Shubman Gill Jersey Auction : భారత్- ఇంగ్లాండ్ టెస్టు సిరీస్లో ఆడిన ప్లేయర్ల జెర్సీలు, క్యాప్లను రెడ్రూత్ స్పెషల్ టైమ్డ్ ఛారిటీ వేలం నిర్వహించింది. ఈ సిరీస్లో అత్యధిక పరుగులు నమోదు చేసిన టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్, జెర్సీ వేలంలోనూ టాప్లో నిలిచాడు. అతడి టెస్టు జెర్సీ వేలంలోనే అత్యధిక ధర పలికింది. గిల్ జెర్సీ రూ.5 లక్షల 41 వేలకు అమ్ముడుపోయింది. గిల్ జెర్సీ తర్వాత రెండు, మూడు స్థానాల్లో కూడా టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లే ఉడడం విశేషం.
గిల్ తర్వాత
ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా, స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఒక్కో జెర్సీకి రూ.4.94 లక్షల చొప్పున అమ్ముడయ్యాయి. వీళ్లిద్దరి తర్వాత సీనియర్ బ్యాటర్ కే ఎల్ రాహుల్ జెర్సీ రూ.4.70 లక్షలు పలికింది. వికెట్ కీపర్, బ్యాటర్ రిషబ్ పంత్ ధరించిన జెర్సీ రూ.4 లక్షలకు అమ్ముడైంది. ఇక ఇంగ్లాండ్ ఆటగాళ్లలో సీనియర్ బ్యాటర్ జో రూట్ జెర్సీకి టాప్ ధర దక్కింది. రూట్ జెర్సీ రూ. 4.47 లక్షలకు అమ్ముడవగా, కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ జెర్సీ వేలంలో రూ.4 లక్షలు పలికింది.
ఈ డబ్బుతో ఏం చేస్తారంటే?
కాగా, రెడ్రూత్ స్పెషల్ టైమ్డ్ ఫౌండేషన్ నిర్వహించిన ఈ వేలంలో భారీగా డబ్బు సమకూరింది. దాదాపు ఈ వేలంలో రూ. 35- 40 లక్షలు వచ్చాయి. ఈ మొత్తాన్ని రూత్స్ట్రాస్ ఫౌండేషన్కు అందజేస్తారు.
రెడ్రూత్ డే అంటే ఏమిటి?
ఈ వేలానికి 'రెడ్ ఫర్ రుత్ స్పెషల్ టైమ్ ఆక్షన్' అని కూడా పెట్టారు. ఈ రెడ్ ఫర్ రుత్ డే ను ఇంగ్లాండ్ ప్రతిష్ఠాత్మక లార్డ్స్ క్రికెట్ గ్రౌండ్లో జరపుకుంటారు. ఇక్కడ జరిగే టెస్టు మ్యాచ్లోని ఓ రోజు స్టేడియం అంతా ఎరుపు రంగులోకి మారుతుంది. ప్రేక్షకులను టెస్టు మ్యాచ్లో ఓ రోజు ఎరుపు రంగు దుస్తులు ధరించాలని ప్రోత్సహిస్తుంటారు.
అయితే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్తో మరణించిన ఇంగ్లాండ్ మాజీ కెప్టెన్ సర్ ఆండ్రూ స్ట్రాస్ దివంగత భార్య రూత్ స్ట్రాస్కు అంకితంగా ఇలా చేస్తారు. ఈ రెడ్ ఫర్ రూత్ డే రోజు, ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ గురించి రూత్ స్ట్రాస్ ఫౌండేషన్ అవగాహన ప్రోగ్రామ్ నిర్వహిస్తుంటుంది. అలాగే క్యాన్సర్ కారణంగా తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన కుటుంబాల కోసం నిధులు సేకరిస్తుంది.
అండర్సన్- తెందుల్కర్ టెస్టు సిరీస్లో భాగంగా ఇటీవల భారత్ ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లింది. ఈ పర్యటనలో టీమ్ఇండియా 5 టెస్టు మ్యాచ్ల సిరీస్ ఆడింది. జూన్ 20న ప్రారంభమైన ఈ సిరీస్ ఆగస్టు 04న ముగిసింది. దాదాపు 45 రోజులపాటు జరిగిన సిరీస్లో భారత్, ఇంగ్లాండ్ చెరో రెండు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గగా, ఒక టెస్టు డ్రా గా ముగిసింది. దీంతో సిరీస్ 2-2తో డ్రాగా ముగిసింది.
The storm only rattles those who aren’t ready for it. pic.twitter.com/FQgvyH8dPV— Shubman Gill (@ShubmanGill) August 4, 2025
శుభ్మన్ గిల్ ఈ సిరీస్లో కెప్టెన్సీతోపాటు బ్యాటింగ్లోనూ రాణించి ఆకట్టుకున్నాడు. ఇరుజట్లలో అతడే టాప్ స్కోరర్. 10 ఇన్నింగ్స్ల్లో 75 సగటుతో 754 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో నాలుగు శతకాలు ఉన్నాయి. ఇందులో రెండో టెస్టు ఎడ్జ్బాస్టన్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో డబుల్ సెంచరీ కూడా సాధించాడు. అలాగే ఈ సిరీస్లో 50+ స్కోర్ అందుకున్న ప్రతీసారి గిల్ 100 మార్క్ క్రాస్ చేశాడు. అలా చేసిన ఏకైక బ్యాటర్ కూడా గిల్ కావడం విశేషం.
