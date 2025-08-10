Essay Contest 2025

వేలంలో శుభ్​మన్ గిల్ జెర్సీ- రూ.5.41 లక్షలకు సోల్డ్ - SHUBMAN GILL

వేలానికి టీమ్ఇండియా ప్లేయర్ల జెర్సీలు- వచ్చిన డబ్బు మొత్తం ఆ ఛారిటీకే!

Shubman Gill
Shubman Gill (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2025 at 10:54 AM IST

Shubman Gill Jersey Auction : భారత్- ఇంగ్లాండ్ టెస్టు సిరీస్​లో ఆడిన ప్లేయర్ల జెర్సీలు, క్యాప్​లను రెడ్‌రూత్‌ స్పెషల్‌ టైమ్డ్‌ ఛారిటీ వేలం నిర్వహించింది. ఈ సిరీస్​లో అత్యధిక పరుగులు నమోదు చేసిన టీమ్‌ఇండియా కెప్టెన్‌ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌, జెర్సీ వేలంలోనూ టాప్​లో నిలిచాడు. అతడి టెస్టు జెర్సీ వేలంలోనే అత్యధిక ధర పలికింది. గిల్ జెర్సీ రూ.5 లక్షల 41 వేలకు అమ్ముడుపోయింది. గిల్ జెర్సీ తర్వాత రెండు, మూడు స్థానాల్లో కూడా టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లే ఉడడం విశేషం.

గిల్ తర్వాత
ఆల్​రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా, స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఒక్కో జెర్సీకి రూ.4.94 లక్షల చొప్పున అమ్ముడయ్యాయి. వీళ్లిద్దరి తర్వాత సీనియర్ బ్యాటర్ కే ఎల్ రాహుల్ జెర్సీ రూ.4.70 లక్షలు పలికింది. వికెట్ కీపర్, బ్యాటర్ రిషబ్‌ పంత్‌ ధరించిన జెర్సీ రూ.4 లక్షలకు అమ్ముడైంది. ఇక ఇంగ్లాండ్‌ ఆటగాళ్లలో సీనియర్ బ్యాటర్ జో రూట్‌ జెర్సీకి టాప్ ధర దక్కింది. రూట్ జెర్సీ రూ. 4.47 లక్షలకు అమ్ముడవగా, కెప్టెన్ బెన్‌ స్టోక్స్‌ జెర్సీ వేలంలో రూ.4 లక్షలు పలికింది.

Shubman Gill
శుభ్​మన్ గిల్ (Source : Associated Press)

ఈ డబ్బుతో ఏం చేస్తారంటే?
కాగా, రెడ్‌రూత్‌ స్పెషల్‌ టైమ్డ్‌ ఫౌండేషన్ నిర్వహించిన ఈ వేలంలో భారీగా డబ్బు సమకూరింది. దాదాపు ఈ వేలంలో రూ. 35- 40 లక్షలు వచ్చాయి. ఈ మొత్తాన్ని రూత్‌స్ట్రాస్‌ ఫౌండేషన్‌కు అందజేస్తారు.

రెడ్​రూత్ డే అంటే ఏమిటి?
ఈ వేలానికి 'రెడ్​ ఫర్ రుత్​ స్పెషల్ టైమ్ ఆక్షన్' అని కూడా పెట్టారు. ఈ రెడ్ ఫర్ రుత్ డే ను ఇంగ్లాండ్ ప్రతిష్ఠాత్మక లార్డ్స్ క్రికెట్ గ్రౌండ్​లో జరపుకుంటారు. ఇక్కడ జరిగే టెస్టు మ్యాచ్​లోని ఓ రోజు స్టేడియం అంతా ఎరుపు రంగులోకి మారుతుంది. ప్రేక్షకులను టెస్టు మ్యాచ్​లో ఓ రోజు ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించాలని ప్రోత్సహిస్తుంటారు.

అయితే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్‌తో మరణించిన ఇంగ్లాండ్ మాజీ కెప్టెన్ సర్ ఆండ్రూ స్ట్రాస్ దివంగత భార్య రూత్ స్ట్రాస్‌కు అంకితంగా ఇలా చేస్తారు. ఈ రెడ్ ఫర్ రూత్ డే రోజు, ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ గురించి రూత్ స్ట్రాస్ ఫౌండేషన్ అవగాహన ప్రోగ్రామ్ నిర్వహిస్తుంటుంది. అలాగే క్యాన్సర్ కారణంగా తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన కుటుంబాల కోసం నిధులు సేకరిస్తుంది.

అండర్సన్- తెందుల్కర్ టెస్టు సిరీస్​లో భాగంగా ఇటీవల భారత్ ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లింది. ఈ పర్యటనలో టీమ్ఇండియా 5 టెస్టు మ్యాచ్​ల సిరీస్ ఆడింది. జూన్ 20న ప్రారంభమైన ఈ సిరీస్ ఆగస్టు 04న ముగిసింది. దాదాపు 45 రోజులపాటు జరిగిన సిరీస్​లో భారత్, ఇంగ్లాండ్ చెరో రెండు మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గగా, ఒక టెస్టు డ్రా గా ముగిసింది. దీంతో సిరీస్ 2-2తో డ్రాగా ముగిసింది.

శుభ్​మన్ గిల్ ఈ సిరీస్​లో కెప్టెన్సీతోపాటు బ్యాటింగ్​లోనూ రాణించి ఆకట్టుకున్నాడు. ఇరుజట్లలో అతడే టాప్ స్కోరర్. 10 ఇన్నింగ్స్​ల్లో 75 సగటుతో 754 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో నాలుగు శతకాలు ఉన్నాయి. ఇందులో రెండో టెస్టు ఎడ్జ్​బాస్టన్​ తొలి ఇన్నింగ్స్​లో డబుల్ సెంచరీ కూడా సాధించాడు. అలాగే ఈ సిరీస్​లో 50+ స్కోర్ అందుకున్న ప్రతీసారి గిల్ 100 మార్క్​ క్రాస్ చేశాడు. అలా చేసిన ఏకైక బ్యాటర్​ కూడా గిల్ కావడం విశేషం.

ఇంగ్లాండ్ సిరీస్​లో శుభ్​మన్ గిల్​ గీత దాటాడు : మాజీ క్రికెటర్

గిల్, సిరాజ్ కాదు- 25ఏళ్ల యంగ్ ప్లేయర్​కు ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్​ అవార్డ్!

