బోణీ కొట్టిన సౌతాఫ్రికా - కివీస్ వరుసగా రెండో ఓటమి

సౌతాఫ్రికా తొలి విజయం- కివీస్ ఓటమి
Published : October 6, 2025 at 11:04 PM IST
SA vs NZ World Cup 2025 : మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్లో సౌతాఫ్రికా తన తొలి విజయాన్ని నమోదు చేసింది. న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో సఫారీ జట్టు 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ 231 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. ఈ సాధారణ లక్ష్యాన్ని సౌతాఫ్రికా 40.5 ఓవర్లలో కేవలం 4 వికెట్లు కోల్పోయి సునాయాసంగా ఛేదించింది. ఓపెనర్ తజ్మిన్ బ్రిట్స్ (101; 89 బంతుల్లో 15 ఫోర్లు, 1 సిక్స్) శతకంతో అద్భుతంగా ఆడి జట్టుకు సులభ విజయాన్ని అందించింది. సునే లూస్ (83*; 114 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 1 సిక్స్) కూడా అద్వితీయంగా రాణించింది. న్యూజిలాండ్కు ఇది వరుసగా రెండో ఓటమి.
కాగా, మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన కివీస్ జట్టులో కెప్టెన్ సోఫీ డివైన్ (85; 98 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు) అద్భుత ఇన్నింగ్స్తో ఆకట్టుకుంది. బ్రూక్ (45; 37 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు), జార్జియా ప్లిమ్మర్ (31), అమేలియా కెర్ (23) కొంతమేర పరుగులు సాధించారు. సుజీ బైట్స్ (0), మ్యాడ్ గ్రీన్ (4), ఇసాబెల్లా (10) నిరాశపరిచారు. సౌతాఫ్రికా బౌలర్లలో మ్లాబా 4 వికెట్లతో సత్తా చాటగా, మారిజేన్ కాప్, అయబొంగా ఖాకా, నాడిన్ డి క్లెర్క్, క్లోయ్ ట్రయాన్ ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు.