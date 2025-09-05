ఇంగ్లాండ్పై సౌతాఫ్రికా విజయం- 2-0తో సిరీస్ కైవసం
Published : September 5, 2025 at 3:37 PM IST
SA vs Eng ODI 2025 : సౌతాఫ్రికా క్రికెట్ జట్టు సంచలనం సృష్టించింది. ఇంగ్లాండ్ పర్యనటలో ఉన్న సౌతాఫ్రికా ఆతిథ్య జట్టుతో ప్రస్తుతం వన్డే సిరీస్ ఆడుతోంది. ఈ వన్డే సిరీస్లో భాగంగా శుక్రవారం ఇరు జట్లు రెండో మ్యాచ్లో తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్లో సఫారీ జట్టు 5 పరుగుల తేడాతో అద్భుత విజయం అందుకుంది. దీంతో మూడు వన్డేల సిరీస్ను మరో మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే సౌతాఫ్రికా 2-0 తేడాతో దక్కించుకుంది. ఈ క్రమంలోనే సౌతాఫ్రికా అరుదైన ఘనత సాధించింది.
27ఏళ్లలో తొలిసారి
కాగా, తాజా మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికా, గెలుపుతో ఇంగ్లాండ్ను వారి సొంత గడ్డపై ఓడించి వన్డే సిరీస్ దక్కించుకుంది. దీంతో 27ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారి ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై సౌతాఫ్రికా వన్డే సిరీస్ నెగ్గినట్లైంది. 1998లో ఇంగ్లాండ్లో పర్యటనకు వచ్చిన సౌతాఫ్రికా అప్పుడు విజయం సాధించింది. సఫారీ జట్టుకు అప్పుడు అదే తొలి వన్డే సిరీస్ విజయం. మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ను అప్పుడు సఫారీ జట్టు 2-1తో నెగ్గింది. అయితే ఆ తర్వాత నాలుగుసార్లు ఇంగ్లాండ్లో పర్యటించినా, సౌతాఫ్రికా సిరీస్ నెగ్గలేకపోయింది.
ఇంగ్లాండ్లో సౌతాఫ్రికా వన్డే సిరీస్
- టెక్సాకో ట్రోఫీ (Texaco Trophy) 1994 - 2-0తో ఓటమి(2 మ్యాచ్ల సిరీస్)
- టెక్సాకో ట్రోఫీ (Texaco Trophy) 1998 - 2-1తో విజయం (3మ్యాచ్ల సిరీస్)
- నాట్వెస్ట్ సిరీస్ (NatWest Series) 2008 - 4-0తో ఓటమి (5 మ్యాచ్ల సిరీస్)
- నాట్వెస్ట్ సిరీస్ (NatWest Series) 2012 - 2-2తో డ్రా (5 మ్యాచ్ల సిరీస్)
- వన్డే సిరీస్ (ODI Series) 2017 - 2-1తో ఓటమి (3 మ్యాచ్ల సిరీస్)
- వన్డే సిరీస్ (ODI Series) 2022 - 1-1తో డ్రా (3 మ్యాచ్ల సిరీస్)
వరుసగా నాలుగో ఓటమి
కాగా, వన్డేల్లో సౌతాఫ్రికాపై ఇంగ్లాండ్కు ఇది వరుసగా నాలుగో ఓటమి. 2023 వన్డే వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్ తర్వాత ఇంగ్లాండ్- సౌతాఫ్రికా ఆరు వన్డే మ్యాచ్ల్లో తలపడ్డాయి. ఇందులో కేవలం ఒక మ్యాచ్లోనే ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించింది. మిగిలిన ఐదు వన్డేల్లో సఫారీ జట్టు నెగ్గింది.
సౌతాఫ్రికాతో ఇంగ్లాండ్ చివరి నాలుగు వన్డేలు
- 229 పరుగుల తేడాతో ఓటమి (ముంబయి, 2023)
- 125 బంతులు మిగిలి ఉండగానే ఓటమి (కరాచీ 2025)
- 7 వికెట్ల తేడాతో ఓటమి (లీడ్స్ 2025)
- 5 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది (లార్డ్స్, 2025)
బవుమా సారథ్యంలో కొత్తగా
టెంబ బవూమా సారథ్యంలో సౌతాఫ్రికా సంచలనాలు సృష్టిస్తోంది. ఇటీవల 2025 డబ్ల్య్టూటీసీ ఫైనల్ నెగ్గిన సౌతాఫ్రికా ఐసీసీ టోర్నీ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. రీసెంట్గా ఆస్ట్రేలియాను వాళ్ల గడ్డపైనే వన్డే సిరీస్లో ఓడించింది. తాజాగా ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలోనూ 27ఏళ్ల తర్వాత వన్డే సిరీస్ నెగ్గింది. దీంతో బవూమా కెప్టెన్సీలో సఫారీ జట్టు దూకుడుగా ఆడుతూ, మంచి విజయాలు నమోదు చేస్తుందని ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ప్రమాదంలో ఇంగ్లాండ్
కాగా, 2027లో వన్డే వరల్డ్ కప్ జరగాల్సి ఉంది. టోర్నీ నాటికి వన్డే ర్యాకింగ్స్లో టాప్ 8లో ఉన్న జట్లు నేరుగా అర్హత సాధిస్తాయి. అయితే వరుస ఓటములతో సతమతమౌతున్న ఇంగ్లాండ్ ప్రస్తుతం 8వ స్థానంలో ఉంది. అంటే 2027లో నేరుగా క్వాలిఫై అవ్వాలంటే ఇకపై ఆడే ప్రతీ వన్డే మ్యాచ్లోనూ నెగ్గాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే క్వాలిఫయర్స్ ఆడాల్సి ఉంటుంది.
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సౌతాఫ్రికా 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 330 పరుగులు చేసింది. ఆనంతరం ఛేదనలో ఇంగ్లాండ్ పోరాడినప్పటికీ, ఓవర్లన్నీ ఆడి 9 వికెట్లు కోల్పోయి 325 పరుగులకే పరిమితమైంది.
