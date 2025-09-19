మైదానంలోనే తండ్రి మరణ వార్త విన్న శ్రీలంక క్రికెటర్
దునిత్ వెల్లలాగేకు పితృ వియోగం- గుండెపోటుతో తండ్రి మృతి
Published : September 19, 2025 at 10:23 AM IST
Dunith Wellalage Father Passed Away : శ్రీలంక ఆల్రౌండర్ దునిత్ వెల్లలాగే ఇంట తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఆసియా కప్లో గురువారం దుబాయ్ వేదికగా అఫ్గానిస్థాన్- శ్రీలంక మ్యాచ్ జరుగుతుండగా వెల్లలాగే తండ్రి మృతిచెందారు. గురువారం రాత్రి ఆయన తండ్రి సురంగ గుండెపోటుతో మరణించారు. ఆ సమయంలో వెల్లలాగే మైదానంలో మ్యాచ్ ఆడుతున్నాడు. ఈ అత్యంత విషాదకర విషయాన్ని అతడు మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత తెలుసుకున్నాడు.
మ్యాచ్ అనంతరం జట్టు కోచ్ సనత్ జయసూర్య, మేనజర్ ఈ విషయాన్ని వెల్లలగాగేకు చెప్పారు. అతడు ధైర్యంగా ఉండాలని భుజం తట్టి మరీ ఓదార్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. ఇందులో శ్రీలంక జట్టు కోచ్ వెల్లలాగే భుజంపై చెయ్యి వేసి ఓదార్చుతుండగా, జయసూర్య అతడి దగ్గరకు వచ్చి జరిగిన విషయాన్ని చెప్పారు. దీంతో అతడు భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు. వెంటనే శ్రీలంకకు బయల్దేరాడు. ఇక శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు, మాజీ క్రికెటర్లు, సహచర ఆటగాళ్లు వెల్లలాగే కుటుంబానికి సానుభూతి తెలిపారు.. కాగా, వెల్లలాగే తండ్రి సురంగ కూడా క్రికెటరే కావడం విశేషం.
దీనిపై కామెంటరీ బాక్స్లో ఉన్న శ్రీలంక మాజీ క్రికెటర్ రస్సెల్ ఆర్నాల్డ్ స్పందించాడు. "దునిత్ వెల్లలాగే తండ్రి సురంగ కొద్దిసేపటి కిందట మరణించారు. ఆయన కెరీర్లో క్రికెట్ కూడా ఆడారు. స్కూల్ లెవెల్లో సురంగ చురుగ్గా పాల్గొనేవాడు. అప్పట్లో స్కూల్ లెవెల్ క్రికెట్ అనేది పెద్ద టోర్నమెంట్. నేను మా స్కూల్ సెయింట్ పీటర్స్ జట్టుకు కెప్టెన్గా ఉన్న సమయంలో, సురంగ ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ కాలేజీ టీమ్కు సారథిగా ఉన్నాడు" అని ఆర్నాల్డ్ కామెంటరీ సందర్భంగా చెప్పాడు.
కానీ సురంగ శ్రీలంక జాతీయ జట్టుకు మాత్రం ప్రాతినిధ్యం వహించలేదు. ఇక సురంగ మృతి పట్ల శ్రీలంక బోర్డు సంతాపం తెలిపింది. ఈ మ్యాచ్లో నెగ్గినా ఎలాంటి సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోకూడదని నిర్ణయించింది. ఇలాంటి సమయంలో దునిత్కు జట్టు నుంచి, సహచర ఆటగాళ్ల నుంచి పూర్తి మద్దతు ఉంటుందని రస్సెల్ తెలిపాడు.
కాగా, ఈ మ్యాచ్లో శ్రీలంక 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొంది సూపర్- 4కు అర్హత సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన అఫ్గాన్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 169 పరుగులు చేసింది. తర్వాత బ్యాటింగ్కు దిగిన శ్రీలంక 18.4 ఓవర్లకే లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. దీంతో దీంతో ఆసియా కప్ 2025 గ్రూప్ బిలో సూపర్- 4కు బెర్తులు ఖరారయ్యాయి.