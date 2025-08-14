Virat Kohli Swayamva r: జీవితంలో కొన్ని మూమెంట్స్ ముందు నుంచి అనుకున్నట్లు జరగడాన్ని మనం చూస్తూనే ఉంటాం. కోహ్లీ, అనుష్క శర్మల ప్రేమకథ కూడా అలాంటి ఓ మజిలీనే. భారత్లోనే కాదు, అంతర్జాతీయంగా కూడా సూపర్ కపుల్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వీరిద్దరూ ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ కపుల్. కానీ వీరి లవ్ స్టోరీ ప్రారంభంలో జరిగిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇప్పటికీ క్రికెట్, సినిమా అభిమానులకు కొత్తగా అనిపిస్తాయి. వీరిద్దరి ప్రేమ గురించి తెలియని సందర్భంలో విరాట్ స్వయంవరం వీడియో ఒకటి వైరల్ అయ్యింది.
షారూక్తో స్పెషల్ మూమెంట్
ఐపీఎల్ 2014 సమయంలో ఓ వేడుకలో బాలీవుడ్ కింగ్ షారూక్ ఖాన్, క్రికెట్ స్టార్ విరాట్ కోహ్లీకి వినూత్నంగా స్వయంవరం నిర్వహించడం అప్పట్లో హాట్ టాపిక్ అయింది. ఆ ఫన్నీ మూమెంట్లో షారుక్ స్టేజీపై కోహ్లీని ఆటపట్టించి, తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తీకరించమని అడిగాడు. అప్పట్లో అనుష్కతో కోహ్లీకి ఉన్న రూమర్స్ను మళ్లీ తెరపైకి తెచ్చాడు. కోహ్లీ ఆ సందర్భంలో అనుష్క ఫొటోను మెడలో వేయించుకుని, ఒక్కసారిగా బ్లష్ అవడం అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
ఆ సమయంలో వీరి రిలేషన్ పబ్లిక్గా ప్రకటించలేదు. ఐపీఎల్ జరిగే సమయంలో టీవీల్లో వీరిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ చర్చనీయాంశమైంది. కానీ ఇద్దరూ మీడియా ముందు జాగ్రత్త పడేవారు. కానీ షారుక్ ఆ ప్రోగ్రామ్లో చేసిన ఫన్నీ స్కిట్ మాత్రం ఫ్యాన్స్కు మజాగా, జీవితానికి ఓ గొప్ప స్పాయిలర్లా మారింది.
ఫోకస్లో అనుష్క, కోహ్లీ పరవశం
కోహ్లీ అప్పుడు అనుష్క ఫొటో మెడలో వేసుకుని క్యూకార్డ్ తిప్పుతూ చిరునవ్వుతో నిలబడటం చూసిన ఫ్యాన్స్ "కాలం వీరి భవిష్యత్తును ముందే నిర్ణయించింది" అని కామెంట్స్ చేశారు. అనుష్క పేరు వచ్చిందంటేనే కోహ్లీ ఎలాంటి ఎమోషన్ చూపించాడో ఆ వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపించింది. అభిమానులు అప్పుడే వీరిద్దరి ప్రేమ గురించి మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టారు.
అప్పటి నుంచి జంటగా!
అప్పటి నుంచే ఈ ఇద్దరు లైమ్లైట్లోకి వచ్చారు. అనేకసార్లు కలిసి కనిపించడం, కమ్ర్షియల్ యాడ్స్, సెలెబ్రిటీ ఈవెంట్స్లో కలిసివుండటం వీరి మధ్య ఉన్న బంధాన్ని బయటపెట్టింది. ఇక మ్యాచ్మేకర్గా హైలెట్ అయిన షారూక్ 2017లో మళ్లీ వీరి పెళ్లి వేడుకలో అదే వైబ్తో దర్శనమిచ్చాడు. బాలీవుడ్ నుంచి క్రికెట్ వరకూ బిగ్ సెలబ్రెటీలు ఆ వేడుకకు హాజరయ్యారు. అప్పుడు షారుక్ కూడా రిసెప్షన్కు హాజరై, మళ్లీ వీరి జంటను కరెక్ట్ చేసినట్టే మరోసారి అభిమానులకు గుర్తు చేశారు. 2014లో ఆ లవ్ మూమెంట్స్ను 2017లో పెళ్లి వేదికలో మరో స్పెషల్ రీయూనియన్గా హైలెట్ అయ్యింది.