన్నూతంగా చూపించేందుకు ఫ్యాన్స్ ప్రయత్నిస్తుంటారు. అలాంటిదే గుజరాత్లోని సూరత్కు చెందిన ఓ యువకుడు చేశాడు. గాడ్ఫాదర్గా భావిస్తున్న కోహ్లీ ఫొటో, పేరును 15 తులాల బంగారు మొబైల్ కవర్పై వేయించాడు. అంతేకాకుండా బ్రాస్లెట్ మీద కూడా విరాట్ పేరు ఉంటుంది. వాటి విలువ దాదాపు రూ.15 లక్షల వరకు ఉంటుంది. వాటిని చూసేందుకు స్థానికులు ఆ యువకుడి దగ్గరకు వస్తున్నారు.
సూరత్లోని కుద్సాద్ గ్రామానికి చెందిన అంకిత్ పటేల్ అనే యువకుడు విరాట్కు వీరాభిమాని. విరాట్ను క్రికెట్ గాడ్ఫాదర్గా భావిస్తున్నాడు. అంకిత్ పటేల్ మంచి క్రికెటర్ కూడా. అనేక క్రికెట్ మ్యాచ్ల్లో తన ప్రతిభ చూపించి, విజయ్ ట్రోఫీ కూడా గెలుచుకున్నాడు. విరాట్ కోహ్లీని తన క్రికెట్ గురువుగా భావిస్తాడు. టీవీలో కోహ్లీ బ్యాటింగ్ చూస్తూ ఆట నేర్చుకున్నాడు అంకిత్. తన విజయానికి కారణం విరాట్ కోహ్లీనే అని చెబుతున్నాడు. ఇక విరాట్ కోహ్లీని కలిసేందుకు మూడు సార్లు లండన్ వెళ్లినట్లు అంకిత్ తెలిపాడు. కానీ కలవలేకపోయాడని, ఈ విషయంలో తనకు ఎంతో బాధగా ఉంటుందని చెప్పాడు. ఇప్పటివరకు అనేక మంది భారత క్రికెటర్లను కలిసిన అంకిత్, ఇప్పటికీ కోహ్లీని కలవలేకపోయానని చెబుతున్నాడు.
కోహ్లీ మీద ఉన్న అభిమానంతో అంకిత్ పటేల్ రూ.15 లక్షల విలువైన 15 తులాల బంగారు మొబైల్ కవర్, బ్రాస్లెట్ను తయారు చేయించాడు. దానిపై విరాట్ కోహ్లీ ఫొటో, పేరు చెక్కి ఉంటుంది. బ్రాస్లెట్ మీద కూడా కోహ్లీ అని పేరు ఉంటుంది. విరాట్పై అంకిత్కు ఉన్న అభిమానానికి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆ బంగారు కవర్ను చూసేందుకు స్థానికులు అంకిత్ పటేల్ వద్దకు వస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.