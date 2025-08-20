ETV Bharat / sports

భారత్​ X పాక్ మ్యాచ్​ జరుగుతుందా? కేంద్రానిదే తుది నిర్ణయమా? గావస్కర్ ఏమన్నారంటే? - SUNIL GAWASKAR CLARITY

భారత్ – పాకిస్థాన్ మ్యాచ్‌పై గావస్కర్ స్పష్టీకరణ

India Pakistan Match
India Pakistan Match (Source: IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2025 at 9:36 AM IST

India Pakistan Match : ఆసియా కప్ కోసం టీమ్‌ఇండియా జట్టును బీసీసీఐ ప్రకటించింది. పాకిస్థాన్ ఇప్పటికే తమ స్క్వాడ్‌ను వెల్లడించింది. అయితే భారత్ – పాక్ పోరు నిజంగానే జరుగుతుందా? లేదా? అనేది ఇప్పటికీ అభిమానుల్లో పెద్ద సందేహంగానే ఉంది. పహల్గాం ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్‌తో సంబంధాలు తెంచుకోవాలన్న డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఇటీవలే జరిగిన వరల్డ్ ఛాంపియన్‌షిప్ ఆఫ్ లెజెండ్స్‌లో కూడా భారత్ తమ మ్యాచ్‌ను పాకిస్థాన్‌తో ఆడలేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆసియా కప్‌లో ఏమి జరుగుతుందన్న దానిపై క్రికెట్ అభిమానుల దృష్టి పడింది. దీని పై క్లారిటీ కోసం ప్రేక్షకులు ఎదురుచూస్తున్నారు.

ఆటగాళ్లపై ఎలాంటి విమర్శలు చేయొద్దు!
ఈ నేపధ్యంలో క్రికెట్ దిగ్గజం సునీల్ గావస్కర్ స్పందించారు. పాకిస్థాన్‌తో మ్యాచ్ ఆడాలా? వద్దా? అన్నది పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయమేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. "ఆటగాళ్లపై ఎలాంటి విమర్శలు చేయొద్దు. వారు బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్‌ కింద ఉంటారు. బోర్డు మాత్రం ఎప్పుడూ కేంద్రం ఆదేశాలను పాటిస్తుంది. కాబట్టి ఇది పూర్తిగా ప్రభుత్వ నిర్ణయం. 'వెళ్లి ఆడండి' అని కేంద్రం చెబితే ఆడాల్సిందే. లేకపోతే బీసీసీఐ కూడా వెనక్కి తగ్గాల్సిందే" అని గావస్కర్ స్పష్టం చేశారు.

గిల్ వైస్‌ కెప్టెన్‌గా నియామకం
ఆసియా కప్ కోసం ఎంపిక చేసిన జట్టు సమతూకంగా ఉందని గావస్కర్ అభిప్రాయపడ్డారు. "లోతైన బ్యాటింగ్‌లో కుడి - ఎడమ కాంబినేషన్ బాగా ఉంది. బౌలింగ్ యూనిట్ కూడా అద్భుతంగా ఉంది. ఇక శుభ్‌మన్ గిల్‌ను వైస్ కెప్టెన్‌గా నియమించడం సరైన నిర్ణయం. ఇటీవలే అతడు 750కి పైగా పరుగులు చేశాడు. ఇంత ఫామ్‌లో ఉన్న ఆటగాడిని వదులుకోలేం. భవిష్యత్తులో టీ20 కెప్టెన్సీ కూడా గిల్‌కి దక్కే అవకాశం ఉంది" అని గావస్కర్ విశ్లేషించారు.

ఎవరెవరిని ఎంపిక చేశారంటే?
సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ నాయకత్వంలోని 15 మంది సభ్యులతో కూడిన జట్టును అజిత్‌ అగార్కర్‌ నేతృత్వంలో సెలక్షన్‌ కమిటీ ఎంపిక చేసింది. టెస్టు కెప్టెన్‌ శుభమన్‌ గిల్‌ను తిరిగి జట్టులోకి ఎంపిక చేసిన కమిటీ, అతడిని వైస్‌ కెప్టెన్‌గా నియమించింది. స్టార్‌ పేసర్‌ జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా పురాగమనం చేయనున్నాడు. ఓపెనర్లుగా అభిషేక్‌ శర్మ, తిలక్‌ వర్మ, రింకూ సింగ్‌లను ఎంపిక చేశారు. వికెట్‌ కీపర్లుగా సంజూ శాంసన్‌, జితేశ్‌శర్మలకు చోటు కల్పించారు. ఆల్‌రౌండర్లు హార్దిక్‌ పాండ్యా, శివమ్‌ దూబే, అక్షర్‌ పటేల్‌ చోటు దక్కించుకున్నారు. స్పిన్నర్లు వరుణ్‌ చక్రవర్తి, కుల్దీప్‌యాదవ్‌లు ఎంపిక చేయగా బుమ్రాకు తోడుగా అర్షదీప్‌ సింగ్‌, హర్షిత్‌రాణాలు చోటు ఇచ్చారు. స్టాండ్‌ బై ఆటగాళ్లుగా యశస్వి జైస్వాల్‌, ధ్రువ్‌ జురెల్‌, ప్రసిద్ధ్‌ కిృష్ణ, రియాన్‌ పరాగ్‌, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌లను ఎంపిక చేశారు.

